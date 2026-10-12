Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права

Tекст: Ольга Иванова

Россия выступает в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана на фоне продолжающихся действий Израиля, сообщает РИА «Новости».

«Конечно, мы привержены своим оценкам относительно того, что силовые акции ЦАХАЛ, израильской армии, грубо нарушают нормы международного права, провоцируют дополнительную эскалацию напряженности в Ливане», – заявил Лавров.

Кроме того, стороны уделили отдельное внимание перспективам сохранения присутствия миротворцев ООН в Ливане. Мандат временных сил всемирной организации завершается в декабре, однако Москва разделяет мнение Бейрута о целесообразности сохранения ооновского контингента на юге страны и после 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана.

В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на юге республики.

На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по ливанской территории.