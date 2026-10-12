Москва выразила озабоченность решением США переименовать ИИ в «суперинтеллект»

МИД: Попытки США переименовать ИИ в «суперинтеллект» вызвали озабоченность

Tекст: Мария Иванова

«Настойчивые попытки американской администрации подменить данной формулировкой общепринятую и понятную терминологию вызывают озабоченности», – заявил Алимов.

По его словам, этот шаг свидетельствует об отходе от принципа человекоцентричности, который подразумевает сохранение контроля человека над важными решениями. Алимов добавил, что действия Вашингтона направлены на упрочение технологического господства США и «победу в гонке ИИ», отмечает РИА «Новости».

Замглавы МИД подчеркнул, что такой подход ведет к концентрации технологий и ресурсов в руках узкого круга стран и корпораций, а цифровое неравенство только усугубляется.

Россия придерживается иного подхода, основанного на Уставе ООН, и выступает за равный доступ к технологиям, сокращение цифрового неравенства и противодействие «технологическому колониализму», заключил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио призвал называть ИИ суперинтеллектом.

Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта.