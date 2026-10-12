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    12 октября 2026, 14:59 • Новости дня

    Лосенок вышел к людям в жилом комплексе в Коммунарке

    В жилом комплексе в Коммунарке заметили гуляющего лосенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители жилого комплекса в Коммунарке заметили на территории района молодого лося, который не проявляет агрессии и спокойно осматривает окрестности, сообщили СМИ.

    Жильцы обратились в управляющую компанию из-за появления лосенка, который спокойно гулял по району и не проявлял признаков агрессии, передает канал 360.ru.

    Местные жители выразили беспокойство, что животное могут сбить машины.

    «У нас не такой сильный поток машин и много лежачих полицейских, поэтому надеемся, что все будет хорошо и помощь скоро подоспеет», – заявила одна из местных жительниц.

    Людям рекомендовали сохранять спокойствие при встрече с лосем, не кричать, не делать резких движений и тихо отойти на безопасное расстояние в 25–30 метров. Жильцов также призвали не смотреть животному прямо в глаза, не поворачиваться к нему спиной, не пытаться гладить, кормить или фотографировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экологи опровергли наличие диких волков и медведей в Москве.

    В прошлом месяце автоэксперт рассказал, как быть водителю при ДТП с животным.

    Автобус с пассажирами сбил лося на трассе в Ленобласти.

    11 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go»

    Пользователи в Москве и Подмосковье сообщили о сбое в приложении «Яндекс Go»

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве и Московской области у пользователей возникли трудности с вызовом такси через приложение «Яндекс Go».

    При попытке выбрать маршрут во всех тарифах появляется сообщение об отсутствии свободных машин. Если заказ все же удается оформить, поиск вскоре прерывается уведомлением «Вы приехали», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в разделе «Еда» приложения отображается сообщение о техническом сбое.

    В ночь на воскресенье атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

    В пятницу в Москве уже происходил сбой в работе приложения «Яндекс Go». В тот же день «Яндекс» предупредил о возможных неполадках в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

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    11 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 11 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы. Ранее системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Еще 11 направлявшихся к российской столице дронов были ликвидированы. «Уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Сергей Собянин «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Военные уничтожили два аппарата на подлете к столице.

    В субботу средства противовоздушной обороны перехватили еще 15 беспилотников.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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    10 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сбила десять дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост. В результате атаки был ранен мужчина.

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    10 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на западе Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир, столичная Госавтоинспекция сообщила о происшествии на Сколковском шоссе.

    На западе Москвы произошла авария, в результате которой погибла пассажирка мотоцикла, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

    По предварительным данным, на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

    «В результате дорожной аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», – сообщили в Госавтоинспекции.

    В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе ребенок погиб в аварии на западе Москвы.

    В прошлое воскресенье мотоциклист погиб в результате ДТП в подмосковном Подольске.

    До этого в аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек.

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    10 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Бросившая бокал в голову посетителя концерта москвичка получила условный срок

    Москвичка получила три года условно за брошенный в посетителя концерта бокал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд назначил три года лишения свободы условно женщине, которая на концерте группы «Марсель» бросила бокал с напитком в голову мужчине из-за направленной на нее камеры.

    В Москве осудили женщину, бросившую бокал в посетителя концерта группы «Марсель». Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком на тот же срок. В пользу потерпевшего взыскана компенсация, но сумма выплат не оглашается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Пострадавший мужчина пришел на концерт группы «Марсель» с женой и семьей сестры. Он снимал происходящее на камеру GoPro и направился к бару. В толпе камера оказалась направлена на неизвестную девушку, которая начала толкать его, ударила телефоном, а затем бросила в голову бокал с напитком.

    Осколки попали в голову пострадавшего, проверяя рану, он порезал руку. Мужчину госпитализировали и наложили швы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Девушка вину не признала, заявив, что потерпевший сам спровоцировал конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд в Петербурге освободил актрису Дроздову от наказания. В январе было открыто уголовное дело после обнаружения школьницей иголки в шоколадке в Калуге. В прошлом году гособвинение запросило условный срок для экс-судьи Тришкина.

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    10 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала первой цифровой веткой

    Рублево-Архангельская линия столичного метро стала цифровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рублево-Архангельская линия столичного метрополитена стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    На Рублево-Архангельской линии московского метро установили 160 инновационных указателей, что сделало ее лидером по числу элементов цифровой навигации, передает РИА «Новости».

    «Рублево-Архангельская линия, запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, стала лидером среди других линий метро по числу цифровых навигационных элементов», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Цифровые табло заработали на всех пяти станциях «графитовой» ветки: «Деловом центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Генерала Карбышева». Больше всего таких экранов – 49 штук – разместили на «Звенигородской». На станции «Деловой центр», ведущей к крупнейшему деловому кластеру Москвы, инновационные указатели появились впервые.

    Вице-мэр добавил, что за два года существования проекта цифровой навигации число линий метро с новыми табло выросло в три раза. Стратегия развития Московского транспорта предполагает, что к 2030 году в подземке появится более 3,4 тыс. инновационных указателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин открыл новую линию метро в Москве.

    Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро.

     Чуть ранее Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на этой ветке.

