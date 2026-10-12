  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
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    12 октября 2026, 14:32 • Новости дня

    Иранского посла в Грузии покусали собаки

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани на одной из улиц Тбилиси покусали бродячие собаки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что дипломат пытался отбиться от собак, при этом упал и сломал ногу.

    Ему оказали первую помощь местные жители, которые затем вызвали бригаду скорой помощи, передает грузинское СМИ Front News со ссылкой на очевидцев.

    В посольстве Ирана пока не прокомментировали эту новость.

    В сентябре заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили вызвал посла Ирана Сейеда Али Моджани, призвав его прекратить попытки «интерпретировать историю» и оставаться в «рамках компетенции».

    Это произошло после того, как посол Ирана попытался переписать трагичную страницу двусторонних отношений в начале XVII века. Посол предложил «заново переосмыслить прошлое», а на фасаде здания посольства появилось изображение царицы Кетеван.

    В 1615 году ради избежания разорения страны персидским шахом Аббасом Первым царица Кетеван добровольно отправилась в Иран в качестве заложницы и спустя девять лет приняла мученическую смерть за отказ принять ислам.

    10 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты

    Грузия нашла в соглашении по дизелю США и России подтверждение своей правоты

    Tекст: Вера Басилая

    Заключение «дизельного соглашения» США и Россией подтверждает правильность курса Грузии на отказ от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Все помнят, как в свое время, когда мы не ввели антироссийские санкции, против Грузии развернули огромную кампанию. На этом фоне мы видим ослабление рестрикций», – отметил Кобахидзе.

    По его словам, «еще раз проявилось, что мы приняли абсолютно рациональное, прагматичное, верное решение в свое время».

    «Это решение было безальтернативным», – заявил Ираклий Кобахидзе, комментируя соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Грузия участвует в международных санкциях против России и поддерживает Украину на всех площадках, но отказалась вводить двусторонние антироссийские санкции, руководствуясь своими национальными интересами.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    10 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора

    Ритейлеры сообщили об изъятии из оборота грузинских напитков

    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    @ Alexandra Pereba/Created using Generative AI/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России напитков из Грузии, включая воду и алкоголь, продукцию уже снимают с полок магазинов, сообщил источник среди ритейлеров.

    Источник среди ритейлеров сообщил, что грузинскую продукцию уже начали снимать с полок российских магазинов, передает РИА «Новости».

    «Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются», – сказал источник.

    Собеседник агентства уточнил, что меры приняты по всей товаропроводящей цепочке: от логистики до полок в торговых точках, продукция изымается из оборота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави».

    В августе стало известно, что Россия закупила грузинского вина в десять раз больше, чем Украина.

    В мае Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    10 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

    Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

    Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

    В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

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    10 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Иран сообщил о развертывании 50 воинских подразделений на границах

    Более 50 воинских подразделений Ирана развернули на границах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 50 боевых подразделений и формирований по обеспечению сухопутных войск армии Ирана остаются на границах страны для отражения возможного вторжения, заявил командующий сухопутными войсками иранской армии Али Джаханшахи.

    Иранские сухопутные войска продолжают удерживать на границах государства более 50 боевых формирований и подразделений обеспечения для защиты от возможного вторжения. «Войска до сих пор остаются на своих позициях», – заявил командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    Развертывание группировки началось на фоне конфликта с США и Израилем в конце февраля. В настоящий момент на северо-западе, западе, юго-западе, а также на востоке и юго-востоке Ирана несут службу мобильные бригады, силы быстрого реагирования, бронетанковые и механизированные части. Кроме того, границы прикрывают артиллерия, инженерные и ракетные войска, а также расчеты беспилотной авиации.

    Технику, боеприпасы и личный состав приходилось перебрасывать по ночам из-за постоянной угрозы атак вражеских самолетов и беспилотников, пояснил военачальник. Он добавил, что масштабное усиление рубежей оказалось эффективным и позволило сдержать попытки проникновения противника на территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Президент Ирана поблагодарил российского лидера за позицию по этому вопросу.

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    10 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер взорвался на мине в Ормузском проливе из-за нарушения маршрута

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что нефтяной танкер, передвигавшийся в Ормузском проливе с отключенной навигационной системой, взорвался в результате столкновения с морской миной.

    В КСИР заявили, что на перевозившем сырую нефть танкере при попытке покинуть Ормузский пролив по несогласованному маршруту произошел мощный взрыв в результате столкновения с морской миной, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что судно передвигалось в проливе с отключенной навигационной системой. После взрыва на танкере начался пожар, огонь от которого виден жителям южного побережья Ирана.

    Представитель КСИР Хосейн Мохеби в сентябре заявлял о введении запретной для судоходства зоны к востоку от Ормузского пролива. Проход по ней должен координироваться с Тегераном, в противном случае к судам-нарушителям будут применяться санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в акватории.

    В среду КСИР пообещал перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе.

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    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

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    11 октября 2026, 13:57 • Новости дня
    Посол ЕС в Грузии станцевал со скандальной группой

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский, известный критик властей, пригласил на День Европы скандальную группу «Безвыходное положение», резко оппозиционную к «Грузинской мечте» и ее избирателям, и танцевал под ее музыку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Кадры танцев дипломата на концерте в Телави распространились в соцсетях и вызвали критику правящей партии.

    До начала концерта постпред анонсировал «уничтожительный» доклад ЕС по Грузии в конце октября.

    Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что глава миссии ЕС «не только выбрал группу, которая поносит и оскорбляет большинство в Грузии, но и показал реальную свою миссию – быть не мостом между нашей страной и Евросоюзом, а устраивать революционные процессы и приводить к власти марионеток».

    «У него это не получилось, он обижен и продолжает вредить», – сказал депутат.

    Его коллега по правящей партии и парламенту Торникэ Пагава заявил, что «Херчинский, евробюрократы имеют целью навредить твердому суверенному курсу Грузии».

    «Они хотят вдохнуть жизнь в радикалов. Не получится!» – сказал парламентарий.

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    11 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США при поддержке военных ОАЭ занимаются контрабандой топлива в районе прибрежных вод Омана.

    Вашингтон организовал нелегальный вывоз нефти на Ближнем Востоке. «Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ», – заявил Резаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    По его словам, американская сторона использует пять-шесть небольших судов для перекачки топлива на более крупные танкеры. При этом иранские военные каждую ночь наносят удары по этим объектам.

    Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился в конце февраля после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись атаками. Противостояние привело к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в этом районе.

    В четверг иранский МИД пообещал уведомить Вашингтон через посредника о решении по проливу.

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    11 октября 2026, 23:38 • Новости дня
    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер за день

    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подорвался на морской мине на выходе из Ормузского пролива, в результате взрыва в машинном отделении судна начался сильный пожар, передает Al Arabia заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По данным Корпуса стражей исламской революции, судно отключило навигационные системы и следовало по несогласованному с иранскими властями маршруту.

    «В тот же день супертанкер подорвался на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по южному маршруту; взрыв вызвал пожар в машинном отделении судна», – приводит Telegram-канал Al Arabia заявление КСИР.

    Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA сообщило, что это уже третий танкер, охарактеризованный как «нарушитель правил», который подорвался с субботы, следуя по маршруту, названному КСИР «несанкционированным», в пределах Ормузского пролива.

    «Любое судно в Ормузском проливе, отключившее системы навигации и идентификации, будет классифицировано как враждебное, и к нему будут применены жесткие и решительные меры», – привело агентство заявление КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе. Два индийских моряка пропали без вести после этого. В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

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    11 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США

    Посол Ирана Джалали назвал выдумкой слова Трампа об угрозе Лос-Анджелесу

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран способен уничтожить американские города, являются предвыборной риторикой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Заявления господина Трампа о возможном уничтожении американских городов совершенно необоснованны, нереалистичны и являются лишь предвыборной риторикой», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    По словам посла, военная доктрина Ирана базируется на обороне и сдерживании, страна никогда не инициировала войны. При этом Джалали добавил, что ракетный потенциал государства остается неоспоримым и точным фактом.

    Ранее Трамп заявил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего в случае дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

    Во вторник губернатор Калифорнии оценил слова американского лидера об ударе по мегаполису.

    Президент США допустил уничтожение Лос-Анджелеса иранскими силами.

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    12 октября 2026, 11:47 • Новости дня
    Грузия понадеялась на отмену Россией ограничений на ввоз вина и минералки

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия в понедельник выразила надежду на отмену Роспотребнадзором временных ограничений на ввоз продукции ряда грузинских компаний, заявил на пресс-конференции председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы удивлены этим решением, не знаем, в чем дело, и разберемся», – сказал он.

    По его словам, «правительство Грузии разберется в причинах (решения Роспотребнадзора)».

    «Надеемся, там изменят это решение», – заявил Шалва Папуашвили.

    Он подчеркнул, что ЕС после начала СВО «на сотни миллиардов закупает продукцию в России».

    «Мы сразу поняли, что экономическая изоляция России – это сказка», – сказал председатель парламента Грузии.

    Впервые с 2006 года Роспотребнадзор приостановил ввоз продукции нескольких крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, а также местного отделения компании Coca-Cola.

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    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

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    12 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак

    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США

    Tекст: Катерина Туманова

    Если Вашингтон реализует свои угрозы и начнет военные действия против Тегерана снова, Тегерану есть чем ответить на это, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи.

    Он предупредил, что Соединенные Штаты постигнет та же участь, что и предыдущие державы, пытавшиеся подчинить Иран, заявив, что даже более сильные империи в конечном итоге оказались «на свалке истории», пишет Tehran Times.

    В эксклюзивном интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что Вашингтон неоднократно терпел поражения в противостоянии с Ираном и все чаще прибегал к экономической войне, которую он охарактеризовал как ответ на неспособность достичь своих целей с помощью военного давления.

    Он подчеркнул, что именно Иран, а не Соединенные Штаты, определит, когда закончится конфронтация. По его словам, что Тегеран будет продолжать сопротивление до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.

    Резаи добавил, что более 30 млн записались в добровольцы, чтобы дать отпор в  случае агрессии со стороны США.

    Резаи предупредил, что возобновление агрессии со стороны США может подвергнуть атакам американские активы, включая системы обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США.

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    12 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    МИД Ирана выразил недовольство ситуацией в Ормузском проливе

    МИД Ирана: Тегеран недоволен ситуацией в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран крайне недоволен сложившейся ситуацией в Ормузском проливе.

    «Мы крайне недовольны сложившейся ситуацией, поскольку безопасность в Ормузском проливе прежде всего важна именно для нас», – передает слова Багаи РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе.

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