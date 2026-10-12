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    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня

    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции

    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

    12 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов», – заявил Песков.

    По его словам, 60 суток перемирия нужны Украине не для проведения выборов, а для того, чтобы «собраться силами, залечить раны и продолжить войну», передает ТАСС.

    Песков добавил, что «совершенно очевидно, что реально в Киеве не хотят проводить выборы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль отверг предложение о перемирии вместо долгосрочного мира.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях.

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    12 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама

    Путин ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан Вьетнама на срок до 30 дней.

    Правила будут действовать до 15 октября 2027 года включительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

    Граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Разрешен и транзитный проезд через территорию страны.

    Уточняется, что безвизовый режим не распространяется на иностранцев, прибывающих для осуществления трудовой и журналистской деятельности, получения образования или постоянного проживания в России. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам завершил государственный визит в Россию.

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

    Азиатская республика присоединилась к проекту российского ядерного реактора МБИР.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    МВД предложило освободить часть иностранцев от экзамена по русскому языку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо освободить от сдачи экзаменов по русскому языку и истории иностранных граждан, трудоустраивающихся к резидентам Дальнего Востока и Арктики, говорится в проекте закона, который разрабатывает МВД.

    Согласно документу, мигранты, которые получили разрешение на работу у резидентов территорий опережающего развития, освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке отмечается, что мера вводится для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития макрорегионов.

    В настоящее время от сдачи экзаменов освобождены иностранные журналисты, а также мигранты, работающие в России в рамках утвержденной квоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работающих по квоте мигрантов освободили от экзамена по русскому языку. Минобрнауки сообщило, что экзамен у мигрантов будет принимать искусственный интеллект. В прошлом году в Госдуме также предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку.

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    12 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Батальонам и ротам ВС России решили присваивать имена погибших героев

    Путин разрешил называть роты и батальоны именами погибших героев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении батальонам и ротам Вооруженных сил России почетных наименований в честь погибших военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач.

    Согласно документу, почетные наименования в честь деятелей и защитников Родины (посмертно) будут присваиваться за отвагу и мужество личного состава при выполнении боевых, служебных и оперативных задач, передает ТАСС.

    Также такие наименования могут быть присвоены за успехи в полевой, воздушной или морской выучке. Решения о присвоении будут принимать министр обороны и руководители федеральных органов исполнительной власти в установленном ими порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин присвоил 35-му инженерно-саперному полку почетное наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу.

    В ноябре прошлого года звание гвардейского получил 33-й мотострелковый Берлинский Донской казачий полк.

    Летом того же года почетное наименование «гвардейский» было присвоено трем воинским подразделениям России.

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    12 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат

    Глава «Деловой России» Репик предложил Путину ввести налоговый инвестсертификат

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать в стране налоговый инвестиционный сертификат для поддержки компаний, вкладывающих средства в новые проекты.

    Инициатива призвана помочь бизнесу инвестировать в расширение производств и получать кредиты, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем механизм, который позволяет завтрашней прибыли работать на инвестиции сегодня. То есть компания вкладывает в новые мощности, автоматизацию, НИОКР и после подтверждения затрат получает инвестналоговый сертификат, например, на половину суммы вложений», – заявил Репик.

    По его словам, сертификат будет гаситься исключительно за счет будущего прироста прибыли, а при ее отсутствии вычет не предоставляется. Документ получит статус ценной бумаги, под которую банки смогут выдавать кредиты под проекты.

    Глава «Деловой России» добавил, что вычеты начнут действовать через пять лет, ориентировочно с 2031 года. Он подчеркнул, что такой подход не потребует немедленных расходов из бюджета, но в будущем обеспечит государству новую налоговую базу и серьезные предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

    Глава государства пообещал посетить юбилейный форум «Деловой России».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с председателем организации.

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    12 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    МВД: В Москве задержали организаторов нелегальной миграции в шоуруме одежды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции задержали троих выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья по подозрению в организации канала нелегальной миграции в шоуруме киргизской национальной одежды в одном из торговых центров Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Шоурум киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров стал местом совершения криминальных сделок. Здесь происходила передача фиктивных документов иностранцам и получение от них денежных средств», – указала Волк в Max.

