Швайцер сменил Бас на посту министра труда Германии

Bild: Швайцер стал новым министром труда и социальных дел Германии

Tекст: Мария Иванова

Новым министром труда и по социальным вопросам ФРГ станет представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Александер Швайцер, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Ранее в понедельник Бербель Бас заявила, что уходит с постов сопредседателя СДПГ и министра труда. Свое решение она объяснила личными обстоятельствами, связанными со смертью падчерицы, а также нападками со стороны блока ХДС/ХСС, который выступает партнером по коалиции.

До конца мая текущего года Швайцер руководил землей Рейнланд-Пфальц. После поражения партии на региональных выборах он возглавил фракцию СДПГ в местном парламенте. Имя преемника Бас на должности сопредседателя партии пока неизвестно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ.

В июле глава ХСС рассказал о планах сменить министра транспорта Германии.