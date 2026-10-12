Самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России

Американский борт ARTEMIS II совершил полет в 100 км от российской границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский самолет радиолокационной разведки совершил полет над территориями Латвии и Эстонии примерно в ста километрах от границы с Россией, передает РИА «Новости».

Борт Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии утром в понедельник. Самолет прошел над территориями Венгрии, Словакии, Польши и Литвы, после чего направился на север в сторону Эстонии.

Не достигнув северной морской границы республики, воздушное судно развернулось и проследовало на юг. В ходе полета самолет сделал несколько петель над прибалтийскими странами.

Модель ARTEMIS II представляет собой бизнес-джет, переоборудованный американской компанией Leidos специально для ведения военной радиолокационной разведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье самолет-разведчик США провел над Черным морем более семи часов.

До этого американский разведывательный борт пролетел над Баренцевым морем вблизи российских рубежей.

Также Министерство иностранных дел отметило активное использование НАТО наступательных сценариев на учениях у границ России.