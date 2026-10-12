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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня

    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог

    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

    10 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости

    Тува, Чечня и Ингушетия показали самый высокий уровень рождаемости в России

    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самые высокие показатели рождаемости среди субъектов России зафиксированы в Туве и Чечне по итогам исследования Агентства стратегических инициатив.

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило аналитический доклад о качестве жизни в российских регионах за 2025 год. В нем проанализированы три показателя рождаемости на основе данных Росстата, передает РИА «Новости».

    В среднем по стране число рождений на тысячу женщин фертильного возраста составляет 35,9. Коэффициент рождаемости в группе от 30 до 34 лет равен 66,5 на тысячу женщин, а в возрасте от 35 до 39 лет достигает 38,4.

    Тува и Чечня вошли в первую тройку по каждому из этих показателей. Ингушетия оказалась в числе лидеров по числу рождений на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 и от 35 до 39 лет, а Республика Алтай отличилась высокими результатами в возрастной группе 30–34 года. Средние значения регионов-лидеров превышают общероссийские показатели в 1,6–1,8 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Татьяна Голикова назвала средний коэффициент рождаемости в России. Летом вице-премьер заявила о росте рождаемости в 20 регионах.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о росте рождаемости в 18 регионах России.

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    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    10 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    В Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге 12-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как мать попыталась напоить его кислотой и сбросить в водоем.

    Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса и поместили в отделение реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь, сообщает телеканал 78.ru.

    У пострадавшего диагностированы ожоги и отравление кислотой, его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у школьника может быть аутизм.

    Преступление произошло у Дудергофского озера. Женщина насильно влила сыну в рот 70-процентный уксус, облила ему лицо, столкнула в воду и скрылась. Несмотря на травмы, ребенок смог самостоятельно выбраться на берег.

    Подозреваемая работала искусствоведом и урбанистом, а также вела блог для мам. Помимо пострадавшего мальчика, она воспитывает двух дочерей в возрасте девяти и 13 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке. Ранее правоохранительные органы обвинили иностранку в Подмосковье в попытке отравления сына уксусом.

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    10 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Пропавшую в Новокузнецке четыре дня назад 13-летнюю девочку нашли в автобусе

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке школьницу нашли живой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новокузнецке завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала 6 октября, сообщило ГУ МВД по Кемеровской области.

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли живой. Ее обнаружили в салоне одного из городских автобусов. В поисках принимали участие инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник уголовного розыска, сообщает региональное управление МВД.

    Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, она передана семье. На 37-летнюю мать школьницы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ранее она обратилась в полицию, сообщив об исчезновении дочери 6 октября.

    Накануне в Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика. До этого сотрудники патрульно-постовой службы нашли живой исчезнувшую в Хакасии 11-летнюю девочку.

    А в середине сентября волонтеры в Брянске отыскали пропавшего 13-летнего подростка.

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    12 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин сообщил о запуске специализированного хранилища видеоматериалов, которое предоставит разработчикам беспилотных систем данные для обучения нейросетей военного назначения.

    Создана платформа, которая предоставляет разработчикам беспилотников доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов, сообщает Минобороны.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – заявил руководящий проектом замминистра обороны России Дмитрий Щербинин.

    Специалисты ведомства разработали единый унифицированный классификатор распознавания данных, который позволяет машинным алгоритмам эффективно и структурировано работать с информацией. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в сервис, где проходят проверку на полноту.

    В министерстве подчеркнули, что такой подход позволяет повысить устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Платформа надежно защищена сертифицированными средствами криптографии и аутентификации.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Ранее представитель командования НАТО объяснил зависимость украинской армии от искусственного интеллекта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

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    10 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    ИИ-модель Anthropic отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве

    Tекст: Антон Антонов

    Модель искусственного интеллекта компании Anthropic через онлайн-сервис полиции Филадельфии направила ложное сообщение об убийстве, рассказали в городском полицейском департаменте.

    «Полицейское управление Филадельфии информирует о ложном сообщении об убийстве, направленном моделью искусственного интеллекта компании Anthropic», – сказали РИА «Новости» в полиции.

    В департаменте подчеркнули, что в ходе проверки не выявлено признаков несанкционированного доступа к внутренним системам полиции, а инцидент ограничился самим фактом отправки ложного сообщения через официальный сайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Anthropic запретила пользователям агрессивное обращение к своему ИИ Claude.

    В конце сентября один из разработчиков Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта.

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    11 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Пропавшую в Подмосковье школьницу нашли живой

    Пропавшую в Подмосковье 15-летнюю школьницу нашли живой спустя пять дней

    Tекст: Ольга Иванова

    15-летняя девочка, которая пропала пять дней назад в подмосковном Красногорском округе, найдена живой.

    15-летняя девочка, пропавшая пять дней назад в Красногорском округе в Подмосковье, найдена живой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

    «Девочка найдена, жива», – сообщили в центре.

    В среду школьница уехала на велосипеде из дома в деревне Поздняково в Красногорском районе и не вернулась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки.

    Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи троих подростков в Подмосковье. Очевидцы раскрыли подробности исчезновения детей.

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    10 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Минпросвещения рассказало о курсе по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения: Со второй четверти в ряде школ введут курс по ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов школ, для учащихся ряда пилотных школ – со второй четверти этого учебного года.

    «Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5–11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – говорится в сообщении министерства.

    В министерстве уточнили, что со второй четверти текущего учебного года курс начнут осваивать 5–11-е классы пилотных школ, а с января 2027 года его планируется распространить на все школы страны, передает РИА «Новости».

