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    12 октября 2026, 11:59 • Новости дня

    Компания Anduril разработала дешевый аналог ракет для систем Patriot

    The War Zone: В США создали дешевую альтернативу ракетам для систем Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Американская оборонная компания Anduril представила модульную противоракету Steelfin, которая позиционируется как более дешевая альтернатива снарядам для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Американская компания Anduril разработала модульную ракету Steelfin, состоящую из разгонного блока и боевой части. Изделие предназначено для борьбы как с низколетящими целями, так и с баллистическими ракетами на большой высоте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал The War Zone.

    Различные конфигурации модулей позволят адаптировать боеприпас под конкретные задачи без необходимости проектировать новые ракеты с нуля. Производитель утверждает, что Steelfin будет совместим с существующими пусковыми установками, включая модернизированную M903A2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также системы вертикального пуска MK41 и Typhon.

    Точная цена новинки пока не раскрывается. По словам главы профильного направления Anduril Стива Милано, базовая версия ракеты обеспечит 80% возможностей боеприпаса PAC-3 за половину его стоимости. Продвинутая модификация обойдется дороже ракет для Patriot, но дешевле снарядов комплекса THAAD.

    Ранее сообщалось, что на фоне конфликта с Ираном американские военные израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также столкнулись с нехваткой крылатых ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с США по поставкам ракет для систем противовоздушной обороны.

    Журналисты выяснили, что Вашингтон лишает Украину главного зенитного оружия.

    В июле Зеленский пожаловался Конгрессу США на дефицит перехватчиков.

    10 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет

    Глава фонда помощи ВСУ сообщил о потере самолетов из-за взрывов старых ракет

    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава фонда помощи Вооруженным силам Украины Тарас Чмут заявил, что украинская армия потеряла несколько самолетов из-за нештатного срабатывания старых советских ракет.

    Украина лишилась нескольких самолётов из-за старых, еще советских ракет для перехвата реактивных дронов. По словам руководителя фонда помощи ВСУ Тараса Чмута, из-за острого дефицита современных средств перехвата украинские военные вынуждены использовать устаревшие советские ракеты Р-73 и Р-60, сообщает канал «Военкоры Русской Весны».

    «Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были», – рассказал Чмут.

    В результате нештатного срабатывания подобных боеприпасов Украина уже лишилась нескольких самолетов. При этом отказаться от использования устаревших ракет пока невозможно из-за отсутствия альтернатив.

    «Каждый раз, когда вы применяете старый боеприпас, есть большая или меньшая вероятность, что он сработает нештатно», – добавил Чмут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot. В прошлом месяце западные журналисты предрекли украинским войскам критический дефицит зенитных ракет зимой.

    Впрочем, об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины заявили еще летом.

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    10 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ

    В Запорожской области российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат ВСУ

    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Запорожской области военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых солдат противника, которые вышли на открытый участок без бронезащиты.

    В Запорожской области боец группировки войск «Восток» ВС России с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ. О действиях российского военнослужащего РИА «Новости» рассказал стрелок группировки с позывным Мельник.

    По его словам, Матвей закрепился в лесополосе впереди основной группы российских войск и занял позицию за деревом. Украинские военнослужащие не ожидали присутствия противника и вышли на открытый участок без брони.

    «Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию. И они как у себя дома вышли без брони, пошли они к себе на позицию, он их встретил и обнулил всех шестерых противников», – рассказал Мельник.

    Сослуживец также отметил, что основная группа российских военных некоторое время не могла подойти к Матвею из-за интенсивной работы украинской артиллерии и минометов. Благодаря этому боец смог закрепиться на занятой позиции.

    Ранее, в четверг, трое солдат ВСУ из-за ошибки с определением позиций вышли к российским военным. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заставили украинское командование дробить силы в Запорожской области.

    В среду пожилые украинские военнослужащие без боя сдались в плен на запорожском направлении.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
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    10 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области

    Колумбийские наемники ВСУ сбежали с позиций под Волчанском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа колумбийских наемников Вооруженных сил Украины отказалась участвовать в прорыве окружения на Волчанском направлении и самовольно покинула позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Колумбийские наемники ВСУ отказались идти на прорыв котла в Харьковской области. Украинское командование намеревалось отправить колумбийцев в бой вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти на бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг под Харьковом была уничтожена база колумбийских наемников. Во вторник стало известно, что члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов.

    А в августе боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства.

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    11 октября 2026, 02:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод внедрил более 300 изменений в бронетехнику с начала СВО
    Уралвагонзавод внедрил более 300 изменений в бронетехнику с начала СВО
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов в день 90-летия предприятия 11 октября сообщил о масштабной модернизации боевых машин с учетом новых угроз на поле боя и опыта применения дронов.

    Масштабная работа по совершенствованию отечественного вооружения ведется непрерывно, передает РИА «Новости».

    «Пять лет назад я бы, честно говоря, не поверил, что наша бронетанковая техника будет выходить с заводов в таком виде, но СВО позволила нам двигаться быстрее. Наше бронетанковое вооружение и техника являются одними из передовых в мире», – заявил глава концерна.

