В Минобороны ФРГ вспыхнул скандал из-за кадровой политики

Сотрудники министерства обороны Германии выразили недовольство кадровой политикой ведомства, где решающую роль стали играть личные знакомства, пишет Welt am Sonntag.
«Действительно ли решающее значение имеют профессиональная пригодность, результаты работы и компетентность – или же связи, политические сети и те самые «особые доверительные отношения»?» – говорится в анонимной жалобе сотрудников ведомства.
Одним из поводов для конфликта стало назначение Нильса Хильмера руководителем аппарата статс-секретаря без проведения обязательного конкурса. Руководство министерства не дало совету персонала поучаствовать в процедуре, из-за чего совет планирует оспорить решение в суде.
Авторы жалобы опасаются за свои карьеры из-за открытой критики, но называют министерство «лавкой самообслуживания» и «добычей правящей партии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники Минобороны Германии тайно пожаловались на кадровую политику. На прошлой неделе эксперты назвали беспрецедентным скандалом задержание экс-главы разведки страны. Летом Берлин нашел замену скандальному послу в Грузии.