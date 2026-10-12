Власти Германии анонсировали рекордное повышение цен на отправку писем на 20%

Tекст: Мария Иванова

С 1 января 2027 года почтовый сбор для отправлений как физических лиц, так и компаний в Германии может вырасти на 20,35%, передает ТАСС.

«Существенным фактором для увеличения почтового сбора стало сильное снижение почтовых отправлений. При распределении затрат на уменьшающийся – в силу цифровизации среди прочих факторов – объем писем цены растут», – сказал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

При последнем повышении сборов в 2025 году прирост составил 10,48%. Как уточняет DPA, это рекордное повышение сборов в современной истории страны. Отправка посылок для физических лиц подорожает меньшими темпами – на 7,21%.

Озвученные Федеральным сетевым агентством тарифы являются ориентировочными, точные цены на свои услуги самостоятельно определит национальная почта Deutsche Post.

По оценкам DPA, сбор на отправку стандартного письма может вырасти до 1,14 евро против нынешних 95 центов. За последние 20 лет число ежегодно отправляемых писем в Германии снизилось с 16,9 до 9,4 млрд единиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на дизельное топливо в ФРГ приблизились к историческому рекорду.

В феврале реальные зарплаты в Германии рухнули почти на 10% из-за санкций ЕС.