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    12 октября 2026, 14:35 • Новости дня

    Лидер партии Reform UK Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев

    В Британии предложили на пять лет приостановить выдачу статуса беженца

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев прибывающим в королевство мигрантам.

    «Мы приостановим систему предоставления убежища на срок до пяти лет. Почему мы сделаем это? Потому что в нашей стране ужаснейший бардак. Мы не знаем, кто находится здесь. И честно сказать, мы не можем позволить себе этот риск», – заявил Фарадж, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Политик пригрозил визовыми ограничениями и пошлинами странам, которые отказываются забирать своих осужденных в Британии граждан. В качестве примера он привел Пакистан, допустив заморозку активов чиновников этой страны и запрет на их въезд в королевство. Ранее партия предлагала принять аналогичные меры против Афганистана, Сирии, Сомали, Судана и Эритреи.

    Программа Reform UK также предусматривает депортацию 90 тыс. ожидающих решения об убежище мигрантов и отказ от специальных схем для выходцев с Украины и из Афганистана. По данным опросов, эта политическая сила занимает второе место по популярности в стране с поддержкой 22% избирателей, уступая лишь правящей Лейбористской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

    Рекордное число нелегалов за сутки пересекло Ла-Манш на пути в королевство. Из-за прибытия лодки с нелегалами в стране вспыхнули протесты.

    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

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    10 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о тяжелых сутках для Украины

    Премьер Великобритании Бернем заявил Зеленскому о тяжелом дне для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе переговоров с Владимиром Зеленским признал, что последние 24 часа стали для украинской стороны тяжелыми.

    В ходе диалога британский премьер указал на трудности, с которыми столкнулся Киев за последние сутки, и вновь выразил украинской стороне полную солидарность, передает РИА «Новости».

    Энди Бернем также пообещал продолжать оказывать давление на Россию. Политики договорились организовать личную встречу в ближайшие дни.

    Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отметил, что Украине необходимо найти нового руководителя. Кроме того, американский лидер по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о достигнутой договоренности по поставкам в Штаты российского дизельного топлива.

    Американский лидер призвал сменить Владимира Зеленского.

    В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США из-за сделки Трампа с Россией по дизельному топливу.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    11 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    В британском зоопарке тигр убил человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В британском Йоркшире посетитель зоопарка получил несовместимые с жизнью травмы после того, как незаконно проник в вольер с тигром.

    Мужчина перелез через ограждение в вольер к тигру в Йоркширском парке дикой природы и подвергся нападению хищника, пишет Independent.

    Экстренные службы прибыли на место происшествия в субботу днем. «Экстренные службы прибыли, и, к сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, мужчина был признан мертвым на месте происшествия», – сообщили в полиции Южного Йоркшира.

    Правоохранители добавили, что животное не пострадало и осталось в своем вольере, угрозы для других посетителей нет. Личность погибшего пока не раскрывается, но полиция уже уведомила его семью.

    Пользователей социальных сетей призвали не распространять кадры нападения, которые появились в интернете. Сам зоопарк эвакуировали и закрыли до конца выходных для выяснения обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце зоопарк в Ставрополе приютил спасенного в зоне спецоперации на Украине тигренка. В феврале охотник погиб в результате нападения амурского тигра в Приморье. В прошлом году тигр в мариупольском зоопарке убил сотрудника во время кормления.

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    10 октября 2026, 03:33 • Новости дня
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британской армии не хватает командиров для танков Challenger 2, пишет Telegraph.

    Британская армия столкнулась с нехваткой командиров для части основных боевых танков Challenger 2 после того, как были отменены решающие учения ради сокращения расходов, пишет Telegraph со ссылкой на армейский источник.

    Военнослужащие и офицеры 3-й дивизии, главного бронетанкового соединения Британии, должны были в 2026 году получить квалификацию командиров танков на учениях Cyclone, однако маневры отменили в конце лета, и программа подготовки сорвалась. По данным издания, из примерно 150 исправных Challenger 2 до 50 машин не имеют полностью подготовленных командиров.

    «Это означает, что можно задействовать только около 100 танков, треть выведена из эксплуатации», – заявил собеседник газеты, добавив, что моральный дух в дивизии «на нуле».

    Источник подчеркнул, что при нехватке подготовленных командиров подразделения не могут полноценно функционировать и это снижает боевые возможности армии, а также выразил опасения, что в случае крупного конфликта в Европе командиров танков окажется недостаточно.

