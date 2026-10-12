  • Новость часаАмериканист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
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    12 октября 2026, 08:33 • Новости дня

    Минздрав Германии призвал готовить медицину ЕС к военному кризису

    Rapporteur: Глава Минздрава Германии призвал готовить ЕС к военному кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Министр здравоохранения Германии Карстен Линнеманн призвал страны Евросоюза готовить системы здравоохранения к кризисам, которые могут быть связаны с военными действиями.

    Об этом министр заявил на Всемирной конференции здравоохранения в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Жесткая правда заключается в том, что мы должны готовить наши системы здравоохранения к связанным с войной кризисам. Я убежден, что сегодня политика в сфере здравоохранения является составляющей частью политики безопасности», – заявил Линнеманн.

    Министр отметил, что ЕС необходимо извлечь уроки из конфликта на Украине. Германия, по его словам, готовит законопроект для укрепления цепочек поставок, подготовки персонала и развития трансграничного сотрудничества.

    Глава Европейского управления реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения Флорика Финк-Хойер на той же конференции указала на необходимость изучить угрозы, связанные с ядерным, биологическим и химическим оружием, а также военными конфликтами и массовыми жертвами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что Евросоюз начал подготовку к возможной войне.

    В четверг в МИД заявили о разработке мер реагирования на военную активность европейских стран.

    Во вторник в НАТО указали на необходимость готовиться к биологической войне.

    12 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.

    Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

    Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

    В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    11 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Против введения налога на сахар выступили девять министров Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Девять региональных министров сельского хозяйства, представляющих правящий блок ХДС/ХСС, направили канцлеру Германии Фридриху Мерцу письмо с призывом отказаться от введения налога на сахар.

    Девять министров немецких федеральных земель от правящего блока ХДС/ХСС направили канцлеру Германии письмо с требованием отменить согласованный властями налог на сахар, передает РИА «Новости».

    «Мы, министры, от имени ХДС/ХСС возглавляющие сельскохозяйственные ведомства федеральных земель, выступаем против введения налога на потребление сахаросодержащих продуктов», – приводит издание Welt отрывок из обращения.

    По мнению авторов письма, правительству следует проводить просветительскую работу на тему здорового питания, а не вводить дополнительные налоги. Инициатива предполагает необоснованное вмешательство государства и увеличивает расходы граждан на продукты, а также приведет к снижению прибыли фермеров, которые уже сталкиваются с ростом цен на удобрения и дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии.

    В субботу руководство партии «Альтернатива для Германии» обвинило главу правительства в предпочтении интересов Украины нуждам немецких граждан.

    Летом канцлер перетасовал кабинет министров из-за скандала с суррогатным материнством.

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    12 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бербель Бас покинула должности министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бербель Бас подала в отставку с должностей министра труда ФРГ и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Об этом она сообщила в своем заявлении для партии. «Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии», – передает ее слова РИА «Новости».

    Бас также добавила, что обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии.

    В июне партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.

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    11 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Жена Шредера опубликовала фото в куртках с именами на русском языке

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой пара запечатлена в куртках сети Globus с именами на русском языке.

    Со-Ен Шредер-Ким, супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, выложила в соцсети фотографию, на которой они запечатлены в куртках торговой сети Globus со своими именами на русском языке, передает РИА «Новости».

    На снимке пара позирует на фоне указателей в фирменных цветах магазина, а экс-канцлер держит в руках большого игрушечного кота. «В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика – с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», – написала Шредер-Ким.

    В комментариях пользователи позитивно оценили визит супругов в Москву, поблагодарив их за атмосферу дружбы и отметив умение Шредера заниматься дипломатией. Поездка бывшего канцлера в российскую столицу связана с его назначением в начале месяца в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», где он курирует стратегическое развитие ритейлера. Там он провел встречи с руководством и сотрудниками торговой сети.

    Семейное предприятие «Глобус» было основано в 1828 году. В России первый гипермаркет бренда появился в 2006 году, сегодня сеть состоит из 20 магазинов. С января 2025 года российское подразделение ООО «Гиперглобус» отделилось от немецкой Globus Holding и работает в стране самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Шредера на критику после встречи с Владимиром Путиным.

    В пятницу немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за эту поездку.

    В среду он приехал в Москву на встречу с руководством компании «Глобус».

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    11 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    В Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева

    Депутат Дагделен: Европе придется расплачиваться за поддержку режима в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Севим Дагделен заявила, что Европе придется расплачиваться за поддержку киевского режима.

    Европе придется расплачиваться за поддержку коррумпированного и недемократического киевского режима. Об этом сообщила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен, передает РИА «Новости».

    «Пока европейцы, и особенно Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократический режим и цепляются за иллюзии, занавес давно опустился. Те, кто игнорирует реальность, в конечном итоге заплатят за это», – написала Дагделен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

    В ФРГ сгорел склад с гуманитарной помощью для украинцев.

