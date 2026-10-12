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    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
    12 октября 2026, 11:40 • Новости дня

    В Microsoft призвали сообщать об ушедшем в самоволку ИИ

    Президент Microsoft Смит призвал к более строгому регулированию ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Microsoft Брэд Смит выступил за ужесточение регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сравнив требования к нему с правилами производства молока и стиральных машин.

    «Сейчас ваша стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. Каждый пакет молока, который вы видите в магазине, должен отвечать нормам безопасности и проходить проверки», – заявил Смит телерадиовещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

    Смит отметил необходимость ввести обязательное уведомление о случаях, когда ИИ-модели выходят из-под контроля и атакуют системы других компаний без участия человека. Он также предложил лицензировать ИИ-модели перед выходом на рынок.

    По его словам, Великобритания могла бы стать лидером в этом процессе, так как администрация США воспримет инициативы Лондона менее критично, чем предложения Брюсселя. Позиция Смита расходится с мнением президента США Дональда Трампа, который считает, что компании должны сами контролировать свою работу без вмешательства государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    В прошлом месяце компания Nvidia выпустила инструмент для блокировки опасных действий искусственного интеллекта.

    Ранее Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.

    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
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    10 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    ИИ-модель Anthropic отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве

    Tекст: Антон Антонов

    Модель искусственного интеллекта компании Anthropic через онлайн-сервис полиции Филадельфии направила ложное сообщение об убийстве, рассказали в городском полицейском департаменте.

    «Полицейское управление Филадельфии информирует о ложном сообщении об убийстве, направленном моделью искусственного интеллекта компании Anthropic», – сказали РИА «Новости» в полиции.

    В департаменте подчеркнули, что в ходе проверки не выявлено признаков несанкционированного доступа к внутренним системам полиции, а инцидент ограничился самим фактом отправки ложного сообщения через официальный сайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Anthropic запретила пользователям агрессивное обращение к своему ИИ Claude.

    В конце сентября один из разработчиков Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта.

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    10 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Минпросвещения рассказало о курсе по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения: Со второй четверти в ряде школ введут курс по ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов школ, для учащихся ряда пилотных школ – со второй четверти этого учебного года.

    «Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5–11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – говорится в сообщении министерства.

    В министерстве уточнили, что со второй четверти текущего учебного года курс начнут осваивать 5–11-е классы пилотных школ, а с января 2027 года его планируется распространить на все школы страны, передает РИА «Новости».

    Значительная часть программы посвящена вопросам информационной безопасности, противодействия интернет-мошенничеству и рискам современной информационной среды, включая технологии искусственного интеллекта.

    Курс, по данным ведомства, должен сформировать у школьников целостное и реалистичное представление о работе искусственного интеллекта и его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепить теорию практическим опытом безопасного использования доступных ИИ-технологий.

    Принципиальной позицией министерства названо то, что искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его, при этом ответственность за результат обучения остается за педагогом.

    Для преподавания нового курса Минпросвещения вместе с Минцифры и Государственным университетом просвещения запустило программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». В нынешнем учебном году в ней планируется участие 250 тыс. педагогов, заявки принимаются через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте для учеников средних и старших классов.

    Были определены четыре принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании.

    На прошлой неделе Минпросвещения назвало основным вызовом при использовании ИИ в школах недостаток цифровой инфраструктуры и подготовленных кадров.

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    10 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Сербия начала разработку собственной ИИ-модели с учетом опыта России

    Сербия приступила к созданию ИИ-модели с учетом опыта России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что Белград создает собственную модель искусственного интеллекта на национальном языке, опираясь на подходы России и Китая.

    Белград разрабатывает национальную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил на полях II Глобального цифрового форума в Москве госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что ключом к регулированию искусственного интеллекта является то, как Китай и Россия подходят к этому вопросу. Что-то среднее между этими двумя подходами мы и берем за основу», – указал Матович.

    Он назвал российский опыт создания нейросетей очень полезным. По оценке госсекретаря, отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, включая чат-боты, ничуть не уступают западным аналогам, а в некоторых аспектах могут их превосходить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг».

    В четверг в Сербии с помощью искусственного интеллекта восстановили утраченное знамя русских добровольцев.

    Власти Сербии пообещали углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.

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    9 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Риск образования пузыря в сфере ИИ зафиксировали в США

    Newsweek: Индикатор Баффета указал на риск пузыря в сфере ИИ на фондовом рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом индикатор состояния фондового рынка США достиг уровней, сигнализирующих о возможном образовании пузыря в сфере искусственного интеллекта (ИИ), пишет Newsweek.

    По данным Newsweek, показатель, сравнивающий общую рыночную стоимость американских публичных компаний с ВВП страны, на 7 октября достиг рекордного уровня 236,67%, передает РИА «Новости».