    Представитель армии отверг эти утверждения и заявил, что обеспеченность экипажами на боевых машинах не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская армия остановила крупные учения из-за нехватки средств.

    В феврале США и Британия провели танковые учения у границы России.

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    12 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    В России приостановили онлайн-запись на британские визы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Онлайн-запись на подачу документов для получения британских виз временно недоступна в России из-за технических работ, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

    «В России с 12 октября временно недоступна онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании. Причина – технические работы по обновлению системы», – сообщили в РСТ со ссылкой на визового оператора VFS Global, передает РИА «Новости».

    В настоящее время заявители не могут записаться на прием, изменить или просмотреть существующую запись, а также загрузить документы через онлайн-сервис.

    При этом ранее назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы, их можно принести на прием: сотрудники визового центра бесплатно отсканируют и загрузят их в систему. Работа сервисов должна быть восстановлена в ближайшее время.

    В РСТ подчеркнули, что речь идет только об ограничениях в работе онлайн-сервисов, а не о прекращении выдачи британских виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник визовые центры Кипра в России возобновили прием документов после приостановки.

    На прошлой неделе в РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

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    11 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Британский зоопарк отказался усыплять убившего посетителя тигра

    Зоопарк в Британии отказался усыплять растерзавшего мужчину тигра

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир приняло решение сохранить жизнь тигру по кличке Алтай, который растерзал спрыгнувшего к нему в вольер мужчину.

    «Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом», – говорится в публикации парка, которую передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что в воскресенье парк закрыт, а затронутым инцидентом сотрудникам оказывается помощь. Представители зоопарка также выразили соболезнования семье и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в британском зоопарке тигр убил человека.

    В феврале жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк.

    В прошлом году тигр в Мариуполе убил сотрудника зоопарка во время кормления.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

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    11 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС и Британию перестать разжигать конфликт на Украине

    Дмитриев: ЕС должен перестать разжигать войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал правительства Британии и Евросоюза прислушаться к своим гражданам и перестать разжигать конфликт.

    Дмитриев обратился к западным политикам с призывом прекратить спонсирование боевых действий, передает ТАСС.

    «Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев предрек приближение выборов на Украине.

    В субботу глава РФПИ назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти в республике.

    В пятницу он оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    11 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Лидер британских зеленых анонсировал реформу партии из-за скандала о сионизме

    The Guardian: Лидер «Партии зеленых» Британии объявил о реформе структуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер британской «Партии зеленых» Зак Полански заявил о необходимости реформировать партийную структуру и усилить контроль руководства за политическим курсом после спорного голосования, приравнявшего сионизм к расизму.

    Британская «Партия зеленых» намерена изменить свою систему внутренней демократии и предоставить руководству больше полномочий в определении стратегического направления, пишет The Guardian.

    «Было трудно понять, как подойти к этой несовершенной резолюции, поскольку ее суть перекликается с моим пониманием сионизма как идеологии, лежащей в основе перемещения и геноцида палестинцев», – заявил Полански.

    Он отметил, что политические партии не должны указывать людям, во что им верить, а узкое внимание к определениям не является стратегически верным. Лидер партии подчеркнул, что британское правительство или политическая сила не вправе определять будущее израильтян и палестинцев, так как это вызывает раскол и подвергает партию риску захвата радикальными активистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии.

    Израиль запретил въезд лидеру «Партии зеленых» Полански.

    На прошлой неделе «Партия зеленых» Великобритании приравняла сионизм к расизму.

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    11 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    ООН: У берегов Джибути при крушении судна погибли 109 мигрантов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красном море у берегов Джибути перевернулось и затонуло судно с мигрантами из Эфиопии, погибли 109 человек, сообщили в ООН.

    Судно, на борту которого находились 305 граждан Эфиопии, направлялось из Джибути в Йемен. Оно затонуло к северу от города Обок в ночь на 9 октября, передает ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), входящую в структуру ООН.

    «На борту судна находились 305 человек, погибли 109, из которых 15 – дети. 116 числятся пропавшими без вести. Выжили около 80», – говорится в сообщении МОМ.

    В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив из района Африканского Рога в Йемен и Саудовскую Аравию является одним из основных для нелегальных мигрантов из Восточной Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении судна на озере в Конго погибли 39 человек.

    Число погибших при крушении судна у Кипра достигло 15 человек. К поискам пропавших подключили глубоководное судно.

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    12 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    МВД предложило освободить часть иностранцев от экзамена по русскому языку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо освободить от сдачи экзаменов по русскому языку и истории иностранных граждан, трудоустраивающихся к резидентам Дальнего Востока и Арктики, говорится в проекте закона, который разрабатывает МВД.