    В четверг стало известно, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Киева средств внутри страны.

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    11 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Проголосовавшие за кандидата от АдГ члены ХДС пригрозили покинуть партию

    Депутат Бундестага Котре заявил о готовности членов ХДС покинуть партию

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что поддержавшие кандидата от АдГ на выборах главы парламента Саксонии-Анхальт члены ХДС готовы выйти из рядов политической силы в случае продолжения антинародного курса.

    Рядовые члены Христианско-демократического союза, проголосовавшие за кандидата от «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша на пост главы ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт, требуют от руководства смены партийного курса. В противном случае они грозят покинуть ХДС, передает РИА «Новости».

    «Рядовые члены ХДС, в том числе депутаты земельного парламента, отступившие от партийной линии, посылают руководству однозначный сигнал: либо вы снова начинаете проводить политику в интересах людей, либо мы покидаем ХДС», – рассказал Котре.

    По словам парламентария, избрание Рауша демонстрирует готовность избирателей поддерживать реалистичные решения и свидетельствует о трещинах в брандмауэре – принципе бойкотирования инициатив АдГ. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что часть депутатов его партии поддержала кандидатуру Рауша.

    На прошедших в начале сентября выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом 43,8% голосов. Политическая сила выступает за защиту традиционных ценностей и ужесточение миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Фридриха Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан Германии.

    В пятницу первый спикер ландтага от «Альтернативы для Германии» лишился служебного автомобиля.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя регионального парламента.

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    11 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    DPA: Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, фанаты использовали пиротехнику и сопротивлялись полицейским.

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после прошедшего в субботу концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Концерт на стадионе Deutsche Bank Park посетили около 27 тыс. человек. Во время выступления зрители неоднократно использовали пиротехнические средства. После завершения мероприятия в окрестностях арены возобновились запуски фейерверков, произошли стычки между фанатами и случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции. По фактам правонарушений возбуждены дела.

    В отношении множества лиц были вынесены предписания об административном запрете на нахождение в данном районе. Доступ на стадион был заблокирован для 25 человек, пытавшихся пронести запрещенные предметы.

    Стихийные акции поклонников исполнителя начались еще в четверг вечером. Фанаты собирались на улицах Франкфурта, слушали музыку, жгли пиротехнику и блокировали движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мошенник лишил россиянку 28 тыс. рублей при покупке билетов на концерт Коржа.

    В октябре 2025 года прокуратура Варшавы отказалась возбуждать дело из-за флагов ОУН-УПА (организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России) на концерте Коржа.

    В августе 2025 года в Алма-Ате вновь отменили концерт Макса Коржа.

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    11 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Захарова напомнила отказавшему политику АдГ концерну BMW о связях с нацистами

    Захарова осудила отказавший политику АдГ концерн BMW за работу на Третий рейх

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о сотрудничестве автоконцерна BMW с нацистами после отказа компании предоставить служебный автомобиль новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Тобиасу Раушу.

    Автоконцерн отозвал предложение о лизинге служебной машины для нового председателя ландтага от партии «Альтернатива для Германии», пишет Der Spiegel.

     «Хорошо незабытое старое: Третьему рейху BMW не отказывала», – прокомментировала ситуацию Захарова в Telegram-канале.

    Она напомнила, что в годы Второй мировой войны компания производила мотоциклы для вермахта и двигатели для самолетов люфтваффе, используя труд угнанных жителей СССР и Восточной Европы. Около 35 тыс. подневольных рабочих составляли до двух третей персонала BMW. Дипломат также указала на историю семьи Квандт, которая владеет значительной долей акций компании и извлекала выгоду из поддержки нацистов.

    По словам Захаровой, концерн демонстрирует идеологическую избирательность, выступая на стороне германского истеблишмента и украинских властей. Избранный спикером парламента Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш назвал решение BMW политической дискриминацией. До ноября он продолжит пользоваться машиной предшественника, после чего рискует остаться без транспорта, поскольку другие немецкие автопроизводители не участвовали в тендере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от правых на пост председателя регионального парламента.

    В прошлом месяце «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    11 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Уровень воды в Боденском озере упал до исторического минимума

    Bild: Обмеление Боденского озера достигло многолетнего рекорда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень воды в расположенном на границе Германии, Швейцарии и Австрии Боденском озере опустился до критических значений на фоне затяжной летней засухи, сообщили СМИ.

    В районе города Констанц уровень воды опустился до отметки 248 см, что более чем на метр ниже среднего многолетнего показателя для начала октября, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Дефицит водных ресурсов в крупнейшем озере Германии оценивается примерно в 568 млрд литров, что составляет 1,2% от его общего объема. Такого количества воды хватило бы для заполнения 227 тыс. олимпийских бассейнов. Если бы этот объем распределили по территории Берлина, уровень затопления столицы составил бы 64 см.