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    10 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал телефонным мошенникам более 27 млн рублей

    В Москве 85-летний пенсионер отдал мошенникам 27 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве телефонные аферисты под предлогом защиты сбережений убедили 85-летнего мужчину продать гараж и автомобиль, после чего похитили у него более 27 млн рублей.

    В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионера более 27 млн рублей. В мессенджере пожилому мужчине поступило сообщение якобы от работодателя о грядущем звонке правоохранителей. Позже лжеполицейские убедили пенсионера снять все деньги, купить золотые слитки и отдать их курьерам вместе с деньгами от проданного имущества, сообщает прокуратура Москвы.

    Как уточнили в прокуратуре, пожилой москвич находился полностью под контролем аферистов. По указанию телефонного куратора он занял средства у друзей, реализовал машину и гараж, после чего передал все наличные злоумышленникам.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам переводить средства или передавать их курьерам. Сейчас полиция разыскивает причастных к преступлению.

    Ранее суд осудил москвичку за покушение на убийство по указке мошенников. Летом другой столичный пенсионер отдал аферистам миллионы рублей после видеозвонка лжечиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники придумали схему обмана пожилых людей с июльскими надбавками.

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    11 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.

    В субботу военные сбили 15 дронов.

    В пятницу они отразили атаку еще 15 беспилотников на столицу.


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    10 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве

    Силы ПВО за сутки уничтожили 25 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны еще 15 беспилотников на подлете к Москве.

    «Сбиты пятнадцать беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Сергей Собянин.

    С учетом этих данных с начала суток средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к столице 25 БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники. В пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку 15 аппаратов на столицу.

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    10 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 м/с

    Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах из-за сильного порывистого ветра, который может достигать 17 м/с.

    До конца дня в столичном регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с, сообщает комплекс городского хозяйства мэрии Москвы.

    «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – призвали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе. В тот же день в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В четверг синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

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    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    За ночь субботы к Москве летели 403 дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сторону Московского региона за ночь летело более 400 беспилотных летательных аппаратов, из них 25 были уничтожены на подлете к столице.

    В ночь на субботу в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. 25 беспилотников были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «В период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве. В пятницу силы ПВО отразили атаку еще 15 беспилотников на Москву. А во вторник при атаке беспилотников в Подмосковье были повреждены жилые дома.

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    10 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Собянин назвал состав столичной команды на чемпионат «Абилимпикс»

    В Москве завершился отбор участников национального чемпионата «Абилимпикс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги городского этапа соревнований «Абилимпикс» и сообщил о включении 154 специалистов в сборную столицы.

    В столичную команду для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» по итогам московского этапа отобраны 154 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Москвы.

    «Завершился московский этап чемпионата «Абилимпикс-2026»… По итогам соревнований определился состав команды Москвы на Национальный чемпионат «Абилимпикс». На всероссийском конкурсе, который пройдет в столице с 31 октября по 3 ноября, наш город представят 154 профессионала», – заявил Собянин.

    В команду Москвы вошел ветеран спецоперации на Украине Александр Линник, работающий старшим мастером электротехнического цеха в Государственном Кремлевском дворце, а также студент Эльдар Ялалов. Кроме того, столицу представят победители регионального этапа Вячеслав Кондратьев, Дамир Арсланов и Алиса Зотова.

    Всего в финале московских соревнований участвовали 890 жителей города, включая шестерых ветеранов спецоперации. По словам Собянина, задания были приближены к реальным производственным задачам, а в их составлении участвовали работодатели – партнеры чемпионата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов спецоперации.

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    10 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала первой цифровой веткой

    Рублево-Архангельская линия столичного метро стала цифровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рублево-Архангельская линия столичного метрополитена стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    На Рублево-Архангельской линии московского метро установили 160 инновационных указателей, что сделало ее лидером по числу элементов цифровой навигации, передает РИА «Новости».

    «Рублево-Архангельская линия, запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, стала лидером среди других линий метро по числу цифровых навигационных элементов», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Цифровые табло заработали на всех пяти станциях «графитовой» ветки: «Деловом центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Генерала Карбышева». Больше всего таких экранов – 49 штук – разместили на «Звенигородской». На станции «Деловой центр», ведущей к крупнейшему деловому кластеру Москвы, инновационные указатели появились впервые.

    Вице-мэр добавил, что за два года существования проекта цифровой навигации число линий метро с новыми табло выросло в три раза. Стратегия развития Московского транспорта предполагает, что к 2030 году в подземке появится более 3,4 тыс. инновационных указателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин открыл новую линию метро в Москве.

    Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро.

     Чуть ранее Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на этой ветке.

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    10 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Минувший сентябрь в Москве стал самым влажным за четыре года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщил, что обильные осадки в прошедшем сентябре обеспечили городу чистый воздух на протяжении всего месяца.

    Среднемесячная температура в первый месяц осени в Москве превысила норму на 2,3 градуса. При этом в городе выпало 73% от месячной нормы осадков, что сделало сентябрь 2026 года самым влажным за последние четыре года, передает ТАСС, ссылаясь на столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

    Влажная погода благоприятно отразилась на качестве воздуха, существенно снизив количество мелких взвешенных частиц. Их концентрация упала более чем на 15% по сравнению с показателями прошлого года, а уровни других загрязняющих веществ остались в пределах допустимых норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В среду москвичам пообещали потепление. А в понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице к концу недели.

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