    Согласно данным издания, индикатор находится в зоне, которую сам Баффет охарактеризовал как «игру с огнем». Это означает, что капитализация рынка акций более чем вдвое превышает ВВП США. Аналитики рассматривают эту ситуацию как признак переоценки рынка и вероятности формирования пузыря в сфере ИИ.

    Баффет ранее отмечал, что подобный стремительный рост индикатора предшествовал кризису доткомов. По информации консалтинговой компании Motley Fool, около трети фондового рынка США приходится на семь крупнейших технологических компаний, активно инвестирующих в ИИ.

    Данные Goldman Sachs показывают, что с конца 2022 года капитализация компаний, связанных с ИИ, выросла на 27 трлн долларов. Возникают опасения, что оценка этих компаний превышает их реальные доходы, и энтузиазм инвесторов может смениться паникой, если инвестиции не принесут ожидаемой прибыли. Расчеты Bain & Company указывают на необходимость получения 2 трлн долларов годовой выручки к концу десятилетия для покрытия затрат на инфраструктуру ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе.

    В августе сообщалось, что ИИ может втянуть мир в новый финансовый кризис.

    Ранее в мире испугались «пузыря» в сфере искусственного интеллекта.

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    9 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Премьера Нидерландов уличили во лжи об использовании ИИ

    Volkskrant: Премьер Нидерландов Йеттен солгал об использовании ИИ для соцсетей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расследование показало, что премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен использовал искусственный интеллект для написания записей в соцсетях, несмотря на его заявления об обратном, пишет Volkskrant.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен применял нейросети для создания постов в социальных сетях, в том числе на чувствительные темы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Издание выяснило, что как минимум несколько записей в официальном профиле главы правительства оказались сгенерированы искусственным интеллектом.

    Отмечается, что алгоритмы помогали политику писать комментарии в том числе о конфликте на Украине. При этом в сентябре Йеттен в ответ на парламентский запрос настаивал, что не использует искусственный интеллект для подобных публикаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне западные СМИ испугались сгенерированного искусственным интеллектом ролика Дмитрия Медведева.

    В прошлом году в Госдуме заявили о необходимости блокировать вредоносный контент с помощью нейросетей.

    Эксперты назвали последствия чрезмерного увлечения технологиями в политике и медиа.

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    9 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом

    Захарова объяснила страх людей перед концом света использованием ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что опасения людей по поводу уничтожения человечества искусственным интеллектом связаны с проникновением нейросетей в повседневную жизнь.

    По словам Захаровой, страх перед концом света из-за развития технологий стал массовым явлением, поскольку искусственный интеллект уже вошел в быт большинства людей, передает РИА «Новости».

    «Почему в эту сторону начинает развиваться теория апокалиптичности? Потому что искусственный интеллект на ширпотребном уровне, в формате чатов, подсказок уже вошел в жизнь – не могу сказать, что каждого человека, но, в принципе, в жизнь большинства», – сказала Захарова в ходе выступления на II Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Дипломат отметила, что сейчас повсюду звучат предупреждения о печальном финале для человечества из-за бесконтрольного развития нейросетей. По ее словам, эти прогнозы обычно касаются перспективы появления некоего сверхсильного разума, хотя на самом деле ничего непоправимого пока не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля.

    В прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic указал на экзистенциальную угрозу человечеству.

    МИД заявил о росте военно-политических рисков из-за развития нейросетей.

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    9 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила определить список госданных для обучения ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой закрепить перечень государственных данных, которые могут использоваться для обучения искусственного интеллекта, с целью обеспечения безопасности и защиты личной информации граждан.

    «Единая Россия» предложила Минцифры определить перечень государственных данных для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит создать единые правила доступа российских разработчиков к информации, хранящейся в госструктурах, научных организациях и компаниях, обеспечив при этом защиту персональных данных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мы считаем, что доступ к государственным данным для обучения искусственного интеллекта нужно предоставлять только суверенным и национальным моделям», – заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России», председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Сидякин.

    Он добавил, что правила доступа должны быть едиными как для крупных, так и для небольших компаний, соответствующих установленным требованиям, а профильный комитет Госдумы займется сопровождением подготовки соответствующих подзаконных актов.

    Исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию партии Илья Семин сравнил наборы данных с деталями конструктора, необходимыми для создания новых моделей, подчеркнув задачу выстроить механизм для безопасной работы отечественных IT-команд с этими массивами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле «Единая Россия» пообещала обеспечить поддержку разработчиков отечественных моделей ИИ.

    В мае развитие искусственного интеллекта назвали одним из приоритетов технологического раздела Народной программы партии.

    В апреле «Единая Россия» уже предлагала обучать российский ИИ на государственных данных.

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    9 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях «заигрывания» с ИИ

    Захарова: Заигрывание с ИИ может уничтожить индивидуальность

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что чрезмерное увлечение искусственным интеллектом способно полностью стереть человеческую индивидуальность.

