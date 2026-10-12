Amazon начинает переговоры о покупке ИИ-стартапа Decart за 7 млрд долларов

WSJ: Amazon планирует купить ИИ-стартап Decart за 7 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Сделка может состояться в ближайшее время при условии успешного завершения обсуждений и отсутствия других претендентов на покупку, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Программное обеспечение компании Decart упрощает разработчикам процесс переключения между различными чипами для искусственного интеллекта. Это позволяет наращивать вычислительные мощности и повышать конкурентоспособность бизнеса.

Стартап, базирующийся в Сан-Франциско, был основан тремя израильскими инженерами в 2023 году. В мае оценка компании составляла порядка 4 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американские компании начали переходить на китайские модели ИИ.

В июне проект DeepSeek стал самым дорогим ИИ-стартапом Китая после раунда финансирования.

В мае компания Anthropic обогнала OpenAI и получила статус самого дорогого ИИ-стартапа.