    Причиной обмеления стали затяжная засуха и экстремальные температуры прошедшим летом. Из-за отсутствия осадков и истощения запасов снега в Альпах приток воды существенно сократился. В результате заблокирован доступ судов к ряду причалов и полностью приостановлено навигационное сообщение в акватории Нижнего озера.

    Метеорологи не прогнозируют скорого улучшения ситуации. Для восстановления водного баланса и возвращения озера к климатической норме региону потребуются продолжительные осенние дожди и снежная зима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу из-за обмеления Рейна в ФРГ снизили мощность трех угольных электростанций.

    Во вторник из-за падения уровня воды в Дунае решили ограничить выработку энергии на АЭС «Козлодуй» в Болгарии.

    Летом катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии.

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    11 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии Мерцу

    Экс-глава ХСС Зеехофер обвинил канцлера Мерца в нарушении предвыборных обещаний

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер подверг резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о массовой потере доверия к нему из-за невыполненных предвыборных обещаний.

    «Фридрих Мерц потерпел массовую потерю доверия из-за нарушения предвыборных обещаний. Немедленная программа ХДС и ХСС в первую очередь обещала снижение налога на электроэнергию для всех – ничего не произошло», – приводит слова Зеехофера издание Stern со ссылкой на DPA.

    Зеехофер также осудил высказывания Мерца о рабочей этике в Германии. По его словам, заявления, что немцы слишком мало работают и часто берут больничные, ранят людей, в частности медсестер, которые вынуждены работать в ночные смены. Он отметил, что такие обобщения оторваны от реальности.

    Кроме того, экс-глава ХСС призвал коалиционное правительство увеличить темпы работы и меньше заниматься саморефлексией. Он подчеркнул, что политики должны иметь собственную позицию и добиваться решений в коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинил Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан ФРГ. В пятницу заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки». В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

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    11 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Сотрудники Минобороны Германии тайно пожаловались на кадровую политику

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудники министерства обороны Германии выражают недовольство кадровой политикой ведомства, основанной на политических связях, но боятся открыто критиковать руководство, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы.

    Сотрудники министерства обороны Германии недовольны кадровой политикой в ведомстве, но боятся открыто критиковать руководство, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    В анонимной жалобе, с которой ознакомилось издание, сотрудники задаются вопросом, что является решающим при назначении на должность: профессионализм или личные связи и политические контакты. Отмечается, что многие стремятся «внутренне отстраниться от происходящего», опасаясь тяжелых последствий для карьеры в случае открытого выражения несогласия.

    Кроме того, представители коллектива связались с адвокатом, чтобы оспорить назначение сотрудницы на пост руководителя аппарата одного из статс-секретарей министерства. В этом случае кадровый конкурс не проводился, а позиция сотрудников была проигнорирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер (ВС ФРГ) отказывает русским немцам в службе в бригаде в Литве по соображениям безопасности.

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

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    11 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Германия отвергла предложение Ирландии по сокращению бюджета ЕС

    Politico: ФРГ отказалась от ирландского плана урезания бюджета Евросоюза

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германия и ее европейские союзники сочли недостаточным предложение Ирландии о сокращении проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет, пишет Politico.

    Германия и ее европейские союзники отклонили предложение Ирландии сократить проект семилетнего бюджета Евросоюза на 8% как недостаточное, пишет Politico.

    В субботу Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить проект бюджета на 2028–2034 годы на 159 млрд евро. При этом коалиция во главе с ФРГ настаивает на урезании бюджета на несколько сотен миллиардов.

    «Мы еще далеки от соглашения. Сумма нового предложения не создает основы для договоренности. Бюджет ЕС должен быть посильным для тех, кто несет основное бремя финансирования», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия возглавляет группу из шести стран, требующих более экономного бюджета ЕС, в которую также входят Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Австрия. Европейский бюджет также будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС на следующей неделе. Страны планируют достичь соглашения до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны ЕС подготовили масштабное сокращение семилетнего бюджета. В тот же день Ирландия предложила сократить бюджет Евросоюза на 200 млрд евро. В понедельник Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    11 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    В Германии призвали заключить сделку с Россией по дизелю вслед за США

    В Германии захотели топливной сделки с Россией вслед за США

    Tекст: Вера Басилая

    Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США, заявила заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг.

    Ситуацию с ценами на заправках в Германии Виттиг назвала «скандалом», пишут СМИ«Газета.Ru».

    «Политика санкций против России, которая наносит ущерб прежде всего нам самим, потерпела полный провал», – заявила она.

    По ее мнению, Германии тоже нужна сделка с Россией по дизельному топливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ сообщили, что дизельная сделка между Россией и США стала шоком для союзников Украины.

    В субботу Минэкономики Германии отреагировало на эту договоренность.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.

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    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

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