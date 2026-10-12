Французские супермаркеты потеряли миллионы евро из-за взлома холодильников

BFMTV: Во Франции кибератака на холодильники испортила еду в 150 магазинах

Tекст: Мария Иванова

Хакерская атака затронула магазины розничных сетей во Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

В ночь на понедельник злоумышленники удаленно изменили температурные настройки холодильников датского производителя Danfoss. По данным отраслевых источников, в некоторых случаях температура была повышена на 50 градусов.

От действий хакеров пострадали супермаркеты сетей Intermarché и Système U. В циркуляре последней компании подтвердили факт взлома, отметив риск утилизации всех требующих охлаждения продуктов. Телеканал подчеркивает, что убытки ритейлеров могут составить сотни тысяч евро на каждую торговую точку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.