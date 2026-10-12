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    12 октября 2026, 11:41 • Новости дня

    Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на юге Киргизии

    Tекст: Мария Иванова

    В Ошской области на юге Киргизии в понедельник зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5, сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук республики.

    Очаг землетрясения залегал на территории Заалайского хребта, в 20 км от села Джар-Башы и 143 км от города Ош. Подземные толчки были зафиксированы в 06:04 мск, передает РИА «Новости».

    По данным института, в семи селах, включая Ачык-Суу и Дароот-Коргон, интенсивность землетрясения составила три балла.

    В МЧС Киргизии уточнили, что серьезных разрушений и пострадавших в результате подземных колебаний не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на юге Киргизии.

    Летом в стране произошло землетрясение магнитудой пять. Подземные толчки были зафиксированы в центральной части республики.

    10 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Ураган «Исайяс» дошел до Флориды

    Tекст: Антон Антонов

    Ураган «Исайяс» вышел на сушу около города Дестин в штате Флорида, сообщил Национальный центр слежения за ураганами США.

    «Угрожающий жизни штормовой нагон воды обрушился на побережье Мексиканского залива, в то время как опасные ураганные условия и паводки продвигаются вглубь», – сообщает центр.

    Максимальная скорость ветра урагана достигает около 169 км в час, он движется на север со скоростью около 31 км в час, передает РИА «Новости».

    Без электроэнергии остались почти 300 тыс. потребителей во Флориде и почти 175 тыс. в соседней Алабаме, служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает о падении уровня интернет-соединения в штате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Chevron эвакуировала персонал из Мексиканского залива из-за урагана.

    Флорида и Джорджия ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс».

    «Исайяс» стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.

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    10 октября 2026, 04:52 • Новости дня
    Башня кафедрального собора обрушилась при землетрясении в Панаме

    Tекст: Антон Антонов

    В панамском городе Пенономе в результате землетрясения полностью обрушилась одна из башен кафедрального собора Сан-Хуан-Баутиста, сообщил телеканал Telemetro.

    Обломки конструкции рухнули на припаркованный поблизости автомобиль, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Telemetro.

    Национальная система гражданской защиты (Sinaproc) Панамы сообщила, что сведений о жертвах и пропавших без вести в результате землетрясения магнитудой 7,2 не поступало. По всей стране пострадали водоочистные сооружения, зафиксированы повреждения дорожной инфраструктуры, жилых домов и фасадов зданий.

    В медицинских учреждениях проводится превентивная эвакуация. Спасатели вызволили одного человека на муниципальном рынке в городе Агуадульсе, из школы имени Альберто Суньиги эвакуированы 15 учеников с легкими травмами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу международный аэропорт Панамы закрылся после землетрясения.

    В Панаме после подземных толчков обрушились здания.

    У берегов страны зафиксировали повторное землетрясение.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
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    10 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    В Панаме произошло около 25 афтершоков после сильного землетрясения

    В Панаме после землетрясения зафиксировали еще около 25 афтершоков

    Tекст: Вера Басилая

    В Панаме произошло еще около 25 афтершоков магнитудой до 6,0 после недавнего землетрясения магнитудой 7,2, сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Еще около 25 афтершоков магнитудой до 6,0 произошло в Панаме после недавнего землетрясения магнитудой 7,2. Самый мощный афтершок магнитудой 6,0 произошел в субботу, передает РИА «Новости».

    Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме 9 сентября. Очаг залегал на глубине четырех километров, эпицентр находился в 39 км к северо-западу от Тоноси. По данным агентства EFE, в результате толчков пострадали не менее 27 человек. В пятницу вечером сообщалось о более чем 30 афтершоках.

    После землетрясения в стране были приостановлены занятия, временно прекращена работа метро Панамы, а международный аэропорт Токумен закрыт. В некоторых районах возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Сообщений о погибших на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил об отсутствии обращений россиян из-за землетрясения в Панаме.

    Землетрясение в Панаме разрушило более 400 зданий.

    При землетрясении обрушилась башня кафедрального собора.

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    9 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Из-за двойного смерча на Сицилии пострадали 16 человек

    Repubblica: На Сицилии 16 человек пострадали из-за двойного смерча

    Tекст: Валерия Городецкая

    В итальянской провинции Трапани на острове Сицилия двойной водяной смерч травмировал 16 человек, включая десятерых детей, сообщила газета Repubblica.

    Две воронки образовались в море у порта города Марсала, после чего вышли на сушу, повредив здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    Одним из наиболее пострадавших объектов стала местная школа. В результате удара стихии десять учеников получили травмы, восемь из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в более тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

    Также пострадали шесть взрослых, в том числе супруги, чей автомобиль перевернулся под напором ветра. Мужчина получил множественные переломы и был переведен в клинику Палермо, у его жены диагностировали перелом носа, ушибы челюсти и травмы легких.

