Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь»

Евросоюз внес в новый антироссийский санкционный список дочерние предприятия «Северстали», передает ТАСС.
В документе отмечается, что правительство России отнесло компании «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» к предприятиям военно-промышленного комплекса.
В частности, «Северсталь подъемные технологии» может получать федеральные субсидии на покрытие расходов сотрудников на жилье.
В пресс-службе «Северстали» сообщили, что решение Брюсселя никак не повлияет на работу организации. «В отношении «Северстали», а значит, и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Поэтому для нас ничего не изменится», – заявили в компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций.
Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.
Совет ЕС официально утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.