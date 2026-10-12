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    12 октября 2026, 17:22 • Новости дня

    Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дочерние компании «Северстали» – «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» – попали в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза из-за их принадлежности к военно-промышленному комплексу, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.

    Евросоюз внес в новый антироссийский санкционный список дочерние предприятия «Северстали», передает ТАСС.

    В документе отмечается, что правительство России отнесло компании «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» к предприятиям военно-промышленного комплекса.

    В частности, «Северсталь подъемные технологии» может получать федеральные субсидии на покрытие расходов сотрудников на жилье.

    В пресс-службе «Северстали» сообщили, что решение Брюсселя никак не повлияет на работу организации. «В отношении «Северстали», а значит, и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Поэтому для нас ничего не изменится», – заявили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Совет ЕС официально утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

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    12 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.

    Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

    Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

    В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

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    12 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву

    CNN: В Евросоюзе сочли предупреждение США плохим сигналом для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Европейском союзе отреагировали на предупреждение Вашингтона о возможном сокращении поддержки Украины, оценив это как крайне негативный знак для Киева.

    В Европейском союзе сочли предупреждение США о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия жизненно важны для Украины, назвав эту угрозу печальным днем для Киева и его союзников», – говорится в публикации.

    Уточняется, что если подобные меры будут приняты Вашингтоном, это немедленно скажется на обороноспособности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    12 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    @ PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские страны пока не могут собрать необходимые десять кораблей для проведения военно-морской операции Aspides.

    Европейским странам нужно выделить как минимум десять судов для миссии, однако они до сих пор не располагают таким флотом, передает ТАСС.

    «Да, нам нужно для этой операции как минимум 10 кораблей, но мы все еще не там. Мы слышали несколько предложений сегодня от разных стран ЕС, что они могут выделить корабли. Надеюсь, что это материализуется в практические результаты. Если ЕС хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе, он должен сделать это», – сказала Каллас.

    В кулуарах встречи европейские дипломаты отметили, что государства обсуждали возможность отправки в регион еще двух судов в дополнение к шести уже находящимся там, однако окончательное решение пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.

    Летом Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию водного пути.

    В июне йеменские мятежники запретили проход израильских судов в регионе.

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    12 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против избранного в Госдуму экс-премьера Украины Арбузова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Евросоюза внес в санкционные списки 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму и новых регионах России, включая бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

    Совет Евросоюза включил в санкционный список 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».

    В числе попавших под ограничения оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, который был избран депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

    Также санкции затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную депутатом от «Единой России», журналистку Ирину Куксенкову и полковника Анатолия Сысоева. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат заморозке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В четверг ЕС продлил санкции против 80 российских лиц.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

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    12 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против застройщика «Самолет»

    ЕС ввел санкции против российского девелопера «Самолет»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ввел санкции в отношении российского девелопера «Самолет» и его гендиректора Анны Акиньшиной из-за предполагаемого использования труда рабочих из КНДР.

    Евросоюз ввел санкции против российского девелопера «Самолет» и его генерального директора Анны Акиньшиной. Решение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС, передают СМИ«Интерфакс».

    В документе в качестве обоснования утверждается, что «Самолет» привлекал рабочую силу из КНДР на строительных проектах во Владивостоке, что названо нарушением санкций ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

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    12 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    ЕС расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций

    ЕС ввел санкции против 826 компаний и 743 физических лиц из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз в рамках 22-го пакета санкций расширил черный список против России в полтора раза, включив в него предприятия ОДК и члена Центризбиркома полковника Анатолия Сысоева.

    В рамках нового санкционного пакета ограничительные меры введены против 826 компаний и организаций, а также 743 физических лиц, связанных преимущественно с российским оборонным сектором, передает ТАСС.

    Таким образом, перечень вырос в полтора раза и достиг 4776 позиций. Фигурантам запрещен въезд на территорию объединения, их активы подлежат блокировке, а европейским гражданам и юрлицам запрещено вести с ними дела.

    Под новые рестрикции подпали производитель газотурбинного оборудования «ОДК – Газовые турбины» и производитель авиационных двигателей «ОДК – Пермские моторы».

    Кроме того, в список включен член Центризбиркома России полковник Анатолий Сысоев. Ограничения против него введены за участие в организации выборов депутатов Госдумы, которые прошли 18–20 сентября.

