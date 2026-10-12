Евросоюз запланировал запустить аналог Starlink к 2029 году

Еврокомиссар Кубилюс анонсировал пуск европейского аналога Starlink к 2029 году

Tекст: Мария Иванова

Евросоюз намерен запустить первую очередь защищенной системы спутниковой связи, чтобы избежать рисков отключения от американских военных сетей. О планах создания европейских стратегических систем на Варшавском форуме по безопасности заявил Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

«ЕС должен быть очень практичным. Если США однажды перенесут свои ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, мы должны быть готовы их заменить», – заявил Кубилюс.

По его словам, вторым проектом станет общеевропейская система орбитальной разведки. Она будет состоять из спутников на разных орбитах, отслеживающих земную поверхность с высокой частотой повторения съемки. Эти меры направлены на создание собственных стратегических мощностей, доступ к которым Вашингтон сейчас предоставляет европейским партнерам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Андрюс Кубилюс призвал ускорить военные приготовления Евросоюза.

Американский сенатор Марко Рубио потребовал от Европы взять на себя большую долю расходов на оборону.

На прошлой неделе в Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов.