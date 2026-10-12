Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Ставропольском крае

Землетрясение произошло на глубине 10 км, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
«Красногвардейский район, 11 октября было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,8 на глубине 10 км. Жертв, разрушений и социальной напряженности нет», – сообщили в ведомстве.
В МЧС добавили, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Напомним, в минувшие выходные в Панаме произошло около 25 афтершоков магнитудой до 6,0 после недавнего землетрясения магнитудой 7,2.
Землетрясение в Панаме разрушило более 400 зданий.
Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил об отсутствии обращений россиян из-за землетрясения в Панаме.