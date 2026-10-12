  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
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    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
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    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву
    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня

    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

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    12 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Песков объяснил слова Трампа о новом президенте на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у главы киевского режима Владимира Зеленского готовности принимать сложные решения для завершения текущего конфликта.

    «Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает. Пока он этого не делает», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля заявил о необходимости признания Киевом реалий на земле для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил журналистам, что Владимир Зеленский упустил множество возможностей для урегулирования украинского конфликта, хотя их было немало.

    По мнению американского лидера, Украине требуется новый руководитель, способный достичь договоренностей с Россией.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Иранского посла в Грузии покусали собаки

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани на одной из улиц Тбилиси покусали бродячие собаки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что дипломат пытался отбиться от собак, при этом упал и сломал ногу.

    Ему оказали первую помощь местные жители, которые затем вызвали бригаду скорой помощи, передает грузинское СМИ Front News со ссылкой на очевидцев.

    В посольстве Ирана пока не прокомментировали эту новость.

    В сентябре заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили вызвал посла Ирана Сейеда Али Моджани, призвав его прекратить попытки «интерпретировать историю» и оставаться в «рамках компетенции».

    Это произошло после того, как посол Ирана попытался переписать трагичную страницу двусторонних отношений в начале XVII века. Посол предложил «заново переосмыслить прошлое», а на фасаде здания посольства появилось изображение царицы Кетеван.

    В 1615 году ради избежания разорения страны персидским шахом Аббасом Первым царица Кетеван добровольно отправилась в Иран в качестве заложницы и спустя девять лет приняла мученическую смерть за отказ принять ислам.

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    12 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    @ AP/TASS

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий арабскую коалицию в Йемене, через источники в агентстве Bloomberg дал понять, что Эр-Рияд разочарован ограниченной военной поддержкой Запада в борьбе с хуситским движением «Ансар Алла».

    Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию в Йемене, испытывает растущее недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников в борьбе с движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    «Разочарование Эр-Рияда растет из-за ограниченной помощи, оказываемой западными союзниками», – сообщили собеседники агентству. По их словам, несмотря на призывы Саудовской Аравии нарастить военную поддержку, отклик Запада остается ограниченным.

    Отмечается, что Британия предоставила свои самолеты-заправщики, однако недавние просьбы Эр-Рияда о дополнительной оборонной помощи в последние недели пока не получили одобрения, указывает Bloomberg. При этом Франция объявила о направлении оборонительных военных средств в порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман из-за атак хуситов спрятался в бункерах. Саудовская Аравия в тот же день отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    12 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов

    WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии укрылся в бункерах из-за атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вынужден скрываться и перемещаться между дворцами с бункерами на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    О мерах безопасности наследного принца сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По информации издания, в последний раз он появлялся на публике на прошлой неделе.

    Сейчас Мухаммед бен Сальман передвигается под усиленной охраной между резиденциями, оборудованными бункерами. Безопасность принца обеспечивает группа телохранителей, отобранная им лично, передает ТАСС.

    На фоне участившихся атак Эр-Рияд ищет системы ПВО по всему миру и запросил помощь у Пакистана, а также рассматривает возможность вербовки иностранных военных для операции в Йемене. При этом Саудовская Аравия не оставляет попыток дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее сообщалось, что в результате атак на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 пострадали. Хуситы заявили о проведении масштабных операций с использованием ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В этот же день министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    12 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля

    Трамп назвал правильным решением заключить с Россией сделку по дизтопливу

    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренность с Россией по закупкам дизельного топлива принесет пользу американскому народу.

    «ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие «фейк-ньюс», не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа – Америка прежде всего, всегда!» – отметил Трамп, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать сделку Трампа с Россией.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






    Результаты

    В тот же день первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    Комментарии (4)
    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






    Результаты

    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    12 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США

    Мирошник: Европа может подтолкнуть Киев к срыву дизельной сделки России и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны могут спровоцировать Украину на действия, мешающие договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Европейские государства способны спровоцировать Украину на действия, направленные на срыв соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. «На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы», – заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник «Известиям».

    По словам дипломата, эта договоренность стала первым практическим итогом нового прямого контакта двух стран. Он отметил заинтересованность России в развитии экономических связей с Соединенными Штатами независимо от украинского конфликта.

    Мирошник подчеркнул, что такой шаг навстречу открывает возможности для сотрудничества и по другим направлениям, убирая украинский кризис с позиции главного препятствия для российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    В субботу в Германии отреагировали на договоренность России и США по дизтопливу.

