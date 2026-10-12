Главком ОВС НАТО в Европе Гринкевич оценил риск нападения России на альянс

Tекст: Ольга Иванова

«На мой взгляд, риск крупного нападения на территорию НАТО прямо сейчас относительно низок», – сказал Гринкевич в интервью польскому каналу TVP World, отвечая на вопрос о России, передает ТАСС.

Российское руководство неоднократно отвергало предположения, что Москва якобы может напасть на государства НАТО к 2030 году. Президент Владимир Путин в прошлом году заявлял о готовности «зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности».

Позже российский лидер подчеркивал, что заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу являются не просто бредом, а провокацией и дезинформацией с целью одурачить собственное население.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России.

В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

В тот же день СМИ сообщили, что альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.