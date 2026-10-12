Премьер Британии пообещал раскрыть контакты с владельцами «Манчестер Сити»

Премьер Британии обнародует информацию о связях с владельцами «Манчестер Сити»

Tекст: Мария Иванова

«Я обнародую всю информацию о том, как сотрудничал с ними, когда занимал должность мэра Большого Манчестера. Что касается моих встреч с ними, они состоялись уже давно. На самом деле у меня была только одна значимая встреча, и она прошла в 2021 году. Это так, и я все это обнародую», – передает слова Бернема РИА «Новости» со ссылкой на ITV.

Бернем отметил, что проблемы клуба, связанные с футбольными правилами, серьезны и требуют решения. При этом он подчеркнул, что инвестиционные вопросы следует рассматривать отдельно.

Ранее Английская премьер-лига признала «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях в сезонах с 2009/10 по 2017/18, а также в отказе сотрудничать с расследованием. Клуб подал апелляцию 2 октября.

«Манчестер Сити» принадлежит шейху Мансуру с 2008 года. За это время команда восемь раз выигрывала чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр образования Британии Люси Пауэлл обругала фанатов «Манчестер Юнайтед».

В прошлом месяце она допустила исключение «Манчестер Сити» из АПЛ.