  • Новость часаАмериканист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
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    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну
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    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
    12 октября 2026, 10:58 • Новости дня

    Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива

    Франция отказалась закупать выведенное из-под санкций США российское топливо

    Tекст: Вера Басилая

    Министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что Париж не собирается приобретать российское дизельное топливо для снижения рекордных цен.

    По словам Брежон, Франция не планирует закупать дизельное топливо из России, несмотря на соглашение между Москвой и Вашингтоном о возобновлении поставок на мировые рынки и их выводе из-под американских санкций, передает ТАСС.

    «Это решение не отменяет санкции, принятые на уровне ЕС. Так что прямо завтра российский дизель не появится на французских заправках», – заявила Брежон.

    Она пояснила, что Париж намерен поддерживать санкции, принятые Евросоюзом против России на фоне спецоперации на Украине. Министр-делегат добавила, что французские власти пока не могут оценить, насколько сильно поставки из России снизят цены на нефть на мировых рынках.

    Вместе с тем представитель правительства заверила, что обещанное премьер-министром Себастьеном Лекорню высвобождение 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов позволит снизить цены на французских заправках на 12–18 центов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ назвали дизельную сделку Владимира Путина и Дональда Трампа шоком для союзников Украины.

    В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала санкции против России в ответ на решение Вашингтона.

    Заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг заявила, что Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США.

    В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада.

    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

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    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    10 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу

    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива вступило в силу

    Tекст: Вера Басилая

    Российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщили в Кабмине.

    Решение вступает в силу в субботу, 10 октября, и позволит направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива. Российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами, следует из сообщения правительства.

    «Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», – отметил вице-премьер Александр Новак.

    В пятницу Новак заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизелем.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

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    11 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка

    Трамп заявил о низкой цене поставляемой Россией на мировой рынок нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия способна обеспечить глобальный энергетический рынок нефтью по очень низкой цене.

    Президент США указал на способность России насытить глобальный энергетический рынок энергоносителями по низким ценам. Об этом американский лидер упомянул, комментируя договоренность между Вашингтоном и Москвой по дизельному топливу, передает ТАСС.

    «Он (президент России Владимир Путин) высвобождает много нефти для мира, и это хорошо. Кстати, по очень низкой цене», – заявил Трамп.

    Видеозапись разговора президента США с журналистами была опубликована на официальном канале Белого дома на видеохостинге YouTube. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что глава российского государства заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России вступило в силу.

    В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В понедельник президент США обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 03:55 • Новости дня
    Трамп на митинге поблагодарил Россию за согласие на поставки дизтоплива

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Сиракьюсе поблагодарил Россию за договоренности о поставках дизельного топлива.

    «Сегодня Россия согласилась поставить нам миллионы и миллионы баррелей нефти, и это дизельное топливо. Это то, что нам действительно нужно. Так что спасибо», – заявил Трамп.

    Сторонники американского лидера на митинге в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк встретили заявление аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп уже поблагодарил президента России Владимира Путина.

    В пятницу российский и американский лидеры обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    Трамп сообщил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    10 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на фатальные для Зеленского решения Трампа

    Политик Филиппо указал на отстраненность Трампа от Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил фатальные для главы киевского режима Владимира Зеленского решения американского лидера, которые отдалили их и привели к высказыванию Дональда Трампа о необходимости нового президента на Украине.

    «Трамп основательно отступился от Зеленского», – написал Филиппо в соцсети X, выразив надежду на возможность достижения мира теперь.

    К посту французский политик приложил видео с фразой Трампа о том, что Украине надо выбрать нового лидера.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

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    10 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Лихачев указал на системный вред антироссийских санкций для США

    Глава Росатома Лихачев заявил о системном вреде антироссийских санкций для США

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции начинают системно вредить таким крупным игрокам, как США, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» прокомментировал итоги беседы лидеров двух стран, в ходе которой затрагивалась тема поставок нефтепродуктов на мировой и американский рынки. По его словам, ограничения начинают системно вредить крупным игрокам, передает РИА «Новости».

    «Исподволь это показывает экономическую суть санкций, что они уже до такой степени дошли, что начинают просто системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки», – сказал Лихачев.