    Сысоев удостоен звания Героя России, награжден рядом орденов и медалей, а также является выпускником программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель также подготовил ограничения против производства российских ракет.

    В субботу европейские власти анонсировали новые меры в ответ на решения США по дизельному топливу.

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    12 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии призвала ЕК запретить выдачу туристических виз россиянам

    МИД Финляндии призвал Еврокомиссию запретить выдавать турвизы гражданам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

    Хельсинки просят европейские власти изменить законодательство для прекращения оформления въездных документов туристам из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.

    «Министр иностранных дел Валтонен требует от Еврокомиссии более строгих правил обработки визовых заявлений от российских граждан, а также внесения необходимых изменений в законодательство ЕС для реализации запрета на выдачу туристических виз», – говорится в сообщении МИД Финляндии.

    Отмечается, что Валтонен призвала другие страны объединения присоединиться к этой инициативе. Сама Финляндия приостановила выдачу туристических виз россиянам еще в 2022 году.

    В МИД России ранее неоднократно называли ужесточение правил выдачи шенгенских виз дискриминацией по национальному признаку. Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов подчеркивал, что полный запрет на въезд российских туристов нанесет экономический ущерб самим европейским государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В субботу премьер-министр Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам.

    На прошлой неделе в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз российским гражданам в следующем году.

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    12 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Французская компания вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    FT: Французская ADP вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    Tекст: Вера Басилая

    Дочернее предприятие французского оператора аэропортов Aeroports de Paris (ADP) продолжает обслуживать рейсы подсанкционных «Уральских авиалиний» в турецкой Анталье, сообщила Financial Times (FT).

    По данным FT, санкции Евросоюза против России демонстрируют ограниченную эффективность на примере ситуации с обслуживанием рейсов «Уральских авиалиний» оператором аэропортов Aeroports de Paris (ADP), передает ТАСС.

    Компания TAV Airports, дочернее предприятие контролируемого правительством Франции оператора ADP, продолжает обслуживать рейсы российского авиаперевозчика в аэропорту турецкой Антальи через совместное предприятие с немецкой Fraport. Это происходит несмотря на введенные Брюсселем в июне 2024 года санкции.

    С 21 сентября на онлайн-табло аэропорта значилось не менее 54 рейсов «Уральских авиалиний» в Москву и Волгоград.

    В ADP заявили, что не могут влиять на выбор авиакомпаний в Анталье, поскольку эти решения принимают исключительно турецкие власти. Представители компании добавили, что в случаях, когда подпавший под санкции перевозчик выполняет рейсы в Анталью, TAV предоставляет «лишь минимальный набор услуг, требуемый местным законодательством и правительственными договорными обязательствами».

    В понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

    Ранее эксперт Роман Гусаров отметил, что западные ограничения не остановили развитие российской авиации.

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    12 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    ЕС включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Евросоюз внес в черный список ПАО «ГАЗ», АО «Дальневосточный завод «Звезда» и Рыбинскую верфь как часть оборонно-промышленного комплекса России, передает ТАСС.

    Ограничения введены против генерального директора 81-го бронетанкового ремонтного завода Владимира Белакина. В документе указано, что он оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

    Санкции распространены на президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василия Буренка. Внесение в список означает запрет на въезд в Евросоюз и блокировку активов на его территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

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    12 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Суд в России запретил европейским банкам судиться с «дочкой» предприятия «Еврохим»

    Суд запретил европейским банкам судиться с дочерним предприятием «Еврохима»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области запретил банкам Societe Generale и ING Bank продолжать разбирательства с дочерней структурой компании «Еврохим» в иностранных инстанциях.

    Арбитраж удовлетворил иск предприятия «Еврохим Северо-Запад – 2» и наложил антиисковый запрет на продолжение споров за пределами российской юрисдикции, передает РИА «Новости».

    «Запретить... Societe Generale S.A... инициировать любые разбирательства об анти-исковых запретах, а также запретить продолжать и инициировать любые иные разбирательства против... «Еврохим Северо-Запад – 2».... в любых государственных судах или арбитражах (третейских судах), кроме судов Российской Федерации», – говорится в определении суда.

    В случае нарушения решения с Societe Generale подлежит взысканию судебная неустойка в размере 100 млн евро, а с ING Bank – около 75,3 млн евро. Разбирательства связаны с предоставлением независимых гарантий в рамках создания завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области.

