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    12 октября 2026, 10:33 • Новости дня

    Россиян задержали в Польше по делу о банковском мошенничестве

    RMF FM: Двое россиян задержаны в Польше по делу о банковском мошенничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Польше задержана международная преступная группа, подозреваемая в банковском мошенничестве, среди задержанных оказались двое граждан России, сообщила польская радиостанция RMF FM.

    «Сотрудники Центрального бюро расследований полиции, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности ликвидировали международную преступную группу, занимающуюся банковским мошенничеством. Среди задержанных 12 человек – двое россиян», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    Отмечается, что задержанные россияне находились на территории Польши от года до двух лет на основании разрешений на временное пребывание. В информационных системах якобы имеются записи, предупреждающие о возможных контактах задержанных с террористическими организациями.

    В группу также входили один украинец и девять поляков. Возраст подозреваемых составляет от 21 до 57 лет. Семеро из них взяты под стражу, остальным назначены меры надзора. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

    Группа действовала на протяжении двух лет преимущественно в Варшаве, Лодзи и Белостоке. Она специализировалась на фишинге с использованием систем быстрых мобильных платежей. Сумма ущерба оценивается не менее чем в несколько миллионов злотых. У подозреваемых были изъяты деньги, драгоценности и автомобили общей стоимостью свыше 850 тыс. злотых (около 200 тыс. евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    До этого на Пхукете полиция взяла под стражу гражданина России по подозрению в онлайн-мошенничестве.

    Также Аргентина экстрадировала россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве.

    9 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Руководитель проекта Михаил Звинчук и его соратники находились на территории Черногории легально и официально, сообщает «Рыбарь».

    В планах у команды была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

    На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. В проекте подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на скорое освобождение всех задержанных.

    Публикация постов на основном ресурсе проекта и в региональных каналах продолжается в прежнем режиме без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Черногории задержали основателя проекта «Рыбарь».

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Напомним, Британия ввела рестрикции в отношении сотрудников ГРУ и аналитического центра «Рыбарь», которые якобы причастны к кибератакам в отношении Лондона.

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    11 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.

    «Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.

    Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

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    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

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    9 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская дипмиссия потребовала от властей Черногории разъяснить причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других граждан России, а также предоставить к ним консульский доступ.

    В дипмиссии сообщили, что посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых черногорской стороной было принято решение задержать Звинчука и нескольких российских граждан.

    Российская сторона также потребовала немедленно обеспечить консульский доступ к задержанным соотечественникам, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты будут защищать права задержанного Звинчука.


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    9 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе ареста для соотечественников в западных странах и предложил пополнять обменный фонд иностранцами.

    «Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», – написал Медведев в Telegram-канале.

    По его словам, от ареста в западных странах не могут спасти визы или приглашения. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что преследованию в первую очередь подвергаются те, кто говорит правду о Евросоюзе и киевских властях.

    В связи с этим политик допустил необходимость пополнения российского обменного фонда за счет граждан стран Европы и США.

    «Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…» – подчеркнул Медведев.

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

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    9 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что задержанный в Черногории создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и его коллеги отпущены и находятся в аэропорту.

    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег, ранее задержанные в черногорском городе Рисан, вышли на свободу.

    «Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», – сообщила РИА «Новости» Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломаты будут защищать права блогера Звинчука.

    Адвокат допустил экстрадицию основателя проекта в США.

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    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

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    9 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука

    Песков: Дипломаты выяснят причины задержания основателя «Рыбаря» Звинчука

    Песков: Дипломаты будут защищать права задержанного в Черногории блогера Звинчука
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты будут выяснять причины задержания в Черногории руководителя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», – заявил Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

    В пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Отмечается, что среди задержанных – супруга и коллега Звинчука Валерия Звинчук, а также еще три человека.

    МИД начал выяснять обстоятельства произошедшего.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание на территории страны администратора канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, объяснив операцию спецслужб «защитой интересов страны».

    Команда проекта «Рыбарь» заявила, что руководитель канала Михаил Звинчук и его соратники находились в Черногории легально, в том числе для съемок Цетинского монастыря, на которые был подан заранее официальный запрос.

    Комментарии (5)
    11 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Блогер из Москвы победила на международном конкурсе красоты «Миссис ООН»

    Блогер из Москвы Филина стала победительницей конкурса красоты «Миссис ООН»

    Tекст: Вера Басилая

    Кулинарный блогер из Москвы Мария Филина стала победительницей международного конкурса красоты Ms. And Mrs. United Nations 2026 в своей возрастной категории.

    50-летняя россиянка стала первой в своей возрастной категории, опередив участниц национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран, передает ТАСС.

    «Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», – заявила Филина.

    Победительница выразила благодарность организаторам с индийской и российской стороны, которые окружили вниманием каждую участницу.

    Это уже вторая международная победа для москвички: в 2019 году в Болгарии она заняла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты ее сподвигнул 50-летний юбилей: своим примером женщина хотела показать, что этот возраст не помеха для новых побед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной».