    Кроме того, он отметил огромную эффективность общения президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Потенциал контакта двух лидеров может быть самым мощным ресурсом на планете в наши дни, добавил генеральный директор госкорпорации.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    9 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции

    AFP: Ущерб от беспорядков школьников во Франции достиг 30 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Ущерб от беспорядков, сопровождающих акции протеста старшеклассников и студентов во Франции, достиг 30 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на данные Министерства образования Франции.

    Власти отмечают снижение интенсивности манифестаций, которые приобрели местный характер из-за региональной политизации и локальных проблем, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

    В пятницу из-за протестов было закрыто 141 учебное заведение, большинство из которых расположены в регионе Иль-де-Франс, на севере, западе страны и в окрестностях Лиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Франции признал наличие оснований для протестов школьников. В тот же день число задержанных на протестах превысило 6,6 тыс. человек.

    Во вторник школьный протест вызвал политический взрыв во Франции.

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    9 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    На Украине призвали ввести режим ЧС в Киеве из-за ситуации в энергетике

    Эксперт Корольчук призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук призвал власти объявить чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области из-за серьезного разрушения столичной энергосистемы.

    По его словам, для решения проблем с энергоснабжением необходимы экстренные меры. «Все, что сейчас может сделать правительство, – это ввести чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области. Это позволит и киевским властям, и центральным властям организовать процесс выделения оставшихся резервных средств, резервного оборудования и резервных человеческих ресурсов», – заявил Корольчук, передает ТАСС со ссылкой на «Страна.ua».

    Эксперт указал, что энергосистема города серьезно разрушена, а самым слабым звеном оказались подстанции компании «Укрэнерго». Корольчук отметил, что оперативный ремонт этих объектов был провален, поскольку работы велись вполсилы.

    Специалист добавил, что полноценно восстановить поврежденные в отопительный период 2025–2026 годов подстанции было практически невозможно.

    Главной причиной он назвал нехватку финансирования и запасного оборудования с необходимыми техническими характеристиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Виталия Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике.

    В четверг вице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в столице.

    В среду в стране анонсировали почасовые отключения света.

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    9 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Reuters: Минобороны Германии опровергло выход из проекта танка MGCS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны Германии опровергли заявление начальника генштаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о выходе Берлина из совместного французско-немецкого проекта по созданию нового танка MGCS, пишет Reuters.

    Берлин не планирует покидать совместный с Францией проект по созданию нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Представитель немецкого военного ведомства пояснил, что несколько месяцев назад стороны объявили о корректировке совместной программы сотрудничества. Он подчеркнул, что это не означает провала проекта, напротив, Берлин по-прежнему привержен принципам равноправного партнерства.

    Накануне Мандон на слушаниях в нижней палате французского парламента заявил, что Германия решила выйти из проекта. Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о выходе Германии из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    Летом глава концерна Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из этого танкового проекта.

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    9 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Во Франции задержали троих подростков за продажу украденных данных

    Полиция Франции задержала трех подростков за продажу краденых данных

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержаны трое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Парижа.

    Трое подростков были задержаны во Франции по подозрению в управлении платформой для продажи похищенных данных. Сайт, которым, предположительно, управляли задержанные, был запущен в марте под названием Reacher, а в июне сменил имя на Stryx. На ресурсе можно было бесплатно или за деньги найти информацию о человеке на основе фрагментарных данных, таких как имя, номер телефона или автомобиля, передает ТАСС.

    На платформе хранилось около 730 млн строк данных. За время работы сайта было обработано 3,1 млн запросов.

    Расследование началось 15 мая после обращения организации e-Enfance, защищающей детей в интернете. Операция по задержанию подозреваемых и блокировке сайта прошла 6 и 7 октября с участием отдела прокуратуры и Управления по борьбе с киберпреступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    В прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Франции в кибератаках.

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    9 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    В нескольких областях Украины запланировали отключение света

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ряде областей Украины в субботу будут введены графики отключения света, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    Отключения начнут действовать 10 октября, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Укрэнерго». Кроме того, в энергокомпании отметили, что ограничения мощности будут применяться для промышленности и бизнеса.

    Проблемы с электроснабжением на Украине начались с конца 2025 года на фоне масштабных повреждений энергетической инфраструктуры и сильных холодов. В энергетике был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах ежедневно вводят графики отключения света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Украине призвали ввести режим ЧС в Киеве из-за ситуации в энергетике.

    Владимир Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы Украины.

    В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.

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