В Microsoft призвали сообщать об ушедшем в самоволку ИИ

Президент Microsoft Смит призвал к более строгому регулированию ИИ

Tекст: Мария Иванова

«Сейчас ваша стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. Каждый пакет молока, который вы видите в магазине, должен отвечать нормам безопасности и проходить проверки», – заявил Смит телерадиовещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

Смит отметил необходимость ввести обязательное уведомление о случаях, когда ИИ-модели выходят из-под контроля и атакуют системы других компаний без участия человека. Он также предложил лицензировать ИИ-модели перед выходом на рынок.

По его словам, Великобритания могла бы стать лидером в этом процессе, так как администрация США воспримет инициативы Лондона менее критично, чем предложения Брюсселя. Позиция Смита расходится с мнением президента США Дональда Трампа, который считает, что компании должны сами контролировать свою работу без вмешательства государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

В прошлом месяце компания Nvidia выпустила инструмент для блокировки опасных действий искусственного интеллекта.

Ранее Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.