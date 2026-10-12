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    12 октября 2026, 12:58 • Новости дня

    Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии

    Лукашенко: Протесты во Франции похожи на события 2020 года в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил текущие протесты школьников во Франции с протестами в республике в 2020 году и обвинил Запад в двойных стандартах.

    «Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было: политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего?» – заявил Лукашенко, передает БелТа.

    Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «жестко эти вещи пресекает». «Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете – двойные стандарты», – добавил Лукашенко.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят столкновения с полицией. Силовики провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержаны несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.

    В пятницу была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

    Во вторник Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников.

    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера

    Посольство России назвало захват Францией танкера DF Peak морским пиратством

    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    @ Marine Nationale

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и российское посольство в Париже назвали задержание Францией танкера DF Peak в Индийском океане актом морского пиратства и вопиющим нарушением международного права.

    Действия французских властей по захвату торгового судна DF Peak нарушают международное право, а ссылки на Конвенцию ООН являются попыткой прикрыть откровенный разбой, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России во Франции.

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты добавили, что утверждения о нарушении танкером санкций базируются на нелегитимных односторонних мерах. В настоящее время посольство проверяет информацию о возможном нахождении граждан России на борту, так как французская сторона не уведомляла Москву об инциденте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также потребовала от западных стран отказаться от варварских подходов к морскому судоходству, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва как часть мирового большинства настаивает на возвращении государств Запада в правовое поле.

    В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военными моряками танкера DF Peak неподалеку от острова Реюньон в Индийском океане. Поводом для захвата судна стали подозрения в несоответствии его флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна.

    Французская прокуратура ранее начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    @ Marine Nationale

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия французских военно-морских сил по задержанию танкера DF Peak в Индийском океане стали вопиющим нарушением норм международного права, заявили в посольстве России в Париже.

    Французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего под флагом Бенина, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане. Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна. Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

    Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников

    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
    @ LaPresse/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в массовых демонстрациях учащихся в пригороде Парижа.

    Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

    Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.

    Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.

    Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.

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    13 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Сикорский оценил выборы во Франции приписанной Сталину фразой

    Bloomberg: Сикорский описал выборы во Франции приписанной Сталину цитатой

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался давать прогнозы о будущем французской помощи Киеву, прокомментировав неопределенность на выборах президента Франции цитатой, которую приписал Иосифу Сталину.

    Министр отвечал на вопрос о рисках ослабления поддержки Украины в случае победы на выборах во Франции кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Мы не пускаемся в спекуляции по поводу внутренних дел стран-союзниц. Но на президентских выборах во Франции есть и другие кандидаты. Мой коллега из Европарламента Рафаэль Глюксманн только что был выдвинут от одной из французских партий. Как любил говорить товарищ Сталин, проблема демократии в том, что ты никогда не знаешь, кто победит», – заявил Сикорский.

    Ранее вице-председатель «Национального объединения» Себастьен Шеню сообщил в эфире канала BFMTV, что у Парижа больше нет средств для финансирования Украины. По его словам, поддержка Киева уже обошлась гражданам в 8 млрд евро прямых расходов и 25 млрд евро с учетом доли Франции в общеевропейских тратах на фоне роста госдолга.

    Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон по истечении второго срока не сможет баллотироваться из-за ограничений в конституции.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    Как отмечали в Bloomberg, годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.

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    13 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Белоруссия возбудила дело о теракте после удара дрона ВСУ под Брянском

    В Белоруссии завели дело о теракте из-за ранения гражданки при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело об акте терроризма из-за атаки украинского беспилотника по грузовику в Брянской области, при которой тяжело пострадала гражданка республики.

    Правоохранительные органы Белоруссии начали расследование теракта после удара беспилотника по грузовому автомобилю в Брянской области. В результате инцидента тяжелые телесные повреждения получила 31-летняя гражданка республики, передает ТАСС.

    В пресс-службе Генеральной прокуратуры уточнили, что атака произошла 8 октября на трассе Брянск – Новозыбков вблизи границы с Украиной. Материалы уголовного дела направлены в центральный аппарат Следственного комитета для предварительного расследования.

