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    12 октября 2026, 10:08 • Новости дня

    В Минобороны ФРГ вспыхнул скандал из-за кадровой политики

    Welt am Sonntag: В Минобороны ФРГ вспыхнул скандал из-за кадровой политики

    Tекст: Игорь Иножарский

    В министерстве обороны Германии нарастает недовольство кадровой политикой, при которой назначения на ключевые должности осуществляются благодаря личным связям, а не профессиональным качествам.

    Сотрудники министерства обороны Германии выразили недовольство кадровой политикой ведомства, где решающую роль стали играть личные знакомства, пишет Welt am Sonntag.

    «Действительно ли решающее значение имеют профессиональная пригодность, результаты работы и компетентность – или же связи, политические сети и те самые «особые доверительные отношения»?» – говорится в анонимной жалобе сотрудников ведомства.

    Одним из поводов для конфликта стало назначение Нильса Хильмера руководителем аппарата статс-секретаря без проведения обязательного конкурса. Руководство министерства не дало совету персонала поучаствовать в процедуре, из-за чего совет планирует оспорить решение в суде.

    Авторы жалобы опасаются за свои карьеры из-за открытой критики, но называют министерство «лавкой самообслуживания» и «добычей правящей партии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники Минобороны Германии тайно пожаловались на кадровую политику. На прошлой неделе эксперты назвали беспрецедентным скандалом задержание экс-главы разведки страны. Летом Берлин нашел замену скандальному послу в Грузии.

    11 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Против введения налога на сахар выступили девять министров Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Девять региональных министров сельского хозяйства, представляющих правящий блок ХДС/ХСС, направили канцлеру Германии Фридриху Мерцу письмо с призывом отказаться от введения налога на сахар.

    Девять министров немецких федеральных земель от правящего блока ХДС/ХСС направили канцлеру Германии письмо с требованием отменить согласованный властями налог на сахар, передает РИА «Новости».

    «Мы, министры, от имени ХДС/ХСС возглавляющие сельскохозяйственные ведомства федеральных земель, выступаем против введения налога на потребление сахаросодержащих продуктов», – приводит издание Welt отрывок из обращения.

    По мнению авторов письма, правительству следует проводить просветительскую работу на тему здорового питания, а не вводить дополнительные налоги. Инициатива предполагает необоснованное вмешательство государства и увеличивает расходы граждан на продукты, а также приведет к снижению прибыли фермеров, которые уже сталкиваются с ростом цен на удобрения и дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии.

    В субботу руководство партии «Альтернатива для Германии» обвинило главу правительства в предпочтении интересов Украины нуждам немецких граждан.

    Летом канцлер перетасовал кабинет министров из-за скандала с суррогатным материнством.

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    12 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бербель Бас покинула должности министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бербель Бас подала в отставку с должностей министра труда ФРГ и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Об этом она сообщила в своем заявлении для партии. «Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии», – передает ее слова РИА «Новости».

    Бас также добавила, что обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии.

    В июне партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
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    11 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Жена Шредера опубликовала фото в куртках с именами на русском языке

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой пара запечатлена в куртках сети Globus с именами на русском языке.

    Со-Ен Шредер-Ким, супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, выложила в соцсети фотографию, на которой они запечатлены в куртках торговой сети Globus со своими именами на русском языке, передает РИА «Новости».

    На снимке пара позирует на фоне указателей в фирменных цветах магазина, а экс-канцлер держит в руках большого игрушечного кота. «В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика – с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», – написала Шредер-Ким.

    В комментариях пользователи позитивно оценили визит супругов в Москву, поблагодарив их за атмосферу дружбы и отметив умение Шредера заниматься дипломатией. Поездка бывшего канцлера в российскую столицу связана с его назначением в начале месяца в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», где он курирует стратегическое развитие ритейлера. Там он провел встречи с руководством и сотрудниками торговой сети.

    Семейное предприятие «Глобус» было основано в 1828 году. В России первый гипермаркет бренда появился в 2006 году, сегодня сеть состоит из 20 магазинов. С января 2025 года российское подразделение ООО «Гиперглобус» отделилось от немецкой Globus Holding и работает в стране самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Шредера на критику после встречи с Владимиром Путиным.

    В пятницу немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за эту поездку.