    Летом многодетная жительница России одержала победу в аналогичном международном состязании.

    В 2025 году жюри определило победительницу конкурса «Мисс Вселенная».

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    9 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Суд в США прекратил дело обвиненной в авиадебоше россиянки

    Американский суд закрыл уголовное дело россиянки Кедышевой об авиадебоше

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский суд постановил прекратить дело об авиадебоше в отношении гражданки России Кристины Кедышевой, которой грозило более 20 лет лишения свободы.

    Суд в США закрыл дело гражданки России Кристины Кедышевой, обвиняемой в авиадебоше, передает РИА «Новости». «Дело Кристины было прекращено», – заявил ее адвокат Эрик Крокер.

    Россиянке грозило более 20 лет лишения свободы за создание помех действиям экипажа и нападение. Сообщалось, что 8 сентября во время рейса из Милана в Ньюарк она требовала алкоголь и пыталась открыть заднюю дверь воздушного судна.

    По словам свидетелей, пассажиры и члены экипажа пытались успокоить Кедышеву, однако она ударила и укусила бортпроводника, а также поцарапала попутчика, после чего была арестована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в США оставил Кедышеву под стражей. Власти пригрозили ей 20 годами лишения свободы за дебош в самолете.

    В 2024 году американские правоохранители задержали гражданку России за нападение на пограничника.

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    9 октября 2026, 23:57 • Новости дня
    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Звинчук вылетел из Черногории

    Tекст: Антон Антонов

    Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук вылетел из Подгорицы после задержания и решения о выдворении из Черногории, сообщил дипломатический источник.

    «Они вылетели из Подгорицы», – сказал дипломатический источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Черногории задержали основателя канала «Рыбарь» вместе с женой и тремя соратниками. Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

    МИД России сообщил, что задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены.

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    11 октября 2026, 02:35 • Новости дня
    Основатель проекта «Рыбарь» Звинчук вернулся в Россию после задержания

    Основатель проекта «Рыбарь» Звинчук вернулся в Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук с командой успешно вернулся в Москву после непродолжительного задержания правоохранительными органами в Черногории.

    Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетевший из Белграда, приземлился в Москве около 02:05 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Задержание россиян произошло в пятницу в черногорском городе Рисан. Под стражей оказались Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег.

    Как пояснил руководитель проекта, причиной разбирательства стал официальный запрос на проведение съемок фильма на территории Цетинского монастыря.

    Ранее российское посольство в Черногории потребовало от местных властей разъяснить основания для задержания граждан России. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что все задержанные были отпущены на свободу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    9 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Россиянку с ребенком депортировали с Бали за неоплаченные счета в ресторанах

    Власти Бали выслали россиянку с дочерью за долги и нарушение визового режима

    Tекст: Мария Иванова

    Власти индонезийского острова Бали депортировали 36-летнюю гражданку России вместе с семилетней дочерью из-за скандалов с неоплаченными счетами в заведениях и превышения срока пребывания в стране почти на год.

    Женщина привлекла внимание местных жителей в конце августа после жалоб предпринимателей в районе Южная Кута на ее поведение. Выяснилось, что она нарушила визовый режим и просрочила разрешение на пребывание на 318 дней, передает РИА «Новости».

    «Она брала товары и ела в заведениях, обещая оплатить покупки банковским переводом, однако деньги так и не поступали», – рассказал глава иммиграционного центра временного содержания Денпасара Тегух Ментальяди.

    Сотрудники иммиграционной службы нашли россиянку вместе с ребенком в одном из ресторанов района Печату 26 августа. После проверки документов их поместили в центр временного содержания, где они провели 35 дней. В итоге мать с дочерью отправили в Москву через международный аэропорт Нгурах-Рай.

    Всего за первую неделю октября индонезийские власти депортировали восемь иностранцев, предложив запретить им повторный въезд в страну на срок от пяти до десяти лет, а в некоторых случаях – пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Бали рекомендовали депортировать другого россиянина за скандалы в отеле.

    Весной пнувший кошку турист из России оказался в депортационном центре турецкой Антальи.

    В прошлом году в Таиланде подтвердили высылку из страны гражданки России.

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    9 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Власти Северного Кипра опознали тело погибшей при крушении парома россиянки

    На Северном Кипре по ДНК опознали погибшую при крушении парома россиянку

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты на Северном Кипре с помощью анализа ДНК опознали тело россиянки Юлии Озджан, которая погибла в результате крушения парома у города Гирне.

    Канцелярия премьер-министра Турецкой республики Северного Кипра сообщила об идентификации тел троих жертв крушения судна. С помощью анализа ДНК специалисты опознали россиянку Юлию Озджан и ее супруга Айхана Озджана, передает РИА «Новости».

    Паром перевернулся в море 30 августа в 2,5 км от берега Гирне. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа.

    Расследование причин трагедии продолжается. Капитан судна в настоящее время находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв крушения парома у Северного Кипра достигло 27 человек.

    В среду количество погибших выросло до 25.

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