    В тот же день вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

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    11 октября 2026, 23:38 • Новости дня
    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер за день

    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подорвался на морской мине на выходе из Ормузского пролива, в результате взрыва в машинном отделении судна начался сильный пожар, передает Al Arabia заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По данным Корпуса стражей исламской революции, судно отключило навигационные системы и следовало по несогласованному с иранскими властями маршруту.

    «В тот же день супертанкер подорвался на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по южному маршруту; взрыв вызвал пожар в машинном отделении судна», – приводит Telegram-канал Al Arabia заявление КСИР.

    Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA сообщило, что это уже третий танкер, охарактеризованный как «нарушитель правил», который подорвался с субботы, следуя по маршруту, названному КСИР «несанкционированным», в пределах Ормузского пролива.

    «Любое судно в Ормузском проливе, отключившее системы навигации и идентификации, будет классифицировано как враждебное, и к нему будут применены жесткие и решительные меры», – привело агентство заявление КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе. Два индийских моряка пропали без вести после этого. В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

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    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

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    12 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак

    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США

    Tекст: Катерина Туманова

    Если Вашингтон реализует свои угрозы и начнет военные действия против Тегерана снова, Тегерану есть чем ответить на это, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи.

    Он предупредил, что Соединенные Штаты постигнет та же участь, что и предыдущие державы, пытавшиеся подчинить Иран, заявив, что даже более сильные империи в конечном итоге оказались «на свалке истории», пишет Tehran Times.

    В эксклюзивном интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что Вашингтон неоднократно терпел поражения в противостоянии с Ираном и все чаще прибегал к экономической войне, которую он охарактеризовал как ответ на неспособность достичь своих целей с помощью военного давления.

    Он подчеркнул, что именно Иран, а не Соединенные Штаты, определит, когда закончится конфронтация. По его словам, что Тегеран будет продолжать сопротивление до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.

    Резаи добавил, что более 30 млн записались в добровольцы, чтобы дать отпор в  случае агрессии со стороны США.

    Резаи предупредил, что возобновление агрессии со стороны США может подвергнуть атакам американские активы, включая системы обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США.

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    12 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    США депортировали обвиненную в авиадебоше россиянку

    США депортировали обвиненную в авиадебоше россиянку Кедышеву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти выслали из страны гражданку России Кристину Кедышеву, из-за поведения которой пассажирский самолет был вынужден совершить внеплановую посадку в штате Мэн.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США депортировала гражданку России Кристину Кедышеву, из-за которой следовавший из Милана в Нью-Джерси самолет развернули в другой штат, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности (МВБ).

    «29 сентября служба ICE депортировала Кристину Кедышеву, гражданку России», – сообщили в МВБ.

    Пограничная служба и полиция сняли россиянку с рейса 8 сентября в аэропорту города Бангор. Поводом для этого стало нападение на двух человек на борту, в том числе бортпроводника. Решение о выдворении приняли 27 сентября.

    В пятницу американский суд прекратил дело против обвиненной в авиадебоше россиянки.

    В прошлом месяце Кедышеву оставили в тюрьме США.

    Ей пригрозили 20 годами лишения свободы за дебош в самолете.

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    12 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива

    Франция отказалась закупать выведенное из-под санкций США российское топливо

    Tекст: Вера Басилая

    Министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что Париж не собирается приобретать российское дизельное топливо для снижения рекордных цен.

    По словам Брежон, Франция не планирует закупать дизельное топливо из России, несмотря на соглашение между Москвой и Вашингтоном о возобновлении поставок на мировые рынки и их выводе из-под американских санкций, передает ТАСС.

    «Это решение не отменяет санкции, принятые на уровне ЕС. Так что прямо завтра российский дизель не появится на французских заправках», – заявила Брежон.

    Она пояснила, что Париж намерен поддерживать санкции, принятые Евросоюзом против России на фоне спецоперации на Украине. Министр-делегат добавила, что французские власти пока не могут оценить, насколько сильно поставки из России снизят цены на нефть на мировых рынках.

    Вместе с тем представитель правительства заверила, что обещанное премьер-министром Себастьеном Лекорню высвобождение 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов позволит снизить цены на французских заправках на 12–18 центов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ назвали дизельную сделку Владимира Путина и Дональда Трампа шоком для союзников Украины.

    В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала санкции против России в ответ на решение Вашингтона.

    Заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг заявила, что Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США.

    В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада.

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    12 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    МИД Ирана выразил недовольство ситуацией в Ормузском проливе

    МИД Ирана: Тегеран недоволен ситуацией в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран крайне недоволен сложившейся ситуацией в Ормузском проливе.

    «Мы крайне недовольны сложившейся ситуацией, поскольку безопасность в Ормузском проливе прежде всего важна именно для нас», – передает слова Багаи РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе.

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