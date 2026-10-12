  • Новость часаАмериканист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
    12 октября 2026, 09:51 • Новости дня

    При новом обстреле аэропорта Эр-Рияда погиб гражданин Пакистана

    Tекст: Игорь Иножарский

    В результате попадания снаряда в международный аэропорт короля Халида в Эр-Рияде один человек погиб и 11 получили ранения, сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

    Жертвой воскресной атаки стал гражданин Пакистана, а пострадавшие были доставлены в несколько больниц для оказания медицинской помощи. Удар пришелся по терминалам 3 и 4, которые обслуживают внутренние рейсы, пишет Al Jazeera.

    Очевидец, находившийся на борту выруливающего самолета, рассказал Reuters, что снаряд упал на летное поле рядом с припаркованными лайнерами около 20:30 по местному времени, вызвав возгорание. После этого пассажиров высадили и попросили покинуть терминал.

    Воздушная гавань закрыта с субботы, когда в результате массированного ракетного удара погибли 12 человек и более 300 получили ранения. Посольство Индии сообщило, что один из их граждан скончался в воскресенье от травм, полученных при субботней атаке, увеличив число жертв до 13.

    За последние пять дней аэропорт Эр-Рияда подвергся ударам четыре раза. Ответственность за предыдущие нападения брали на себя йеменские мятежники-хуситы. Эскалация конфликта угрожает втянуть в него американских военных: президент США Дональд Трамп уже рассматривает возможность присоединиться к борьбе против группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов. В воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама. Президент США Дональд Трамп допустил удары Вашингтона по позициям хуситов после нападения на саудовскую воздушную гавань.

    11 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда, где появились пострадавшие, а также атаковало воздушную гавань Даммама.

    В результате новой атаки йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде появились пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, движение «Ансар Алла» заявило об ударе по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке королевства.

    «Еще одна операция была проведена против аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Цель была поражена, воздушное движение прервано», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов по воздушной гавани погибла гражданка Египта.

    Президент США Дональд Трамп допустил американские удары по йеменским мятежникам после этой атаки.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии

    РИА «Новости»: Йеменские хуситы атаковали НПЗ и газовую станцию Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.

    «Целью второй операции стала газовая станция компании Aramco в Шайбе в Восточной провинции, там возникли сильные пожары», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, которое передает РИА «Новости».

    Целью третьей операции стал НПЗ Aramco в Танаджибе в Восточной провинции, где также начался пожар.

    Ранее в воскресенье движение заявило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

    Кандидат в президенты Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в королевстве пострадали три человека.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде

    МИД: Россия осуждает ракетную атаку по аэропорту в Эр-Рияде и призывает к миру

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России заявило, что Россия осуждает атаку на аэропорт в Эр-Рияде и призывает участников конфликта в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

    По предварительным данным российского посольства в Саудовской Аравии, россияне не пострадали при массированном ракетном обстреле Международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде, сообщает МИД России.

    Жертвами атаки, которая произошла 10 октября, стали 12 человек, в том числе подданные Саудовской Аравии и граждане США, Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Еще более 300 человек получили ранения, инфраструктуре нанесен серьезный материальный ущерб.

    «Россия осуждает данную атаку и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщили в МИД.

    Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования близким погибших и подчеркнули, что любые кризисные ситуации в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами при соблюдении интересов всех государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД ФРГ назвал атаку на аэропорт Эр-Рияда терактом.

    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на обстрел воздушной гавани.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США при поддержке военных ОАЭ занимаются контрабандой топлива в районе прибрежных вод Омана.

    Вашингтон организовал нелегальный вывоз нефти на Ближнем Востоке. «Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ», – заявил Резаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    По его словам, американская сторона использует пять-шесть небольших судов для перекачки топлива на более крупные танкеры. При этом иранские военные каждую ночь наносят удары по этим объектам.

    Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился в конце февраля после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись атаками. Противостояние привело к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в этом районе.

    В четверг иранский МИД пообещал уведомить Вашингтон через посредника о решении по проливу.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Хуситы взяли ответственность за три атаки на аэропорт Эр-Рияда

    Хуситы заявили о трех атаках на аэропорт Эр-Рияда за двое суток

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о трех атаках на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде с пятницы.

    Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала Al Masirah.

    «Вооруженные силы за последние сутки провели четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – сказал Сариа.

    По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халеда. Он отметил, что атака проводилась в три этапа, начиная с вечера пятницы, что привело к нарушению авиасообщения и закрытию аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов погибла гражданка Египта.

    Президент США Дональд Трамп допустил удары американских сил по хуситам.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    На борту танкера M/T Valthera, который подвергся атаке в Ормузском проливе, находились 11 граждан Индии, они в безопасности, заявил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал.

    Танкер под флагом Маршалловых островов подвергся атаке в Ормузском проливе, при этом все 11 граждан Индии, входящие в состав экипажа, не пострадали и находятся в безопасности. Об этом сообщил индийский министр по портам, судоходству и водным путям Сарбананда Соновал, передает РИА «Новости».

    «Танкер M/T Valthera под флагом Маршалловых островов, на котором находились 11 индийских матросов, был поражен неизвестным снарядом 11 октября в Ормузском проливе. В результате на борту возник пожар», – написал Соновал.

    Министр добавил, что власти страны продолжают следить за развитием ситуации после инцидента с судном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

    В прошлом месяце UKMTO получил информацию о том, что судно попало под обстрел в Ормузском проливе.

    В начале сентября два супертанкера подверглись обстрелу в этом же районе.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США

    Посол Ирана Джалали назвал выдумкой слова Трампа об угрозе Лос-Анджелесу

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран способен уничтожить американские города, являются предвыборной риторикой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Заявления господина Трампа о возможном уничтожении американских городов совершенно необоснованны, нереалистичны и являются лишь предвыборной риторикой», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    По словам посла, военная доктрина Ирана базируется на обороне и сдерживании, страна никогда не инициировала войны. При этом Джалали добавил, что ракетный потенциал государства остается неоспоримым и точным фактом.

    Ранее Трамп заявил, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего в случае дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

    Во вторник губернатор Калифорнии оценил слова американского лидера об ударе по мегаполису.

    Президент США допустил уничтожение Лос-Анджелеса иранскими силами.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ назвал терактом атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Глава МИД ФРГ Вадефуль осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил нападение на международный аэропорт в столице Саудовской Аравии, назвав его террористическим актом.

    «Я решительно осуждаю жестокую атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда – это террористический акт против Саудовской Аравии и гражданской авиации», – заявил Вадефуль, передает ТАСС.

    Он также выразил соболезнования близким погибших. Министр добавил, что сообщил о своей позиции саудовскому коллеге Фейсалу бен Фархану Аль Сауду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на нападение.

    Генсек ООН решительно осудил действия хуситов.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 23:38 • Новости дня
    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер за день

    На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подорвался на морской мине на выходе из Ормузского пролива, в результате взрыва в машинном отделении судна начался сильный пожар, передает Al Arabia заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По данным Корпуса стражей исламской революции, судно отключило навигационные системы и следовало по несогласованному с иранскими властями маршруту.

    «В тот же день супертанкер подорвался на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по южному маршруту; взрыв вызвал пожар в машинном отделении судна», – приводит Telegram-канал Al Arabia заявление КСИР.

    Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA сообщило, что это уже третий танкер, охарактеризованный как «нарушитель правил», который подорвался с субботы, следуя по маршруту, названному КСИР «несанкционированным», в пределах Ормузского пролива.

    «Любое судно в Ормузском проливе, отключившее системы навигации и идентификации, будет классифицировано как враждебное, и к нему будут применены жесткие и решительные меры», – привело агентство заявление КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе. Два индийских моряка пропали без вести после этого. В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Израиль уничтожил в секторе Газа командира спецназа ХАМАС

    ЦАХАЛ уничтожил командира отряда спецназа «Нухба» в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа Хишама Джамаля Абу Галу, командира взвода элитного отряда «Нухба» движения ХАМАС.