    В среду он приехал в Москву на встречу с руководством компании «Глобус».

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    11 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    В Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева

    Депутат Дагделен: Европе придется расплачиваться за поддержку режима в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Севим Дагделен заявила, что Европе придется расплачиваться за поддержку киевского режима.

    Европе придется расплачиваться за поддержку коррумпированного и недемократического киевского режима. Об этом сообщила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен, передает РИА «Новости».

    «Пока европейцы, и особенно Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократический режим и цепляются за иллюзии, занавес давно опустился. Те, кто игнорирует реальность, в конечном итоге заплатят за это», – написала Дагделен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

    В ФРГ сгорел склад с гуманитарной помощью для украинцев.

    В четверг стало известно, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Киева средств внутри страны.

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    11 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Проголосовавшие за кандидата от АдГ члены ХДС пригрозили покинуть партию

    Депутат Бундестага Котре заявил о готовности членов ХДС покинуть партию

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что поддержавшие кандидата от АдГ на выборах главы парламента Саксонии-Анхальт члены ХДС готовы выйти из рядов политической силы в случае продолжения антинародного курса.

    Рядовые члены Христианско-демократического союза, проголосовавшие за кандидата от «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша на пост главы ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт, требуют от руководства смены партийного курса. В противном случае они грозят покинуть ХДС, передает РИА «Новости».

    «Рядовые члены ХДС, в том числе депутаты земельного парламента, отступившие от партийной линии, посылают руководству однозначный сигнал: либо вы снова начинаете проводить политику в интересах людей, либо мы покидаем ХДС», – рассказал Котре.

    По словам парламентария, избрание Рауша демонстрирует готовность избирателей поддерживать реалистичные решения и свидетельствует о трещинах в брандмауэре – принципе бойкотирования инициатив АдГ. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что часть депутатов его партии поддержала кандидатуру Рауша.

    На прошедших в начале сентября выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом 43,8% голосов. Политическая сила выступает за защиту традиционных ценностей и ужесточение миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Фридриха Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан Германии.

    В пятницу первый спикер ландтага от «Альтернативы для Германии» лишился служебного автомобиля.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя регионального парламента.

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    11 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    DPA: Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, фанаты использовали пиротехнику и сопротивлялись полицейским.

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после прошедшего в субботу концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Концерт на стадионе Deutsche Bank Park посетили около 27 тыс. человек. Во время выступления зрители неоднократно использовали пиротехнические средства. После завершения мероприятия в окрестностях арены возобновились запуски фейерверков, произошли стычки между фанатами и случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции. По фактам правонарушений возбуждены дела.

    В отношении множества лиц были вынесены предписания об административном запрете на нахождение в данном районе. Доступ на стадион был заблокирован для 25 человек, пытавшихся пронести запрещенные предметы.

    Стихийные акции поклонников исполнителя начались еще в четверг вечером. Фанаты собирались на улицах Франкфурта, слушали музыку, жгли пиротехнику и блокировали движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мошенник лишил россиянку 28 тыс. рублей при покупке билетов на концерт Коржа.

    В октябре 2025 года прокуратура Варшавы отказалась возбуждать дело из-за флагов ОУН-УПА (организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России) на концерте Коржа.

    В августе 2025 года в Алма-Ате вновь отменили концерт Макса Коржа.

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    11 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Захарова напомнила отказавшему политику АдГ концерну BMW о связях с нацистами

    Захарова осудила отказавший политику АдГ концерн BMW за работу на Третий рейх

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о сотрудничестве автоконцерна BMW с нацистами после отказа компании предоставить служебный автомобиль новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Тобиасу Раушу.

    Автоконцерн отозвал предложение о лизинге служебной машины для нового председателя ландтага от партии «Альтернатива для Германии», пишет Der Spiegel.

     «Хорошо незабытое старое: Третьему рейху BMW не отказывала», – прокомментировала ситуацию Захарова в Telegram-канале.

    Она напомнила, что в годы Второй мировой войны компания производила мотоциклы для вермахта и двигатели для самолетов люфтваффе, используя труд угнанных жителей СССР и Восточной Европы. Около 35 тыс. подневольных рабочих составляли до двух третей персонала BMW. Дипломат также указала на историю семьи Квандт, которая владеет значительной долей акций компании и извлекала выгоду из поддержки нацистов.

    По словам Захаровой, концерн демонстрирует идеологическую избирательность, выступая на стороне германского истеблишмента и украинских властей. Избранный спикером парламента Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш назвал решение BMW политической дискриминацией. До ноября он продолжит пользоваться машиной предшественника, после чего рискует остаться без транспорта, поскольку другие немецкие автопроизводители не участвовали в тендере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от правых на пост председателя регионального парламента.

    В прошлом месяце «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    11 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Уровень воды в Боденском озере упал до исторического минимума

    Bild: Обмеление Боденского озера достигло многолетнего рекорда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень воды в расположенном на границе Германии, Швейцарии и Австрии Боденском озере опустился до критических значений на фоне затяжной летней засухи, сообщили СМИ.

    В районе города Констанц уровень воды опустился до отметки 248 см, что более чем на метр ниже среднего многолетнего показателя для начала октября, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Дефицит водных ресурсов в крупнейшем озере Германии оценивается примерно в 568 млрд литров, что составляет 1,2% от его общего объема. Такого количества воды хватило бы для заполнения 227 тыс. олимпийских бассейнов. Если бы этот объем распределили по территории Берлина, уровень затопления столицы составил бы 64 см.

    Причиной обмеления стали затяжная засуха и экстремальные температуры прошедшим летом. Из-за отсутствия осадков и истощения запасов снега в Альпах приток воды существенно сократился. В результате заблокирован доступ судов к ряду причалов и полностью приостановлено навигационное сообщение в акватории Нижнего озера.

    Метеорологи не прогнозируют скорого улучшения ситуации. Для восстановления водного баланса и возвращения озера к климатической норме региону потребуются продолжительные осенние дожди и снежная зима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из-за обмеления Рейна в ФРГ снизили мощность трех угольных электростанций.

    Во вторник из-за падения уровня воды в Дунае решили ограничить выработку энергии на АЭС «Козлодуй» в Болгарии.

    Летом катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии.

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    11 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии Мерцу

    Экс-глава ХСС Зеехофер обвинил канцлера Мерца в нарушении предвыборных обещаний

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подверг резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о массовой потере доверия к нему из-за невыполненных предвыборных обещаний.

    «Фридрих Мерц потерпел массовую потерю доверия из-за нарушения предвыборных обещаний. Немедленная программа ХДС и ХСС в первую очередь обещала снижение налога на электроэнергию для всех – ничего не произошло», – приводит слова Зеехофера издание Stern со ссылкой на DPA.

    Зеехофер также осудил высказывания Мерца о рабочей этике в Германии. По его словам, заявления, что немцы слишком мало работают и часто берут больничные, ранят людей, в частности медсестер, которые вынуждены работать в ночные смены. Он отметил, что такие обобщения оторваны от реальности.

    Кроме того, экс-глава ХСС призвал коалиционное правительство увеличить темпы работы и меньше заниматься саморефлексией. Он подчеркнул, что политики должны иметь собственную позицию и добиваться решений в коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинил Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан ФРГ. В пятницу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки». В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

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    11 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Сотрудники Минобороны Германии тайно пожаловались на кадровую политику

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники министерства обороны Германии выражают недовольство кадровой политикой ведомства, основанной на политических связях, но боятся открыто критиковать руководство, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы.

    Сотрудники министерства обороны Германии недовольны кадровой политикой в ведомстве, но боятся открыто критиковать руководство, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    В анонимной жалобе, с которой ознакомилось издание, сотрудники задаются вопросом, что является решающим при назначении на должность: профессионализм или личные связи и политические контакты. Отмечается, что многие стремятся «внутренне отстраниться от происходящего», опасаясь тяжелых последствий для карьеры в случае открытого выражения несогласия.

    Кроме того, представители коллектива связались с адвокатом, чтобы оспорить назначение сотрудницы на пост руководителя аппарата одного из статс-секретарей министерства. В этом случае кадровый конкурс не проводился, а позиция сотрудников была проигнорирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер (ВС ФРГ) отказывает русским немцам в службе в бригаде в Литве по соображениям безопасности.

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

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    11 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Германия отвергла предложение Ирландии по сокращению бюджета ЕС

    Politico: ФРГ отказалась от ирландского плана урезания бюджета Евросоюза

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германия и ее европейские союзники сочли недостаточным предложение Ирландии о сокращении проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет, пишет Politico.