    Выступая на втором Глобальном цифровом форуме в Москве, Захарова предупредила об опасности потери человеком своей уникальности из-за развития нейросетей, передает РИА «Новости».

    «Может быть, мы придем к ситуации, когда не будет ни одной причины, которая побуждала бы человека очнуться от этого информационного лунатизма, поскольку это будет социально одобряемый стандарт», – отметила дипломат.

    Она пояснила, что в такой парадигме исчезнет стремление к познанию, духовно-нравственному развитию и интеллектуальному труду. Кроме того, особое отношение к технологиям может привести к блокировке связи человека с Богом, подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода нейросетей из-под контроля человека.

    В прошлом месяце разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic заявил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    9 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    В школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте

    Кравцов объявил о введении курса по ИИ для 5–11-х классов со следующего года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о введении нового обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов со следующего учебного года.

    «Мы приняли решение, что со второй четверти в тысяче школ, в том числе в Республике Татарстан, будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – заявил Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса», передает РИА «Новости».

    «А со следующего сентября следующего учебного года уже для всех школ с 5-го по 11-й класс будет обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – отметил он.

    Он добавил, что в рамках курса школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах.

    В прошлом месяце помощник президента Андрей Фурсенко исключил изменение сроков обучения в российских школах.

    Минпросвещения сообщило о смене подхода к обучению предметов в старших классах.

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

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    11 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году

    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможных кибератаках с использованием искусственного интеллекта в 2027 году, отметив, что самая опасная технология, когда-либо изобретенная людьми, скорее всего, приведет ко «множеству негативных сюрпризов» в киберпространстве.

    Нерегулируемый искусственный интеллект представляет собой растущую угрозу, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, и предсказывает рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году.

    По его мнению, риск выхода ИИ из-под контроля – это перспектива далекого будущего, но непосредственную обеспокоенность вызывает использование существующих систем без надлежащих мер защиты от злоумышленников.

    «Сфера, где мы, вероятно, увидим наиболее серьезные последствия в ближайшем году, – это кибератаки. Настоящая опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим вопросом, но до того момента, когда это окажет масштабное влияние, еще далеко», – заявил Гейтс в беседе с CNN.

    Гейтс подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках, использующих ИИ, особенно в тех случаях, когда можно отключить все системы защиты. Уже сейчас необходимы более строгие ограничения, чтобы не допустить использования ИИ преступниками для биотерроризма и кибератак.

    «Но сейчас разрешено отключать все защитные механизмы. Поэтому, когда мы имеем дело со злоумышленниками, отсутствием защиты и новейшими моделями, именно здесь – в ближайшем году, и прежде всего в сфере кибербезопасности, – нас ждет множество неприятных сюрпризов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия и допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ.
    Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

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    9 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Определены четыре принципа использования ИИ в науке и образовании

    Чернышенко: Определены принципы использования ИИ в образовании

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании, среди них сохранение навыков критического мышления и сохранение традиционных ценностей.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал четыре ключевых принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании. По его словам, внедрение технологий должно сопровождаться сохранением навыков критического мышления, снижением образовательного неравенства, повышением достоверности оценок и сбережением традиционных ценностей.

    В ядро образовательных программ всех российских вузов включат два обязательных модуля по технологиям искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «Мы включаем отдельный модуль в ядро всех программ новой модели высшего образования по технологиям искусственного интеллекта и еще модуль на втором-третьем курсе, в зависимости от специальности будущей профессии, применительно к специфике программы», – заявил министр образования и науки Валерий Фальков на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса».

    В пресс-службе ведомства уточнили, что модули разделят на базовый, который будет единым для всех студентов, и профессиональный для каждой конкретной специальности. В ближайшее время ожидается запуск федеральной программы повышения квалификации для преподавателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования.

    Президент Владимир Путин поддержал идею создания в России образовательной нейросети.

    Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о внедрении искусственного интеллекта в обучение.

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    12 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин сообщил о запуске специализированного хранилища видеоматериалов, которое предоставит разработчикам беспилотных систем данные для обучения нейросетей военного назначения.

    Создана платформа, которая предоставляет разработчикам беспилотников доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов, сообщает Минобороны.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – заявил руководящий проектом замминистра обороны России Дмитрий Щербинин.

    Специалисты ведомства разработали единый унифицированный классификатор распознавания данных, который позволяет машинным алгоритмам эффективно и структурировано работать с информацией. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в сервис, где проходят проверку на полноту.

    В министерстве подчеркнули, что такой подход позволяет повысить устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Платформа надежно защищена сертифицированными средствами криптографии и аутентификации.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Ранее представитель командования НАТО объяснил зависимость украинской армии от искусственного интеллекта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

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