    «ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа и ликвидировал командира взвода элитного подразделения „Нухба“ в составе военного крыла ХАМАС Хишама Джамаля Абу Галу», – сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    Отмечается, что Абу Гала был одним из руководителей нападения на пост Кисуфим и участвовал в похищении израильтян 7 октября 2023 года.

    В последнее время убитый организовывал атаки на военных ЦАХАЛ и мирных жителей, занимался восстановлением боевого потенциала ХАМАС, систематически нарушая режим прекращения огня. Командир был устранен в результате авиаудара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.

    В сентябре ЦАХАЛ ликвидировал в Газе еще двух командиров ХАМАС.

    В августе Израиль решил оставить ЦАХАЛ на позициях в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Гражданин Индии погиб в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Гражданин Индии погиб после атаки на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Индиец, получивший ранения при атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда, скончался, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    Гражданин Индии, получивший ранения в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда 10 октября, скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Стало известно, что один индиец, получивший ранения в Эр-Рияде, к сожалению, сегодня скончался… Мы поддерживаем контакт с его семьей и предоставим всю поддержку, необходимую для скорейшего возвращения его останков», – заявили в дипмиссии.

    Посольство также выразило соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

    Они взяли ответственность за три атаки на аэропорт столицы.

    При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибла египтянка.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак

    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США

    Tекст: Катерина Туманова

    Если Вашингтон реализует свои угрозы и начнет военные действия против Тегерана снова, Тегерану есть чем ответить на это, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи.

    Он предупредил, что Соединенные Штаты постигнет та же участь, что и предыдущие державы, пытавшиеся подчинить Иран, заявив, что даже более сильные империи в конечном итоге оказались «на свалке истории», пишет Tehran Times.

    В эксклюзивном интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что Вашингтон неоднократно терпел поражения в противостоянии с Ираном и все чаще прибегал к экономической войне, которую он охарактеризовал как ответ на неспособность достичь своих целей с помощью военного давления.

    Он подчеркнул, что именно Иран, а не Соединенные Штаты, определит, когда закончится конфронтация. По его словам, что Тегеран будет продолжать сопротивление до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.

    Резаи добавил, что более 30 млн записались в добровольцы, чтобы дать отпор в  случае агрессии со стороны США.

    Резаи предупредил, что возобновление агрессии со стороны США может подвергнуть атакам американские активы, включая системы обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля проинформировала о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной воздушной цели в районе действий своих военнослужащих в южной части Ливана.

    Воздушная цель была обнаружена на юге Ливана, после чего по ней выпустили ракету-перехватчик, передает ТАСС со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.

    В ведомстве пояснили, что результаты перехвата в настоящее время уточняются.

    В ЦАХАЛ также обратили внимание на то, что сирены воздушной тревоги при инциденте не включались в соответствии с установленным порядком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана.

    В пятницу при израильском авиаударе на востоке Ливана пострадали шесть человек.

    Во вторник армия Израиля нанесла массированные удары по югу Ливана.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 01:37 • Новости дня
    Гражданин Пакистана погиб при ударе по аэропорту короля Халида в Эр-Рияде

    Гражданин Пакистана погиб при ударе по аэропорту в Эр-Рияде

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщает о гибели гражданина Пакистана при ударе по аэропорту короля Халида в Эр-Рияде.

    «При атаке на международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде один человек погиб и 11 получили ранения», – передает агентство Anadolu сообщение Управления гражданской авиации Саудовской Аравии.

    Главное управление гражданской авиации (GACA) подтвердило, что погибший был гражданином Пакистана, а пострадавшие были доставлены в больницу для лечения.

    В результате атаки также был причинен материальный ущерб, размер которого все еще оценивается, сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье днем ​​неопознанный снаряд попал в терминал аэропорта, вызвав пожар. Это произошло на следующий день после еще одного удара по тому же аэропорту, в результате которого погибли 12 человек и более 300 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Гражданин Индии погиб в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда. До этого при ударе по аэропорту Эр-Рияда погибла египтянка.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников
    Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Число совершивших диверсии подростков удвоилось в 2026 году
    Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»
    В Красноярском крае ликвидировали почти тысячу медведей