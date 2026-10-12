Россия и Ливан договорились расширить политический диалог

На встрече в Москве руководители внешнеполитических ведомств России и Ливана обсудили ключевые вопросы взаимодействия двух государств, сообщает РИА «Новости».
По итогам беседы стало известно о готовности Москвы и Бейрута к углублению контактов.
«Обсудили и наши двусторонние отношения. У нас обоюдный настрой на дальнейшее расширение политического диалога», – заявил Лавров.
Министр иностранных дел России добавил, что состоявшиеся переговоры с Юсефом Ражжи были весьма полезными. По его мнению, эта встреча наверняка окажет позитивный эффект на дальнейшее развитие двустороннего диалога по всем направлениям сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана.
Глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил ливанского коллегу за визит в Москву.
На прошлой неделе стало известно о планах Ражжи посетить российскую столицу.