    Германия и ее европейские союзники отклонили предложение Ирландии сократить проект семилетнего бюджета Евросоюза на 8% как недостаточное, пишет Politico.

    В субботу Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить проект бюджета на 2028–2034 годы на 159 млрд евро. При этом коалиция во главе с ФРГ настаивает на урезании бюджета на несколько сотен миллиардов.

    «Мы еще далеки от соглашения. Сумма нового предложения не создает основы для договоренности. Бюджет ЕС должен быть посильным для тех, кто несет основное бремя финансирования», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия возглавляет группу из шести стран, требующих более экономного бюджета ЕС, в которую также входят Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Австрия. Европейский бюджет также будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе. Страны планируют достичь соглашения до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны ЕС подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета. В тот же день Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро. В понедельник Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    11 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    В Германии призвали заключить сделку с Россией по дизелю вслед за США

    В Германии захотели топливной сделки с Россией вслед за США

    Tекст: Вера Басилая

    Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США, заявила заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг.

    Ситуацию с ценами на заправках в Германии Виттиг назвала «скандалом», пишут СМИ«Газета.Ru».

    «Политика санкций против России, которая наносит ущерб прежде всего нам самим, потерпела полный провал», – заявила она.

    По ее мнению, Германии тоже нужна сделка с Россией по дизельному топливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ сообщили, что дизельная сделка между Россией и США стала шоком для союзников Украины.

    В субботу Минэкономики Германии отреагировало на эту договоренность.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.

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    11 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Военный самолет ФРГ пролетел возле границы с Калининградской областью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкий военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, вылетевший с эстонской авиабазы, пролетел над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области, следует из полетных данных.

    Немецкий военно-транспортный самолет типа Airbus A400M Atlas пролетел над Балтийским морем в непосредственной близости от Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, борт вылетел с эстонской военной авиабазы Амари около 16:15 мск. Самолет направился в сторону Балтийского моря, придерживаясь курса на юго-запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград.

    В среду немецкий военно-транспортный самолет сделал пять кругов над Балтикой.

    На прошлой неделе летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше.

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    11 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ назвал терактом атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Глава МИД ФРГ Вадефуль осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил нападение на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии, назвав его террористическим актом.

    «Я решительно осуждаю жестокую атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда – это террористический акт против Саудовской Аравии и гражданской авиации», – заявил Вадефуль, передает ТАСС.

    Он также выразил соболезнования близким погибших. Министр добавил, что сообщил о своей позиции саудовскому коллеге Фейсалу бен Фархану Аль Сауду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на нападение.

    Генсек ООН решительно осудил действия хуситов.

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    12 октября 2026, 04:48 • Новости дня
    Германия оказалась главным поставщиком шоколада в Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    Германия, Бельгия, Италия, Польша и Турция стали крупнейшими экспортерами шоколада в Россию по итогам первых семи месяцев 2026 года, говорится в материалах платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб.

    Главными поставщиками шоколада в Россию за первые семь месяцев 2026 года стали Германия, Бельгия, Италия, Польша и Турция, передает РИА «Новости».

    По данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб, немецкий импорт составил около трети от общего объема, достигнув 111,7 млн долларов. Это на 5% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

    Второе место заняла Бельгия с поставками на 48,3 млн долларов. За ней следуют Италия (31,5 млн) и Польша (27,2 млн), которая вытеснила Казахстан на шестую позицию.

    Турция замкнула пятерку лидеров с результатом 25,97 млн долларов. Общий объем импорта шоколада в Россию превысил 333 млн долларов.

    Существенный рост поставок продемонстрировали Нидерланды, увеличив экспорт в 4,5 раза до 1,3 млн долларов. Литва и Малайзия нарастили объемы более чем в два раза.

    При этом Австрия сократила поставки в 12,4 раза до 553 тыс. долларов, а Греция – в 5,3 раза. Белоруссия, традиционно входящая в число крупнейших поставщиков, не раскрывает торговую статистику с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Россия вдвое увеличила закупки шоколада из Италии, а в середине года вдвое увеличила экспорт кондитерских изделий.

    При этом Россия замкнула десятку мировых экспортеров шоколада.

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