    В ведомстве также обратили внимание на участившиеся акты терроризма против мирного населения на приграничных территориях России и Украины. Прокуратура призвала граждан исключить поездки в зоны боевых действий в целях личной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жительница Брянской области попала в больницу после обстрела со стороны ВСУ.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    Девочка с бабушкой погибли при атаке на брянский поселок.

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    13 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Запад за строительство заборов на границе

    Лукашенко в шутку поблагодарил Запад за погранзаборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку выразил благодарность соседним западным странам за возведение заборов на границе, отметив, что они станут препятствием в случае агрессии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил западные государства за строительство пограничных ограждений, передает БелТА.

    «Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны – а если агрессия случится, то только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, – им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому, если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им благодарны», – сказал Лукашенко.

    По его словам, отгораживаться забором – это тактика Запада. Он подчеркнул, что Минску выгодно возведение подобных укреплений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией.

    На прошлой неделе Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией.

    В прошлом месяце Лукашенко сообщил о пользе западных санкций для Белоруссии.

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    12 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Ле Пен назвала французские школы опасными местами

    Ле Пен: Школы во Франции превратились в опасные места

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что школы во Франции превратились в опасные места после инцидента со стрельбой на юго-востоке страны.

    «Школы, которые должны быть островками безопасности, сегодня превратились в места, где можно подвергнуть свою жизнь опасности. Угроза безопасности проникла в стены учебных заведений», – заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    Она выразила поддержку пострадавшим, их близким, а также ученикам и персоналу учебного заведения, в котором произошла стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Ранее протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу был оценен ущерб от протестов школьников во Франции.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    12 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой в Париже

    France 24: Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестный высыпал пакет муки на голову лидера левой партии Place Publique Рафаэля Глюксманна, который стал кандидатом на пост президента Франции, инцидент произошел в Париже.

    Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 24.

    Сообщается, что инцидент произошел, когда Глюксманн вышел из бара, в котором отмечал победу на праймериз, и направился к такси. В момент, когда политик подошел к автомобилю, неизвестный, подошедший сзади, высыпал ему на голову муку. Глюксманн сразу сел в автомобиль и уехал.

    Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла осудил произошедшее и выразил поддержку Глюксманну.

    Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.

    Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Ле Пен.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

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    13 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские студенты и старшеклассники организовали около 360 акций протеста во второй день общенациональной забастовки, в них приняли участие 30 тыс. человек, волна протестов пошла на спад, сообщили в МВД Франции.

    Во второй день забастовки, объявленной профсоюзами, французские студенты и старшеклассники организовали около 360 протестных акций. По данным МВД Франции на первую половину дня, за пределами Парижа в них участвовали 30 тыс. человек. В ведомстве отметили снижение протестной активности по сравнению с первым днем, когда прошло 572 акции с 65 тыс. участников, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    В некоторых коммунах зафиксированы инциденты, полиция применяла против манифестантов слезоточивый газ.

    По информации Минобразования, 94,2% старших школ были открыты, 214 лицеев закрылись. Глава министерства Эдуар Жеффре пояснил, что закрытия связаны с близостью учебных заведений к маршрутам демонстраций. К забастовке присоединились 4,5% школьных учителей.

    В Министерстве высшего образования сообщили, что протесты нарушили работу 35% вузов. Студенческая организация Union etudiante заявляет о блокировке или закрытии 90% из 70 университетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

    В понедельник протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В конце прошлой недели была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

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    12 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией

    Лукашенко призвал к экономическому сотрудничеству с Польшей, Литвой и Латвией

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо налаживать экономическое сотрудничество с Польшей, Литвой и Латвией.

    «Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи», – заявил Лукашенко, чьи слова передает БелТА.

    Президент отметил, что экономическое взаимодействие вместо того, чтобы «смотреть через прицел друг на друга», может помочь избежать конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии отверг планы по наступлению на соседние страны.

    Александр Лукашенко исключил возможность нападения на соседние государства.