    По ее словам, полицейские задержали троих выходцев из Центральной Азии и Закавказья. Лидер группы координировал деятельность, налаживал сбыт услуг и контактировал с клиентами. Соучастники за деньги предоставляли фиктивные трудовые договоры, поддельные медкнижки, жилье и транспорт для работы в такси. Использовалась сеть из более чем 100 подконтрольных юрлиц и объектов, замаскированных под легальный бизнес.

    В результате работы группы на территории России было незаконно легализовано несколько тысяч иностранных граждан, отметила представитель МВД.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Двое злоумышленников заключены под стражу, один отправлен под домашний арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве задержали создателя теневой схемы легализации мигрантов. В прошлом месяце правоохранители задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции. В прошлом году в Москве экс-подполковник МВД получил 15 лет колонии за взятки от мигрантов.

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    12 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин переназначил Птицына председателем Мосгорсуда

    Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Московского городского суда на второй шестилетний срок.

    Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить на шестилетний срок полномочий… председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича; заместителем председателя Московского городского суда Шаповалова Дениса Вячеславовича», – говорится в документе.

    В мае Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала Птицына кандидатом на эту должность. Он занимает пост председателя Мосгорсуда с 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.

    Также Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей посла в Греции и назначил на эту должность Юрия Горлача.

    Путин назначил Игоря Романченко новым руководителем российской дипломатической миссии в Коста-Рике, сменив на этом посту Юрия Беджаняна.

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    12 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России

    Путин заявил о важности спокойствия и безопасности для бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком подчеркнул, что российский бизнес должен чувствовать себя уверенно, спокойно и в безопасности.

    В ходе беседы Владимир Путин попросил Репика высказать свое мнение о том, как государство может помочь предпринимателям справиться с текущими вызовами, передает ТАСС.

    «Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин пообещал посетить юбилейный форум «Деловой России».

    В мае Путин поддержал предложения по улучшению работы бизнес-омбудсмена.

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    12 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Pais: Корабли Марокко зашли в воды Сеуты во время наплыва мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Марокканские военные корабли неоднократно заходили в воды испанского автономного города Сеута во время массового проникновения мигрантов в конце июля.

    Военные корабли Марокко якобы неоднократно заходили в территориальные воды Сеуты без разрешения испанской стороны. Это происходило в конце июля во время массового проникновения мигрантов в автономный город, пишет испанская газета Pais.

    По информации издания, как минимум один фрегат и несколько патрульных кораблей марокканских Королевских военно-морских сил без разрешения вошли в испанские воды. Утверждается, что это было не случайным заходом, а преднамеренным нарушением морской границы. Подобные инциденты продолжались в начале августа, что привело к резкому росту напряженности. В одном случае маневры кораблей Испании и Марокко едва не привели к столкновению.

    В ответ испанские военные усилили присутствие в районе Сеуты, после чего подобные эпизоды прекратились, отмечает РИА «Новости».

    Испания считает своими водами пространство в пределах 12 морских миль от побережья Сеуты, в то время как Марокко не признает суверенитет Испании над Сеутой и Мелильей, из-за чего морская граница официально не разграничена. В конце июля в Сеуту проникло около 72 тыс. мигрантов из Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оппозиция Испании заявила о вторжении из Марокко.

    Испания установила причастность марокканских властей к вторжению мигрантов в Сеуту.

    Летом в Марокко захотели кусок Испании.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    12 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с председателем «Деловой России» Репиком

    Президент России назначил встречу с председателем «Деловой России» Репиком

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проведет в понедельник встречу с председателем организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

    «Президент примет председателя «Деловой России» Алексея Репика», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы государства назвал «Деловую Россию» важным объединением, в которое входит большое количество компаний, а также представителей среднего и крупного бизнеса.

    Остальные встречи российского лидера в этот день пройдут в непубличном формате.

    Также Песков отметил, что Путин может обратиться к участникам предстоящего съезда общественной организации «Деловая Россия», который будет посвящен 25-летию объединения. Съезд пройдет в Москве на текущей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российский лидер пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    В прошлом месяце он призвал депутатов устранить административные барьеры для предпринимателей.

    В сентябре президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.

