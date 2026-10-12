Во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы

BFMTV: Директор школы в городе Обань ранен из охотничьего ружья в ходе протестов

Ранение пришлось на нижнюю часть тела руководителя коллежа им. Жозефа-Лаканала, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Кроме того, пострадала преподавательница учебного заведения. Задержан 14-летний подросток, его статус пока не уточняется. На месте инцидента работают спасатели.

Инцидент произошел на фоне массовых протестов старшеклассников, которые уже несколько недель выражают недовольство проблемами в сфере образования. Акции периодически сопровождаются агрессией, поджогами и использованием пиротехники.

В Париже в связи с протестами школьников с конца сентября помещены под стражу 273 человека, большинство из которых несовершеннолетние. По словам прокурора столицы Лор Бекко, многим задержанным 15-16 лет, ранее они не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Всего в ходе протестов задержано более 6,8 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

В пятницу был оценен ущерб от протестов школьников во Франции.

В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.