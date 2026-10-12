Главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи

Главком сил НАТО Гринкевич заявил о сокрытии условий запуска пятой статьи

Tекст: Ольга Иванова

«Мы намеренно оставляем неясным вопрос, что именно может стать поводом для задействования пятой статьи», – слова Гринкевича приводит РИА «Новости».

Генерал добавил, что во времена холодной войны страны ни разу не использовали даже четвертую статью договора, которая подразумевает запрос консультаций любой из стран к союзникам в случае угрозы безопасности.

Союзники обсуждали и решали возникающие проблемы без применения каких-либо формальных механизмов, пояснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

Главнокомандующий пообещал представить план противостояния Москве.

В организации заявили о нехватке личного состава у европейских армий.