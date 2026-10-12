Пожар на складе с алкоголем в Подмосковье локализовали

«Пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров», – сообщили ТАСС в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Подмосковье загорелся склад с алкоголем на 2,5 тыс. квадратных метров.
МЧС: Пожар на складе в подмосковном Талдоме локализован на 2,5 тыс. кв. метров
Блогер Шарий: Власти Испании завели против меня уголовное дело по просьбе Украины
Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram, что испанские правоохранительные органы начали в 2023 году расследование его возможной неуплаты налогов и отмывания денег после запроса украинской стороны, что подтверждается материалами дела и комментариями представителя Гражданской гвардии, цитируемыми в публикации Deutsche Welle.
По данным Deutsche Welle, испанские следователи пытаются установить источники крупных доходов блогера в 2018 и 2022 годах и рассматривают версию возможного отмывания средств, которые, как утверждается в материалах, могли быть получены в результате шпионской деятельности «против интересов Украины в интересах России», расследование ведут Гражданская гвардия, налоговое ведомство и судебно-следственная инстанция № 5 города Вендрель в провинции Таррагона, пишет Deutsche Welle.
Мадридский адвокат Анхель Мартинес, изучивший документы по просьбе Deutsche Welle, назвал дело Шария «странным», указав на преждевременную утечку информации, отсутствие ареста и допроса блогера, а также малое количество конкретных доказательств и преобладание предположений, при этом отметив, что доказать отмывание денег сложно, особенно при прохождении средств через легальные финансовые структуры.
«Тот [юрист] посмотрел дело и понял, что дело – полное фуфло и доказательств в нем нет вообще. Господи, как это прекрасно», – прокомментировал Шарий.
Юрист также заявил, что расследование предполагаемой шпионской деятельности в пользу России не относится к компетенции Испании, и допустил, что местные власти могут быть раздражены резкой критикой украинского руководства со стороны Шария, тогда как сам блогер сделал вывод, что уголовное дело против него и его жены носит политический характер и заведено по просьбе Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Испании арестовал виллу и квартиру Анатолия Шария. В прошлом году Шарий заявил о планах Владимира Зеленского уволить главу офиса президента Андрея Ермака.
Зеленский отклонил требование Трампа остановить удары по НПЗ в России
«Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», – цитируют слова Зеленского «Вести».
Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт и заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, украинский лидер пытается создать проблемы с дизельным топливом для американских фермеров, так как Россия поставляет значительную часть топлива на мировой рынок.
В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Портал Axios сообщил, что США пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским НПЗ.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов президента США о Зеленском.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.
Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО
Боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) попытались проникнуть на российские позиции под видом союзников, переодевшись в военную форму РФ, однако были уничтожены, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Принадлежность диверсантов была установлена силами разведки, которая и выявила противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов ВСУ в Константиновке.
Политолог Корнилов: Трамп потребовал сменить лидера Украины в ответ на хамство Зеленского
«Заявления президента США Дональда Трампа и основателя SpaceX Илона Маска, что Украине необходимо сменить лидера, стали прямым и логичным следствием слов Владимира Зеленского про «слабость» главы Белого дома и дизельную сделку с Россией», – считает политолог Владимир Корнилов.
По его словам, Трамп принял решение о заключении сделки по дизелю для того, чтоб снизить цены на топливо в США и тем самым улучшить ситуацию для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов. «Зеленский тоже решил вступить в предвыборную кампанию в США – но на стороне демократов. Он принялся неприкрыто хамить американскому лидеру», – указал собеседник.
«Зеленский явно совершил фальстарт, подумав, что потенциальная победа Демократической партии сделает Трампа бессильным в принятии важных для Киева решений. В итоге президент США прямо указал украинскому деятелю, что тот засиделся на своем посту», – продолжил эксперт.
Спикер также назвал абсурдной реакцию ряда европейских политиков на критику Трампом политической ситуации на Украине. «В Европе заступаются за Зеленского и осуждают американского лидера за требования провести демократические выборы украинского президента», – детализировал аналитик.
«Тем не менее, думаю, Банковая частично осознает реальное положение дел и попытается выйти на контакт с Белым домом силами группы переговорщиков. Киев постарается задобрить Трампа и смягчить его позицию относительно Зеленского», – полагает политолог.
Впрочем, сценарий может развиваться в сторону ужесточения Трампом позиции по украинским выборам, объясняет Корнилов. «Не исключено, что американский лидер жестко потребует проведения на Украине президентской кампании. На ситуацию могут повлиять Маск и другие соратники главы Белого дома», – указал эксперт.
