Во вьетнамском Нячанге появился район российских пенсионеров

Tекст: Вера Басилая

Российские пенсионеры массово улетают зимовать во вьетнамский город Нячанг, сдавая свои квартиры на родине. Пожилые женщины из Новосибирска, Иркутска, Тюмени и других городов арендуют жилье у моря на несколько месяцев, пишет «Комсомольская правда».

«Смузи из свежих экзотических фруктов – 60 рублей, порция устриц (12 штук) – 300 рублей. Ощущение, что во Вьетнаме потратить пенсию просто невозможно!» – заявила пенсионерка из Тюмени Валентина Лемягова.

Доступность такого отдыха объясняется выгодным курсом: средняя российская пенсия в 25 469 рублей сопоставима со средней зарплатой жителя Нячанга. Местная пресса отмечает, что в текущем сезоне среди гостей значительно выросла доля людей старше 50 лет. При этом мировые рейтинги включили Нячанг в восьмерку лучших пляжных направлений планеты для пожилых людей.

Аренда квартиры рядом с пляжем обходится зимовщикам в сумму от 13 до 18 тыс. рублей в месяц. Во Вьетнаме россияне не только отдыхают на море, но и занимаются серфингом, восстанавливают здоровье и спасаются от депрессии. Местные жители относятся к гостьям из России с большим почтением и обращаются к ним исключительно «мадам».

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