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    14 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Минск осудил планы НАТО по превентивным ударам по Белоруссии

    МИД Белоруссии осудил так называемую «Теорию победы» НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии резко раскритиковало представленную главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем концепцию, допускающую атаки на территорию республики.

    Внешнеполитическое ведомство решительно осудило заявления генерала, представившего так называемую «Теорию победы». Эта концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории страны с применением дронов и наземных роботизированных систем, передает РИА «Новости».

    «Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии», – заявили в министерстве.

    Дипломаты подчеркнули, что Минск никому не угрожает, а агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. В ведомстве призвали западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы».

    В понедельник он пообещал представить план противостояния России.

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    12 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Французские супермаркеты потеряли миллионы евро из-за взлома холодильников

    BFMTV: Во Франции кибератака на холодильники испортила еду в 150 магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, что привело к порче товаров на миллионы евро.

    Хакерская атака затронула магазины розничных сетей во Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В ночь на понедельник злоумышленники удаленно изменили температурные настройки холодильников датского производителя Danfoss. По данным отраслевых источников, в некоторых случаях температура была повышена на 50 градусов.

    От действий хакеров пострадали супермаркеты сетей Intermarché и Système U. В циркуляре последней компании подтвердили факт взлома, отметив риск утилизации всех требующих охлаждения продуктов. Телеканал подчеркивает, что убытки ритейлеров могут составить сотни тысяч евро на каждую торговую точку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

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    13 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания

    Politico: В ЕС анонсировали скорую сделку Франции и Германии по автомобилям

    Tекст: Игорь Иножарский

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне заявил, что компромиссное соглашение между Францией и Германией по ослаблению правил для двигателей внутреннего сгорания будет заключено в ближайшие дни.

    Франция и Германия планируют в ближайшее время заключить соглашение об усилении защиты европейской промышленности в обмен на смягчение экологических требований к автомобилям, пишет Politico.

    «Это соглашение должно быть доработано в ближайшие несколько часов или в ближайшие несколько дней», – заявил Сежурне. Он выразил надежду, что договоренность поможет выйти из тупика при обсуждении Закона об ускорении промышленности в Европарламенте.

    Еврокомиссар отметил, что готов проявить гибкость в вопросе запрета двигателей внутреннего сгорания при условии сохранения общих целей по снижению выбросов. По его словам, главная задача инициатив – обеспечить бесперебойное развитие производства внутри Европы на основе взаимности с торговыми партнерами.

    Кроме того, комментируя идею лидера французской правой партии Марин Ле Пен в одностороннем порядке сократить взносы страны в бюджет Евросоюза, Сежурне сравнил такой шаг с полным выходом из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь». В прошлом месяце Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС. Весной премьер Италии Джорджа Мелони охарактеризовала Евросоюз как «недальновидный бюрократический гигант».

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    12 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива

    Франция отказалась закупать выведенное из-под санкций США российское топливо

    Tекст: Вера Басилая

    Министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что Париж не собирается приобретать российское дизельное топливо для снижения рекордных цен.

    По словам Брежон, Франция не планирует закупать дизельное топливо из России, несмотря на соглашение между Москвой и Вашингтоном о возобновлении поставок на мировые рынки и их выводе из-под американских санкций, передает ТАСС.

    «Это решение не отменяет санкции, принятые на уровне ЕС. Так что прямо завтра российский дизель не появится на французских заправках», – заявила Брежон.

    Она пояснила, что Париж намерен поддерживать санкции, принятые Евросоюзом против России на фоне спецоперации на Украине. Министр-делегат добавила, что французские власти пока не могут оценить, насколько сильно поставки из России снизят цены на нефть на мировых рынках.

    Вместе с тем представитель правительства заверила, что обещанное премьер-министром Себастьеном Лекорню высвобождение 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов позволит снизить цены на французских заправках на 12–18 центов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ назвали дизельную сделку Владимира Путина и Дональда Трампа шоком для союзников Украины.

    В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала санкции против России в ответ на решение Вашингтона.

    Заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг заявила, что Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США.

    В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада.

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