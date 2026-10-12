Минздрав Германии призвал готовить медицину ЕС к военному кризису

Rapporteur: Глава Минздрава Германии призвал готовить ЕС к военному кризису

Tекст: Мария Иванова

Об этом министр заявил на Всемирной конференции здравоохранения в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

«Жесткая правда заключается в том, что мы должны готовить наши системы здравоохранения к связанным с войной кризисам. Я убежден, что сегодня политика в сфере здравоохранения является составляющей частью политики безопасности», – заявил Линнеманн.

Министр отметил, что ЕС необходимо извлечь уроки из конфликта на Украине. Германия, по его словам, готовит законопроект для укрепления цепочек поставок, подготовки персонала и развития трансграничного сотрудничества.

Глава Европейского управления реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения Флорика Финк-Хойер на той же конференции указала на необходимость изучить угрозы, связанные с ядерным, биологическим и химическим оружием, а также военными конфликтами и массовыми жертвами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

В четверг в МИД заявили о разработке мер реагирования на военную активность европейских стран.

Во вторник в НАТО указали на необходимость готовиться к биологической войне.