    Потапов пояснил, что специалисты оперативно реагируют на современные вызовы. С марта 2022 года инженеры усилили защиту и изменили конструкцию каждой машины, включая модели Т-72, Т-90, Т-80 и БМПТ. В технику внедрили свыше 100 принципиальных новшеств для повышения выживаемости экипажа.

    Доработки разделяются на полевые и заводские уровни. Конструкторы поддерживают постоянную связь с военными на передовой, адаптируя машины под воздействие беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

    Специалисты также разрабатывают принципиально новые образцы с использованием лазерных и электромагнитных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод сообщал летом, что увеличил выпуск танков в четыре раза. Уралвагонзавод начал разработку бронетехники нового поколения.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

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    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

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    10 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Офицеры из числа идейных нацистов ВСУ уничтожены в Сумской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовые структуры подтвердили поражение пункта временной дислокации, а также ликвидацию сержантского состава и офицеров 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.

    Пункт временной дислокации украинской бригады был поражен в районе населенного пункта Братеница, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Братеница Сумской области. Среди погибших офицеры из числа идейных нацистов, а также сержантский состав бригады», – заявил источник.

    По его словам, российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Гаврилова Слобода и Заречье.

    Ранее в среду российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов ВСУ и капитана полиции в зоне СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные также уничтожили украинскую диверсионную группу в Сумской области.

    В прошлом месяце группировка войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в этом регионе. Летом российские беспилотники поразили железнодорожные локомотивы в Одесской, Запорожской и Сумской областях.

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    10 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Бывший глава управления лесного хозяйства Минобороны арестован за взятку

    Бывшего начальника управления лесного хозяйства Минобороны отправили в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного обвинили в получении особо крупной взятки, он отправлен в СИЗО.

    Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного по делу о получении особо крупной взятки. Решение не было обжаловано, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержан Сергей Закаморный, которому по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник.

    Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. Сумма взятки не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку.

    Ранее ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе. До этого офицера Минобороны арестовали за взятку при ремонте корабля Черноморского флота.

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    9 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Проект об увеличении возраста службы женщин-военных внесли в Госдуму

    Правительство предложило повысить возраст военной службы женщин до 50 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий увеличить до 50 лет предельный возраст пребывания женщин на военной службе.

    Изменения планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет, передает ТАСС.

    Кроме того, в настоящее время женщины-офицеры пребывают в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями – до 45 лет. Законопроект предполагает увеличение предельного возраста пребывания в запасе до 55 и 50 лет соответственно.

    В пояснительной записке отмечается, что действующие ограничения не всегда позволяют выслужить необходимые сроки для получения пенсии и других мер поддержки. Авторы проекта также указывают, что в условиях проведения спецоперации на Украине значительную часть личного состава медицинских подразделений составляют женщины.

    В случае принятия Госдумой и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан.

    В мае нижняя палата парламента одобрила запрет на депортацию служащих в ВС России иностранцев.

    В прошлом году депутаты подготовили законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений.

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    9 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot

    Telegraph: Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс и Евросоюз потерпели неудачу в попытках убедить власти Испании и Греции передать Вооруженным силам Украины устаревающие ракеты-перехватчики для американских комплексов противовоздушной обороны Patriot, пишет The Daily Telegraph.

    НАТО и ЕС безуспешно попытались убедить Испанию и Грецию передать Украине ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет, передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    В Греции насчитывается около 200 ракет модификации PAC-2, которые приближаются к концу своего 23-летнего срока эксплуатации. Точной информации о запасах Испании нет, однако в прошлом месяце Мадрид заявил о готовности передать Киеву пять ракет.

    По оценкам самой Украины, ее потребности в перехватчиках на предстоящую зиму составляют от 300 до 360 единиц. Чиновники, задействованные в переговорах, предпочитают не называть страны публично, чтобы избежать отчуждения с их стороны. Кроме того, для использования устаревающих ракет требуется их повторная сертификация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский назвал российские баллистические ракеты главным вызовом для Украины.

    Во вторник администрация президента Турции отказалась комментировать сообщения о поставках ПВО Киеву.

    В понедельник Турция передала Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

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    11 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Эксперт назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска

    Марочко сообщил о стягивании украинских сил к Красному Лиману

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия сосредоточила основные силы на западе Красного Лимана и в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), надеясь взять верх численностью боевиков, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о концентрации украинских боевиков в славянско-краматорской агломерации и где в последнее время идет очень серьезное наращивание сил и средств, то это как раз район населенного пункта Николаевка и также запад Красного Лимана – именно в этих районах сейчас противник действует наибольшей группировкой», – сообщил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ВСУ ожидают добиться определенных успехов, повысив численность наступающей группировки, однако российские военнослужащие ведут ожесточенные бои и рушат все планы противника на данном участке.

    Ранее эксперт отмечал, что украинские войска продолжают стягивать резервы в Славянск, Краматорск и Дружковку. По его информации, власти Украины не жалеют ресурсов для усиления своих позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщил, что первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев. Марочко в конце сентября сообщал, что ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР. «Северяне» в сентябре уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

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    11 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Авиаудар запустил трехчасовую детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Авиаудар запустил детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и авиаударом уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении.