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    12 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лидер партии Reform UK Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев

    В Британии предложили на пять лет приостановить выдачу статуса беженца

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев прибывающим в королевство мигрантам.

    «Мы приостановим систему предоставления убежища на срок до пяти лет. Почему мы сделаем это? Потому что в нашей стране ужаснейший бардак. Мы не знаем, кто находится здесь. И честно сказать, мы не можем позволить себе этот риск», – заявил Фарадж, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Политик пригрозил визовыми ограничениями и пошлинами странам, которые отказываются забирать своих осужденных в Британии граждан. В качестве примера он привел Пакистан, допустив заморозку активов чиновников этой страны и запрет на их въезд в королевство. Ранее партия предлагала принять аналогичные меры против Афганистана, Сирии, Сомали, Судана и Эритреи.

    Программа Reform UK также предусматривает депортацию 90 тыс. ожидающих решения об убежище мигрантов и отказ от специальных схем для выходцев с Украины и из Афганистана. По данным опросов, эта политическая сила занимает второе место по популярности в стране с поддержкой 22% избирателей, уступая лишь правящей Лейбористской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

    Рекордное число нелегалов за сутки пересекло Ла-Манш на пути в королевство. Из-за прибытия лодки с нелегалами в стране вспыхнули протесты.

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    12 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Путин пообещал посетить юбилейный форум «Деловой России»

    Путин пообещал приехать на юбилейный форум «Деловой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком принял приглашение посетить 25-й съезд организации и пообещал приехать, если ничего не помешает.

    Президент Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, передает РИА «Новости».

    Репик пригласил президента на предстоящий юбилейный форум организации.

    «В прошлом году проводили такое мероприятие, и я тоже участвовал. Главное, чтобы ничего нам не помешало», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Репик доложит главе государства о подготовке к съезду. Предыдущая встреча Путина с председателем «Деловой России» прошла в мае 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.

    Ранее Путин отметил, что благодаря усилиям бизнеса российская экономика демонстрирует устойчивость.


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    12 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин поздравил российских дзюдоистов с медалями чемпионата мира

    Президент России поздравил дзюдоиста Тасоева с золотом чемпионата мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил отечественных дзюдоистов, в том числе Инала Тасоева, с завоеванием медалей на чемпионате мира в Баку.

    Глава государства направил поздравительные телеграммы российским спортсменам, занявшим призовые места на мировом первенстве, передает РИА «Новости».

    «Президент отправил телеграмму, где поздравил нашего дзюдоиста Инала Тасоева, который на чемпионате мира в Баку завоевал золото», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что к поздравлениям главы государства присоединяются и в администрации президента. Он добавил, что поздравления также адресованы трем россиянкам, которые выиграли на турнире бронзовые награды. Чемпионат мира по дзюдо проходил в столице Азербайджана с 4 по 11 октября, сборная России выступала на соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сборная России по дзюдо вышла в финал командного турнира чемпионата мира.

    В субботу Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом мира.

    Российский дзюдоист вышел в финал турнира.

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    12 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Живущий в Австралии блокадник получил поздравление от Путина с 90-летием

    Президент России поздравил с 90-летием проживающего в Австралии блокадника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева передала жителю Брисбена Эдварду Райхелю, пережившему блокаду Ленинграда, персональное поздравление президента Владимира Путина в честь его 90-летия.

    Торжественное вручение послания состоялось 10 октября, передает РИА «Новости».

    «Десятого октября генеральный консул России в Сиднее Зарина Габиева передала персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина проживающему в Брисбене жителю блокадного Ленинграда Эдварду Ефимовичу Райхелю по случаю его 90-летия», – говорится в сообщении генконсульства России в Сиднее.

    В дипмиссии рассказали, что отец Райхеля погиб в 1941 году при защите города на Пулковских высотах, а бабушка и дедушка умерли от голода. Самому Эдварду, его матери и сестре удалось пережить все ужасы блокады.

    После окончания войны Райхель пять лет прослужил на атомной подводной лодке, охраняя северные морские рубежи, а в дальнейшем работал в космической отрасли. Сотрудники генерального консульства присоединились к поздравлениям и пожелали юбиляру крепкого здоровья и долголетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана Знаменского.

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