Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет

Силы ПВО отражают атаку БПЛА и ракет на Саудовскую Аравию

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы обнаружили и отслеживаем угрозу, связанную с атакой беспилотников и крылатых ракет на территорию королевства, принимаются меры по нейтрализации этой угрозы», – заявил он в эфире канала Al Ekhbariya, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде. В тот же день хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.