    «В районе Великого Бурлука точным авиаударом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бугаевки. Есть продвижение в районе Токаревки.

    «В ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ рейнджерского полка ССО Украины. Уничтожены два украинских спецназовца. Остальные скрылись, бросив убитых», – сообщили бойцы.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» значительно продвинулись вглубь котла более чем на 1100 м.

    По словам «Северян», в Черниговской области российская авиация и расчеты БПЛА нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Мхи и Семеновка, по пункту дислокации подразделений ССО «Рейнджеры» в районе Лизуновки.

    На Сумском направлении для противодействия российским БПЛА ВСУ усилили группировку ПВО подразделениями РЭБ, перебросив с учебных полигонов в Сумскую область 309 отдельный полк РЭБ.

    В Сумском районе «Северяне» развивают успех в районе Кияницы. Продолжаются тяжелые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки в районе населенного пункта Коренек.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях), следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. Эксперт Марочко назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

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    10 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения

    Во Владивосток для участия в маневрах прибыл индийский фрегат «Сахьядри»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В главную базу Тихоокеанского флота зашел боевой корабль ВМС Индии для подготовки к двусторонним морским маневрам в акватории Японского моря, сообщила пресс-служба ТОФ.

    В главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке для участия в российско-индийском военно-морском учении «Индра-2026» прибыл индийский фрегат «Сахьядри», передает ТАСС сообщение пресс-службы флота.

    Открытие маневров запланировано на 13 октября. Береговой и морской этапы пройдут в акватории Японского моря. От российской стороны в них примет участие корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также предусмотрены совместные культурные и спортивные мероприятия.

    «Корабль прибыл во Владивосток для участия в российско-индийских учениях «Индра-2026». И это большая честь для нас – быть в этом прекрасном городе Владивостоке», – рассказал командир фрегата капитан 1-го ранга Викас Джха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.

    До этого корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл туда на маневры Milan 2026.

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    9 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall купил обанкротившуюся румынскую судоверфь

    Немецкий концерн Rheinmetall купил судоверфь Damen в Румынии за 138 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделение немецкого оборонного концерна Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии за 138 млн евро для строительства военных кораблей.

    Румынская судоверфь Damen, расположенная в уезде Констанца, перешла в собственность немецкой Rheinmetall Real Estate Romania за 138 млн евро. Предприятие было объявлено банкротом в 2024 году, после чего состоялось пять тендеров по его продаже, передает ТАСС со ссылкой на Радио Румынии.

    Одна из компаний немецкой группы уже заключила с румынским Минобороны контракт на сумму 920 млн евро. Соглашение предусматривает строительство на верфи четырех военных кораблей до 2030 года в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe (SAFE).

    В правительстве Румынии подчеркнули, что инвестиции Rheinmetall позволят возобновить деятельность предприятия, создать новые рабочие места и превратить судоверфь в один из главных европейских центров военного кораблестроения. До банкротства на верфи работали около тысячи человек, однако после увольнения более половины из них нашли работу за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Литве начали строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов.

    Ранее итальянцы выступили против расширения местного завода компании, выпускающего беспилотники для Украины.

    Эстония отказалась строить оружейный завод совместно с немецким концерном.

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    9 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Кнайсль назвала мантру о «российской угрозе» причиной военного энтузиазма в ЕС

    Кнайсль: Военный энтузиазм в Европе базируется на мантре об «угрозе России»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный энтузиазм в странах Евросоюза опирается только на мантру о «российской угрозе», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Военный энтузиазм в странах ЕС зиждется исключительно на мантре о так называемой российской угрозе, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Сейчас идет взрывной рост военных бюджетов. Отчасти это связано с хроническим недофинансированием. Но суть в том, что этот новый военный энтузиазм базируется исключительно на мантре о том, что «Россия – это угроза», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль из статьи для журнала «Политика».

    Она напомнила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года отмечал, что Европе угрожают не Россия и не Китай, а дефицит демократии.

    Кроме того, Кнайсль сообщила о росте фрустрации на всех уровнях в европейских военных академиях из-за тотальной маргинализации и падения репутации большей части вооруженных сил в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кнайсль заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    Между тем в четверг посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

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    9 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные военные маневры Namejs 2026 НАТО, в которых приняли участие около 12 тыс. латвийских и союзных военнослужащих, подошли к концу на территории Латвии.

    Тренировки проходили по всей территории прибалтийской республики со 2 сентября по 8 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны. В ходе маневров военные проверили планы обеспечения безопасности в городах и механизмы гражданской обороны, а также протестировали процедуры мобилизации резервистов.

    Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между национальными силами и союзниками по Североатлантическому альянсу, включая штаб дивизии НАТО «Север» и Объединенные силы реагирования.

    Сценарии учений разрабатывались с учетом боевого опыта, полученного на Украине. Военнослужащие отрабатывали применение беспилотных систем и защиту от дронов противника, а также реагирование на гибридные и обычные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Североатлантический альянс анонсировал проведение учений по ядерному сдерживанию.

    В четверг блок заявил о планах организовать в Латвии тренировки по ведению информационных гибридных войн.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

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