Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на юге Киргизии

Tекст: Мария Иванова

Очаг землетрясения залегал на территории Заалайского хребта, в 20 км от села Джар-Башы и 143 км от города Ош. Подземные толчки были зафиксированы в 06:04 мск, передает РИА «Новости».

По данным института, в семи селах, включая Ачык-Суу и Дароот-Коргон, интенсивность землетрясения составила три балла.

В МЧС Киргизии уточнили, что серьезных разрушений и пострадавших в результате подземных колебаний не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на юге Киргизии.

Летом в стране произошло землетрясение магнитудой пять. Подземные толчки были зафиксированы в центральной части республики.