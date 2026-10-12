Британии предрекли ухудшение отношений с ОАЭ из-за «Манчестер Сити»

FT: Санкции против «Манчестер Сити» могут испортить отношения Британии и ОАЭ

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) признала клуб виновным в серьезных нарушениях финансовых правил. «Манчестер Сити» принадлежит холдингу City Football Group, который возглавляет вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, передает ТАСС.

«Эмиратцы недовольны британской системой, и "Манчестер Сити" – последний признак этого», – заявил неназванный бывший британский чиновник.

Газета отмечает, что отношения между двумя странами нестабильны, в том числе из-за частой смены премьер-министров в Британии. Другой источник утверждает, что инвестиции ОАЭ в британскую экономику продолжаются, пока правительство не выступит против ближневосточной страны.

Независимая комиссия установила, что с 2009 по 2018 год клуб заключал фиктивные контракты для завышения доходов и занижения расходов, предоставлял искаженную отчетность и скрывал истинное состояние финансов. Клуб нарушал лимиты расходов АПЛ и УЕФА, а также обязанности по сотрудничеству с лигой в ходе расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Британии пообещал раскрыть контакты с владельцами «Манчестер Сити».

В прошлом месяце британский министр допустила исключение клуба из АПЛ.