    Смерч срывал дорожные ограждения и повредил линии электропередачи. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, медики и сотрудники полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу редкий двойной торнадо обрушился на западное побережье Сицилии.

    В августе смерч с градом в итальянской Ломбардии привел к травмам 43 человек.

    Летом после смерча в свердловской Кушве за медицинской помощью обратились 15 человек.

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    9 октября 2026, 22:24 • Новости дня
    Здания обрушились после землетрясения в Панаме

    Tекст: Вера Басилая

    В панамском городе Пенономе обрушились здания после сильного землетрясения, наблюдаются перебои с интернетом.

    Обрушения зданий зафиксированы в городе Пенономе в панамской провинции Кокле после землетрясения магнитудой 7,2, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщили, что среди пострадавших объектов – церковь и здание губернаторского управления в Пенономе, провинция Кокле, а также конструкция отеля, обрушение которой было зафиксировано после сейсмического события.

    После землетрясения поступили сообщения о повреждениях в разных районах. Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) мониторит ситуацию для оценки последствий.

    Информации о погибших и пострадавших нет. После землетрясения в Панаме начались перебои в интернет-соединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение. В столице страны после землетрясения эвакуировали людей из высоток. США предупредили об угрозе цунами.

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    9 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    Международный аэропорт Панамы закрылся после землетрясения

    Аэропорт Токумен в Панаме временно закрылся после землетрясения

    Tекст: Вера Басилая

    Международный аэропорт Токумен в Панаме приостановил работу из-за землетрясения магнитудой 7,2, в ряде провинций страны наблюдаются перебои с электричеством.

    Пассажиров международного аэропорта Токумен эвакуируют в качестве меры предосторожности после подземных толчков, передает РИА «Новости».

    «В качестве меры предосторожности принято решение о временном закрытии аэропорта. Проводится превентивная эвакуация пассажиров в соответствии с установленным планом», – говорится в сообщении администрации аэропорта.

    Из-за закрытия аэропорта направлявшиеся в Панаму рейсы перенаправляются в другие города, включая колумбийскую Барранкилью и венесуэльскую Майкетию. Возобновить работу воздушной гавани планируется после проверки безопасности здания и диспетчерской вышки.

    После мощного землетрясения в различных районах провинций Чирики, Эррера, Лос-Сантос, Верагуас, Кокле и части Панама-Оэсте наблюдаются перебои с электроснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи энергии.

    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 12:56 по местному времени. Эпицентр находился в 39 км к северо-западу от Тоноси на глубине четырех километров. После этого был зафиксирован ряд афтершоков магнитудой до 6,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу несколько зданий обрушились после землетрясения в Панаме. У берегов страны зафиксировали повторные подземные толчки. Из высоток в столице Панамы эвакуировали людей.

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    10 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Во Флориде и Алабаме два человека погибли из-за урагана «Исаиас»

    Tекст: Вера Басилая

    В американских штатах Флорида и Алабама не менее двух человек стали жертвами урагана «Исаиас», накрывшего побережье шквалистым ветром, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, в результате падения деревьев на дома погибли женщина в округе Эскамбия штата Флорида и житель округа Джефферсон в Алабаме, передает ТАСС.

    Ураган вышел на сушу вблизи города Дестин во Флориде в пятницу вечером. Сейчас он движется на северо-запад со скоростью около 17 км/ч. Синоптики прогнозируют, что стихия постепенно ослабнет в течение субботы и рассеется к воскресенью.

    Ранее Министерство энергетики США предупредило, что шторм несет серьезную угрозу для добычи нефти и газа, а также может нарушить работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотни тысяч жителей Флориды и Алабамы остались без света из-за урагана.

    В пятницу стихия в Атлантическом океане усилилась до третьей категории.

    Власти Флориды и Джорджии ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    9 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    У берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение

    У южного побережья Панамы произошло повторное землетрясение

    Tекст: Вера Басилая

    К югу от побережья Панамы произошел повторный подземный толчок магнитудой 6,0, сообщает институт геонаук Университета Панамы.

    Подземный толчок зафиксировали к югу от побережья Панамы, передает ТАСС.

    По предварительным данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 127 км к югу от города Тоноси. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,6. Его эпицентр находился в 213 км к юго-западу от столицы Панамы на глубине 12 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в столице Панамы эвакуировали людей из высотных зданий.

    США предупредили об угрозе цунами. В Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0.

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    10 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    Сотни тысяч жителей Флориды и Алабамы остались без света из-за урагана

    Свыше 750 тыс. жителей Флориды и Алабамы лишились света из-за урагана «Исайяс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 750 тыс. абонентов в американских штатах Флорида и Алабама оказались обесточены из-за урагана «Исайяс».

    В штате Флорида без электричества остались свыше 441 тыс. абонентов, в Алабаме – более 312 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал PowerOutage. Всего по стране обесточены свыше 840 тыс. потребителей.

    По данным Национального центра слежения за ураганами США, «Исайяс» вышел на сушу во Флориде. Максимальная скорость ветра достигает около 169 км в час. Ожидается, что ураган может усилиться и выйти на побережье Мексиканского залива.

    Из-за стихии в некоторых районах Флориды зафиксировано падение уровня интернет-соединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ураган «Исайяс» дошел до Флориды. В пятницу Флорида и Джорджия ввели режим чрезвычайной ситуации. Циклон стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.

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    9 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    США предупредили об угрозе цунами после землетрясения у Панамы

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная служба погоды США объявила об угрозе цунами для западной части американских континентов в связи с землетрясением магнитудой восемь у берегов Панамы.

    Землетрясение магнитудой восемь произошло в районе Панамы на глубине около 34 км, передает РИА «Новости». «Угроза цунами существует для западной части американских континентов от Мексики и до Перу», – сообщила Национальная служба погоды США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мощное землетрясение магнитудой восемь произошло у побережья Панамы.

    В июле у берегов Мексики также было зафиксировано землетрясение с угрозой цунами.

    В апреле землетрясение в Японии вызвало цунами и остановку скоростных поездов.

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    9 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в Панаме

    В Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 8

    Tекст: Вера Басилая

    Сильное землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в Панаме на глубине пяти километров, сообщил институт геонаук.

    Институт геонаук сообщил, что в Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 8, передает РИА «Новости». Подземные толчки были зафиксированы в 12:56 по местному времени (20:56 мск) на глубине пяти километров.

    В четверг в провинции Батангас на Филиппинах произошло извержение вулкана Тааль, пепельное облако от которого поднялось на высоту 4 тыс. метров.

    Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    Во вторник в американском штате Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

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    9 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Компенсации после паводков получили более 140 тыс. жителей Чечни и Дагестана

    МЧС: Более 140 тыс. жителей Чечни и Дагестана получили выплаты из-за паводков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти направили более 5 млрд рублей на возмещение ущерба за утраченное и поврежденное в результате стихии жилье в двух северокавказских республиках, сообщили в МЧС России.

    Финансовую помощь после масштабных наводнений получили свыше 140 тыс. жителей Дагестана и Чечни, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что средства выделены для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было утрачено или получило повреждения в результате паводков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Дагестане открыли новый микрорайон для пострадавших от наводнения.

    Летом президент Владимир Путин поручил помочь жителям обеих республик.

    В апреле пострадавшие начали получать компенсации.

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    9 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    В столице Панамы после землетрясения эвакуировали людей из высоток

    В столице Панамы после землетрясения эвакуировали людей из высотных зданий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Панамы после сильного землетрясения провели превентивную эвакуацию людей из офисов и высотных зданий, сообщил телеканал Canal N.

    Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) и службы спасения активировали протоколы наблюдения для оценки возможных последствий в районах, близких к эпицентру, а также в некоторых частях провинций Лос-Сантос, Эррера и Верагуас, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Canal N.

    Кроме того, Минобразования Панамы в пятницу приостановило занятия во вторую смену во всех образовательных учреждениях страны. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным каналам и избегать распространения непроверенной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой восемь.

    Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    Летом землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек.

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    10 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    Землетрясение в Панаме разрушило более 400 зданий

    EFE: В Панаме при землетрясении пострадали 27 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате землетрясения магнитудой 7,6 в Панаме пострадали как минимум 27 человек, повреждены более 400 зданий, сообщило испанское агентство EFE.

    Примерно 300 человек эвакуированы, повреждены более 400 зданий, включая 142 жилых дома и 188 школ. Погибших и пропавших без вести нет, пишет ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

    Ранее Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) выделил Панаме помощь в размере 250 тыс. долларов для ликвидации последствий землетрясения. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о мобилизации ресурсов для оказания помощи республике.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал в Панаме землетрясение магнитудой 7,6 в пятницу в 11:56 по местному времени. Эпицентр находился в 213 км к юго-западу от столицы, очаг залегал на глубине 12 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу башня кафедрального собора обрушилась при землетрясении в Панаме. В пятницу международный аэропорт Панамы закрылся после землетрясения. В тот же день здания обрушились после землетрясения в Панаме.

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    9 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Ураган «Исайас» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

    Центр США по наблюдению за ураганами: «Исайас» достиг третьей категории

    Tекст: Денис Тельманов

    Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Исайас» достиг третьей категории по шкале Саффира – Симпсона, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

    Скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 54 м/с, он движется на северо-восток со скоростью 26 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на американский национальный центр по наблюдению за ураганами.

    В настоящее время «Исайас» находится в 310 км к югу от американского города Пенкасола во Флориде. Ранее Минэнерго США сообщило, что ураган угрожает серьезно нарушить добычу нефти и газа, а также работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Флорида и Джорджия ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс».

    В тот же день он стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.

    В четверг тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана.

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