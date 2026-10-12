Глава МВФ Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ

Директор МВФ заявила о необходимости пожизненного образования в эпоху ИИ

Развитие искусственного интеллекта меняет структуру спроса на рабочую силу, поэтому правительствам следует полностью переосмыслить концепцию подготовки кадров, передает РИА «Новости».

«Необходимо переосмыслить подход к образованию в эпоху искусственного интеллекта. Нужно понять, что больше нельзя получить навык один раз и пользоваться им всю жизнь. Пожизненное непрерывное обучение становится насущной необходимостью», – заявила Георгиева на тематическом круглом столе в рамках совещаний Всемирного банка и МВФ в Бангкоке.

По ее словам, технологии снижают традиционный спрос на сотрудников и меняют структуру требований к специалистам, из-за чего актуальные в данный момент компетенции могут оказаться бесполезными уже в ближайшем будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в США зафиксировали риск образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

В среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода нейросетей из-под контроля человека.

В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл роль современных алгоритмов в работе администрации российского лидера.