    Значительная часть программы посвящена вопросам информационной безопасности, противодействия интернет-мошенничеству и рискам современной информационной среды, включая технологии искусственного интеллекта.

    Курс, по данным ведомства, должен сформировать у школьников целостное и реалистичное представление о работе искусственного интеллекта и его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепить теорию практическим опытом безопасного использования доступных ИИ-технологий.

    Принципиальной позицией министерства названо то, что искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его, при этом ответственность за результат обучения остается за педагогом.

    Для преподавания нового курса Минпросвещения вместе с Минцифры и Государственным университетом просвещения запустило программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». В нынешнем учебном году в ней планируется участие 250 тыс. педагогов, заявки принимаются через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте для учеников средних и старших классов.

    Были определены четыре принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании.

    На прошлой неделе Минпросвещения назвало основным вызовом при использовании ИИ в школах недостаток цифровой инфраструктуры и подготовленных кадров.

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    10 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

    Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштыма после ДТП с участием ВАЗ и грузовика у Вишневогорска в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    В ведомстве уточнили, что после аварии мужчину и ребенка из легковой машины извлекли очевидцы. Женщина оказалась зажата в автомобиле, для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали шесть человек.

    В мае на трассе в этом же регионе произошло смертельное лобовое ДТП. До этого в Челябинске в результате аварии с грузовиком погибли четыре человека.

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    11 октября 2026, 20:14 • Новости дня
    Петербурженка объяснила усталостью попытку убить 12-летнего сына

    Tекст: Ольга Иванова

    Жительница Петербурга, обвиняемая в попытке убить 12-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), призналась следователям, что пошла на преступление из-за сильной усталости.

    «На допросе женщина рассказала, что очень устала и ее преследовали нехорошие мысли», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.Состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро,

    оценивается как средней тяжести.

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    10 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».

    Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.

    Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.


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    10 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Сербия начала разработку собственной ИИ-модели с учетом опыта России

    Сербия приступила к созданию ИИ-модели с учетом опыта России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что Белград создает собственную модель искусственного интеллекта на национальном языке, опираясь на подходы России и Китая.

    Белград разрабатывает национальную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил на полях II Глобального цифрового форума в Москве госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что ключом к регулированию искусственного интеллекта является то, как Китай и Россия подходят к этому вопросу. Что-то среднее между этими двумя подходами мы и берем за основу», – указал Матович.

    Он назвал российский опыт создания нейросетей очень полезным. По оценке госсекретаря, отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, включая чат-боты, ничуть не уступают западным аналогам, а в некоторых аспектах могут их превосходить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг».

    В четверг в Сербии с помощью искусственного интеллекта восстановили утраченное знамя русских добровольцев.

    Власти Сербии пообещали углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.

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    11 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Фальков назвал сроки обучения при новой системе высшего образования

    Глава Минобрнауки сообщил о новых сроках обучения в вузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал изменение продолжительности получения высшего образования в зависимости от сложности выбранной студентами специальности.

    Период обучения студентов по новой модели составит от четырех до шести лет, передает РИА «Новости».

    «Продолжительность получения высшего образования будет составлять четыре, пять или шесть лет в зависимости от сложности специальности. Например, врачи, педагоги, инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли», – сказал министр.

    Он уточнил, что освоение программ магистратуры займет от одного до трех лет. Плавный переход российских вузов на обновленный формат министерство планирует завершить до 2030 года.

    Пилотный проект стартовал в 17 учебных заведениях еще в 2023 году, разделив подготовку на базовую и специализированную.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фальков назвал сроки начала исследований на СКИФе. Минобрнауки предложило учитывать дополнительные баллы за результат ЕГЭ.

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    10 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    В Оренбургской области подросток попал в больницу после нападения быка

    В Оренбургской области 14-летний подросток госпитализирован после нападения быка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Целинный Оренбургской области бык вырвался из стойла и нанес 14-летнему мальчику множественные травмы, пострадавшего доставили в районную больницу.

    В посёлке Целинный в Оренбургской области бык напал на подростка. Это случилось накануне вечером, когда, находясь дома со своими родителями, 14-летний подросток проводил хозяйственные работы недалеко от сарая. Один из быков проломил калитку стойла и напал на него, сообщает УМВД по региону.

    В результате пострадавший получил серьезные увечья, включая рваные раны левого бедра и челюсти. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку для установления всех обстоятельств несчастного случая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алтайском крае подросток спасся от медведя благодаря взорвавшемуся телефону. Ранее в Махачкале полицейские обезвредили разъяренного быка, который нападал на прохожих и автомобили, одна женщина получила серьезные травмы.

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    11 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки

    В Подмосковье начались поиски пропавшей 15-летней девочки

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красногорском районе Подмосковья волонтеры начали поиски 15-летней девочки, которая уехала на черном велосипеде 7 октября и не вернулась.

    Школьница пропала несколько дней назад в деревне Поздняково Московской области, передает ТАСС со ссылкой на волонтерский поисковый отряд «Спас град».

    В распространенной ориентировке указано, что рост пропавшей составляет 164 сантиметра, у нее среднее телосложение, темно-каштановые волосы и зелено-коричневые глаза. Отмечается, что девочка носит очки в круглой коричневой оправе.

    В день исчезновения подросток была одета в черную куртку, серые штаны, черные кроссовки и серо-черную шапку. Школьница взяла с собой темно-серый рюкзак и черный велосипед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд избрал меру пресечения организатору сплава по Иркуту.

    В марте очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков.

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