Москва тоже имеет ресурсы для того, чтобы приблизить проведение выборов украинского президента, указал аналитик. «Россия заинтересована в том, чтобы на Украине к власти пришел легитимный лидер, с которым возможно подписывать полноценные соглашения. Поэтому российская сторона могла бы предоставить Киеву гарантии тишины на дни проведения электоральной кампании», – резюмировал спикер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией. По словам американского лидера, Владимир Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать», передает РИА «Новости». «Ему нужно провести выборы», – указал глава Белого дома.
«Эту проблему можно было решить много раз, но Зеленский по какой-то причине не хочет заключать сделку. <…> Думаю, он поступил бы разумно, если бы заключил ее два года назад. Тогда он был бы в гораздо лучшем положении», – отметил американский лидер в общении с журналистами.
Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира», добавил Трамп. «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.
С такими заявлениями президент США выступил на фоне переговоров представителей Вашингтона с украинской стороной, которые прошли в Майами в пятницу. Изначально предполагалось, что они продлятся два дня, однако завершились досрочно. Причиной тому послужила сделка по дизелю, о которой Трамп объявил накануне после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Зеленский зашел слишком далеко», – подтвердил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X заявления Трампа. «Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», – добавил бизнесмен.
Зеленский должен прислушаться к словам Трампа о выборах, согласилась Анна Паулина Луна, член Палаты представителей США. Она также напомнила, что выборов на Украине не было с 2019 года, а Вашингтон больше не может позволить себе ее финансировать. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему внешние акторы не будут терпеть хамство со стороны Киева.
На Украине пожаловались на заставшие Киев врасплох «Герани»
«Мы должны признать, что эти «реактивные»… («Герани») застали нас врасплох», – сказал Гришин в интервью британской газете The Guardian, передает РИА «Новости».
Производитель отметил, что главной проблемой для Киева стала нехватка малых реактивных двигателей, необходимых для создания дронов-перехватчиков. Ни Украина, ни страны Европы не смогли создать промышленные мощности для их массового производства.
Гришин оценил время, необходимое Киеву для налаживания выпуска достаточного количества перехватчиков, в три-четыре месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова.
В пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области.
В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине.
«Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера – дело нашего народа», – заявил Зеленский в интервью ABC News, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы.
В этот же день в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам американского лидера.
Эксперты допустили, что Трамп может ужесточить ответ на хамство со стороны Киева.
ВСУ начали вешать мины и тротил на пленных из России для диверсий
«Впервые мы зафиксировали такой случай в конце лета. На одного из союзников, которого ранее взяли в плен, противник повесил мину и рюкзак с тротилом и отправил обратно на наши позиции. Такое периодически встречаем, слышим от союзников», – приводит его слова ТАСС.
Кемеров уточнил, что подобные случаи зафиксированы на территории Днепропетровской области. По его словам, одной из основных задач таких операций является получение разведданных, после чего происходит фактическое выявление и уничтожение российских позиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли сдаться в плен отступлению. До этого боевики ВСУ казнили российского военнопленного.
FT: США пригрозили лишить Киев оружия из-за ударов по российским НПЗ
Соединенные Штаты оказывают давление на Киев с целью прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
По информации европейских чиновников, в американском послании содержались угрозы приостановить механизм PURL и обмен разведывательной информацией с украинской стороной.
Программа PURL была запущена Североатлантическим альянсом летом 2025 года. В рамках этой схемы Канада и европейские страны оплачивают поставки американского оружия для украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Президент США Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие.
В субботу Вашингтон пригрозил лишить украинскую сторону разведданных за атаки на предприятия.
Британия, Германия и Польша поддержали Киев после слов Трампа
Британия, Германия и Польша подтвердили свою поддержку президента Украины Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп заявил, что стране нужен новый лидер, пишет Politico.
«Я думаю, что Украине пора получить нового президента», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, раскритиковав удары Киева по российским нефтяным объектам.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях выразил абсолютную уверенность в том, что никто не сможет сломить Украину и ее президента в борьбе со спецоперацией на Украине. Он заверил Киев в полной солидарности со стороны Варшавы и Европы. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль также подтвердил поддержку Зеленского, призвав усилить давление на Москву для возвращения к мирным переговорам. В беседе с агентством Reuters он отметил необходимость последовательности и ясности на стороне Украины.
В свою очередь британский министр обороны Уэс Стритинг заявил в эфире BBC, что украинцы должны сами решать, кто руководит их страной. По его словам, приоритетом Лондона станет поиск примирения между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, в субботу с Зеленским поговорил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, пообещавший ужесточить санкции в знак солидарности.
Сам Зеленский в ответ на критику Трампа сообщил в социальных сетях, что Киев будет готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперты допустили, что Дональд Трамп может ужесточить ответ на резкие высказывания Владимира Зеленского. Предприниматель Илон Маск согласился с позицией американского лидера о необходимости сменить руководителя на Украине. В субботу украинский политик запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона.
