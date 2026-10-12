Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

Бербель Бас покинула должности министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

Tекст: Мария Иванова

Об этом она сообщила в своем заявлении для партии. «Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии», – передает ее слова РИА «Новости».

Бас также добавила, что обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии.

В июне партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.