Вооруженные силы Южной Кореи открыли первую базу искусственного интеллекта

В Южной Корее открыли первую военную базу искусственного интеллекта

Tекст: Игорь Иножарский

Церемония открытия базы трансформации искусственного интеллекта (AX) для сухопутных войск прошла в городе Пангё к югу от Сеула в присутствии порядка 150 специалистов из научных и промышленных кругов, передает Yonhap.

Новый центр займется сбором данных и использованием нейросетевых моделей для обучения гуманоидов и многоногих роботов. Целью проекта заявлено создание лучшего в мире оборонного хаба с применением технологий физического искусственного интеллекта.

Обученные модели помогут доставлять грузы в опасные зоны, заниматься обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов и разминированием территорий. Это позволит повысить эффективность операций и снизить риски для личного состава.

Военное ведомство намерено ускорить инновационное развитие армии за счет объединения частных технологий с потребностями вооруженных сил. В рамках этой программы различные виды войск и Объединенный комитет начальников штабов планируют создать по всей стране в общей сложности пять подобных баз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о внедрении искусственного интеллекта в программу вооружений. Летом Минобороны сообщило о росте применения беспилотников с нейросетями. В июне глава ведомства Андрей Белоусов рассказал об активном внедрении технологий искусственного интеллекта и робототехники в Вооруженных силах России.