«В оперативно организованном интервью западными СМИ Зеленский, отвечая на заявление Трампа о новом президенте Украины, использовал глагол «choose», а не «elect», и существительное «leader», а не «president». Типа, это прерогатива украинского общества выбирать (а не избирать) своего лидера (а не президента). Класс! Может, от незнания языка. А может, выдал базу. Подтекст такой: украинцы выбрали лидера, чего уж избирать президента», – написала она в Telegram-канале.
Захарова также обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.
На это Зеленский запросил поддержку европейских государств, после чего Британия, Германия и Польша поддержали его, а глава ЕК пообещала денег на оружие.
Лондон заявил о поддержке Зеленского на фоне дизельной сделки США с Россией
Британия продолжила оказывать политическую поддержку Владимиру Зеленскому после того, как президент США Дональд Трамп призвал к появлению нового лидера на Украине и одобрил спорное соглашение о закупке российского дизельного топлива, пишет The Guardian.
Отвечая на вопрос в эфире BBC о том, поддерживает ли Лондон пребывание Зеленского у власти, министр обороны Уэс Стритинг заявил: «Мы не сомневаемся, что агрессором здесь была Россия. Она тот, кто решил начать эту войну. Она тот, кто мог бы закончить эту войну завтра и не делает этого. Поэтому мы стоим на стороне Украины. Мы стоим на стороне президента Зеленского». Политик подчеркнул, что только украинцы должны решать, кто будет руководить их страной.
По данным издания, Трамп обвинил Зеленского в неспособности завершить конфликт и связал рост цен на дизель в США с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, тогда как сам президент Украины назвал соглашение по дизелю «подарком» Москве. Стритинг допустил, что позиция Трампа связана с ростом цен на топливо и давлением на Белый дом накануне промежуточных выборов в Конгресс, но отметил, что при этом Британия предпочла бы более жесткий санкционный курс против России. Премьер-министр Энди Бернем в телефонном разговоре с Зеленским подтвердил «полную солидарность» с Киевом и пообещал усилить санкции, при этом стороны заявили о необходимости немедленного прекращения энергетической эскалации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польское издание Mysl Polska заявило, что дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа стала шоком для союзников Украины. В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада. В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, несмотря на давление Вашингтона.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в Max.
Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоявленка, Роганское, Святогоровка, Белозерское, Веселая Гора в ДНР, Демурино и Тарасовка в Днепропетровской области.
В Доброполье штурмовики 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. Освобождено за сутки 137 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап.
Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватое, Медичное в Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка в Запорожской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Новоалександровка в Запорожской области.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Всего силами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное в Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса.
Кроме того, расширяется внешняя зона контроля. Идут бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино в Харьковской области.
В Харьковской области поражены живая сила и техника четырех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Хотомля, Избицкое, Дергачи, Горяное, Революционное и Великий Бурлук в Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ворожба, Великая Рыбица, Вакаловщина, Бариловка и Хотень.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские, Грушевка, Новониколаевка, Волчий Яр и Капитоловка в Харьковской области.
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Белокузьминовка, Семеновка, Краматорск, Высокоивановка и Славянск в Донецкой народной республике.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 259 174 беспилотных летательных аппарата, 672 ЗРК, 31 190 танков и других боевых бронированных машин, 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74 230 единиц специальной военной автомобильной техники.
Сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области.
Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.
Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.
Дроны «Герань» поразили четыре используемых ВСУ локомотива
Вооруженные силы России применили беспилотные летательные аппараты для поражения транспортной инфраструктуры противника, сообщает Минобороны.
В официальном заявлении ведомства уточняется, что удары были нанесены беспилотниками «Герань». Целями стали четыре локомотива, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.
Удары были зафиксированы в районах города Одессы, а также населенных пунктов Кривой Рог и Пятихатки, расположенных на территории Днепропетровской области.
В понедельник Вооруженные силы России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз.
В воскресенье российские военные нанесли удар по используемому украинской армией дата-центру в Одессе.
В пятницу войска атаковали цеха сборки дронов ВСУ в Черниговской области.
«Яндекс»: Сервисы компании постепенно возвращаются к работе
Доступ к «Алисе», «Поиску», «Яндекс Картам», «Такси», «Почте» и другим сервисам восстанавливается, хотя некоторые функции пока недоступны, сообщает «Яндекс».
Отмечается, что инженеры в первую очередь восстанавливают работу наиболее востребованных сервисов. Специалисты продолжают работу, чтобы полностью восстановить доступ во всех регионах.
В компании пояснили, что сбои связаны с повреждением инфраструктуры дата-центров. Повреждения также затронули службу поддержки, поэтому пользователям рекомендуют обращаться в официальные аккаунты сервисов в соцсетях, если связаться через приложения не удается. Из-за большого количества обращений время ответа может быть увеличено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе». Сервисы компании начали восстанавливать работу. Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.
Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет
Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.
Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.
В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.
В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.