    Договоры на проектирование и строительство были заключены в июне 2020 года. Впоследствии иностранные подрядчики перестали исполнять обязательства из-за санкций, после чего контракты были расторгнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд утвердил взыскание более 171 млрд рублей с иностранного подрядчика Tecnimont в пользу «Еврохима». В декабре прошлого года судебная инстанция запретила этой компании продолжать арбитраж с российской структурой в Европе. В 2025 году отечественное предприятие подало иск к партнеру почти на 32 млрд рублей.

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    12 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Новые правила ЕС сократили приток беженцев с Украины в шесть раз

    Евростат: Месячный приток беженцев с Украины в страны ЕС упал на 83,5%

    Tекст: Мария Иванова

    Прирост числа украинских беженцев, находящихся под временной защитой в Евросоюзе, сократился в августе почти в шесть раз по сравнению с июлем после ужесточения правил ЕС.

    «На 31 августа 2026 года временную защиту в ЕС имели 4,43 млн граждан третьих стран, бежавших с Украины. По сравнению с 31 июля 2026 года их число увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%», – передает РИА «Новости» сообщение Евростата.

    Месяцем ранее число обладателей временной защиты увеличилось на 19 945 человек. Таким образом, месячный прирост сократился примерно в шесть раз. Новая статистика охватывает первый месяц после вступления в силу дополнительных требований ЕС, связанных с выполнением воинских обязанностей на Украине.

    Наиболее значительное сокращение числа лиц под временной защитой зафиксировано в Польше, Финляндии и Франции. Крупнейшими странами размещения остаются Германия, Польша и Чехия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца.

    В прошлом месяце Служба внешней разведки России сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинцев.

    В Польше ранее заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

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    12 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Венгрия одобрила открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Венгрия дала согласие на открытие новых глав переговоров с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Венгрии дало официальное согласие на открытие еще двух глав переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на фоне обсуждения в Киеве закона о правах национальных меньшинств, сообщила венгерский министр иностранных дел Анита Орбан.

    По словам Орбан, Венгрия согласилась открыть переговоры с Украиной по внутреннему рынку и политике конкурентоспособности, передает ТАСС.

    «В украинском парламенте находится на рассмотрении законопроект, касающийся обучения на языках национальных меньшинств и правовых гарантий для школ, где ведется такое обучение. Мы ожидаем новостей из Киева», – заявила министр иностранных дел Венгрии.

    Орбан заявила, что после принятия Верховной радой закона, направленного на возвращение прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье, Будапешт будет внимательно следить за его выполнением. Основной площадкой для контроля станет совместная подкомиссия по вопросам образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Летом Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В апреле премьер-министр Петер Мадьяр выдвинул ультиматум по украинской евроинтеграции.

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    12 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Pais: Корабли Марокко зашли в воды Сеуты во время наплыва мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Марокканские военные корабли неоднократно заходили в воды испанского автономного города Сеута во время массового проникновения мигрантов в конце июля.

    Военные корабли Марокко якобы неоднократно заходили в территориальные воды Сеуты без разрешения испанской стороны. Это происходило в конце июля во время массового проникновения мигрантов в автономный город, пишет испанская газета Pais.

    По информации издания, как минимум один фрегат и несколько патрульных кораблей марокканских Королевских военно-морских сил без разрешения вошли в испанские воды. Утверждается, что это было не случайным заходом, а преднамеренным нарушением морской границы. Подобные инциденты продолжались в начале августа, что привело к резкому росту напряженности. В одном случае маневры кораблей Испании и Марокко едва не привели к столкновению.

    В ответ испанские военные усилили присутствие в районе Сеуты, после чего подобные эпизоды прекратились, отмечает РИА «Новости».

    Испания считает своими водами пространство в пределах 12 морских миль от побережья Сеуты, в то время как Марокко не признает суверенитет Испании над Сеутой и Мелильей, из-за чего морская граница официально не разграничена. В конце июля в Сеуту проникло около 72 тыс. мигрантов из Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оппозиция Испании заявила о вторжении из Марокко.

    Испания установила причастность марокканских властей к вторжению мигрантов в Сеуту.

    Летом в Марокко захотели кусок Испании.

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