    Согласно документу, мигранты, которые получили разрешение на работу у резидентов территорий опережающего развития, освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке отмечается, что мера вводится для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития макрорегионов.

    В настоящее время от сдачи экзаменов освобождены иностранные журналисты, а также мигранты, работающие в России в рамках утвержденной квоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работающих по квоте мигрантов освободили от экзамена по русскому языку. Минобрнауки сообщило, что экзамен у мигрантов будет принимать искусственный интеллект. В прошлом году в Госдуме также предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку.

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    12 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Археологи нашли в Уэльсе легендарный лагерь римского императора

    В Уэльсе обнаружили руины легендарного лагеря римского императора

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британские археологи под руководством Марка Меррони обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта, подтверждающие средневековую легенду о военном лагере императора Магна Максима.

    Римский военный лагерь найден в Пембрукшире примерно в трех километрах от вершины холма Френни-Фар. На месте раскопок обнаружены монеты IV века и римская черепица, пишет The Guardian.

    По словам исследователей, находка подтверждает валлийскую легенду из средневекового собрания повестей «Мабиногион». В ней рассказывается, что правивший Британией в IV веке римский император Магн Максим разбил военный лагерь в этом районе во время кампании против пиктов и скоттов.

    «Если Магн Максим был там, значит, там должна была находиться армия», – заявил руководитель раскопок из Оксфордского университета Марк Меррони.

    Он отметил, что наличие сильно укрепленного римского форта в столь отдаленном районе может помочь разгадать тайну легенды, просуществовавшей почти 1700 лет. До сих пор ученые не находили в Уэльсе доказательств существования лагеря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг археологи нашли в Екатеринбурге 200-летнюю доску для игры в «Мельницу». В начале месяца в Болгарии нашли резиденцию командира римского легиона. В прошлом году ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    12 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Британии предрекли ухудшение отношений с ОАЭ из-за «Манчестер Сити»

    FT: Санкции против «Манчестер Сити» могут испортить отношения Британии и ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Возможные санкции в отношении английского футбольного клуба «Манчестер Сити» могут негативно сказаться на отношениях между Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) признала клуб виновным в серьезных нарушениях финансовых правил. «Манчестер Сити» принадлежит холдингу City Football Group, который возглавляет вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, передает ТАСС.

    «Эмиратцы недовольны британской системой, и "Манчестер Сити" – последний признак этого», – заявил неназванный бывший британский чиновник.

    Газета отмечает, что отношения между двумя странами нестабильны, в том числе из-за частой смены премьер-министров в Британии. Другой источник утверждает, что инвестиции ОАЭ в британскую экономику продолжаются, пока правительство не выступит против ближневосточной страны.

    Независимая комиссия установила, что с 2009 по 2018 год клуб заключал фиктивные контракты для завышения доходов и занижения расходов, предоставлял искаженную отчетность и скрывал истинное состояние финансов. Клуб нарушал лимиты расходов АПЛ и УЕФА, а также обязанности по сотрудничеству с лигой в ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Британии пообещал раскрыть контакты с владельцами «Манчестер Сити».

    В прошлом месяце британский министр допустила исключение клуба из АПЛ.

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    12 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    МВД: В Москве задержали организаторов нелегальной миграции в шоуруме одежды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции задержали троих выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья по подозрению в организации канала нелегальной миграции в шоуруме киргизской национальной одежды в одном из торговых центров Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Шоурум киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров стал местом совершения криминальных сделок. Здесь происходила передача фиктивных документов иностранцам и получение от них денежных средств», – указала Волк в Max.

    По ее словам, полицейские задержали троих выходцев из Центральной Азии и Закавказья. Лидер группы координировал деятельность, налаживал сбыт услуг и контактировал с клиентами. Соучастники за деньги предоставляли фиктивные трудовые договоры, поддельные медкнижки, жилье и транспорт для работы в такси. Использовалась сеть из более чем 100 подконтрольных юрлиц и объектов, замаскированных под легальный бизнес.

    В результате работы группы на территории России было незаконно легализовано несколько тысяч иностранных граждан, отметила представитель МВД.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Двое злоумышленников заключены под стражу, один отправлен под домашний арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве задержали создателя теневой схемы легализации мигрантов. В прошлом месяце правоохранители задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции. В прошлом году в Москве экс-подполковник МВД получил 15 лет колонии за взятки от мигрантов.

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