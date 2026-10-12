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    12 октября 2026, 08:27 • Новости дня

    Премьер Британии пообещал раскрыть контакты с владельцами «Манчестер Сити»

    Премьер Британии обнародует информацию о связях с владельцами «Манчестер Сити»

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о готовности опубликовать информацию о своих контактах с владельцами футбольного клуба «Манчестер Сити» в период его работы мэром Большого Манчестера.

    «Я обнародую всю информацию о том, как сотрудничал с ними, когда занимал должность мэра Большого Манчестера. Что касается моих встреч с ними, они состоялись уже давно. На самом деле у меня была только одна значимая встреча, и она прошла в 2021 году. Это так, и я все это обнародую», – передает слова Бернема РИА «Новости» со ссылкой на ITV.

    Бернем отметил, что проблемы клуба, связанные с футбольными правилами, серьезны и требуют решения. При этом он подчеркнул, что инвестиционные вопросы следует рассматривать отдельно.

    Ранее Английская премьер-лига признала «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях в сезонах с 2009/10 по 2017/18, а также в отказе сотрудничать с расследованием. Клуб подал апелляцию 2 октября.

    «Манчестер Сити» принадлежит шейху Мансуру с 2008 года. За это время команда восемь раз выигрывала чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр образования Британии Люси Пауэлл обругала фанатов «Манчестер Юнайтед».

    В прошлом месяце она допустила исключение «Манчестер Сити» из АПЛ.

    10 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о тяжелых сутках для Украины

    Премьер Великобритании Бернем заявил Зеленскому о тяжелом дне для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе переговоров с Владимиром Зеленским признал, что последние 24 часа стали для украинской стороны тяжелыми.

    В ходе диалога британский премьер указал на трудности, с которыми столкнулся Киев за последние сутки, и вновь выразил украинской стороне полную солидарность, передает РИА «Новости».

    Энди Бернем также пообещал продолжать оказывать давление на Россию. Политики договорились организовать личную встречу в ближайшие дни.

    Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отметил, что Украине необходимо найти нового руководителя. Кроме того, американский лидер по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о достигнутой договоренности по поставкам в Штаты российского дизельного топлива.

    Американский лидер призвал сменить Владимира Зеленского.

    В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США из-за сделки Трампа с Россией по дизельному топливу.

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    11 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    В британском зоопарке тигр убил человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В британском Йоркшире посетитель зоопарка получил несовместимые с жизнью травмы после того, как незаконно проник в вольер с тигром.

    Мужчина перелез через ограждение в вольер к тигру в Йоркширском парке дикой природы и подвергся нападению хищника, пишет Independent.

    Экстренные службы прибыли на место происшествия в субботу днем. «Экстренные службы прибыли, и, к сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, мужчина был признан мертвым на месте происшествия», – сообщили в полиции Южного Йоркшира.

    Правоохранители добавили, что животное не пострадало и осталось в своем вольере, угрозы для других посетителей нет. Личность погибшего пока не раскрывается, но полиция уже уведомила его семью.

    Пользователей социальных сетей призвали не распространять кадры нападения, которые появились в интернете. Сам зоопарк эвакуировали и закрыли до конца выходных для выяснения обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце зоопарк в Ставрополе приютил спасенного в зоне спецоперации на Украине тигренка. В феврале охотник погиб в результате нападения амурского тигра в Приморье. В прошлом году тигр в мариупольском зоопарке убил сотрудника во время кормления.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
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    10 октября 2026, 03:33 • Новости дня
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британской армии не хватает командиров для танков Challenger 2, пишет Telegraph.

    Британская армия столкнулась с нехваткой командиров для части основных боевых танков Challenger 2 после того, как были отменены решающие учения ради сокращения расходов, пишет Telegraph со ссылкой на армейский источник.

    Военнослужащие и офицеры 3-й дивизии, главного бронетанкового соединения Британии, должны были в 2026 году получить квалификацию командиров танков на учениях Cyclone, однако маневры отменили в конце лета, и программа подготовки сорвалась. По данным издания, из примерно 150 исправных Challenger 2 до 50 машин не имеют полностью подготовленных командиров.

    «Это означает, что можно задействовать только около 100 танков, треть выведена из эксплуатации», – заявил собеседник газеты, добавив, что моральный дух в дивизии «на нуле».

    Источник подчеркнул, что при нехватке подготовленных командиров подразделения не могут полноценно функционировать и это снижает боевые возможности армии, а также выразил опасения, что в случае крупного конфликта в Европе командиров танков окажется недостаточно.

    Представитель армии отверг эти утверждения и заявил, что обеспеченность экипажами на боевых машинах не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская армия остановила крупные учения из-за нехватки средств.

    В феврале США и Британия провели танковые учения у границы России.

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    10 октября 2026, 15:42 • Новости дня
    Криштиану Роналду временно отстранили от матчей за сборную Португалии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий Криштиану Роналду временно отстранен от выступления за сборную Португалии по футболу.

    41-летний форвард Криштиану Роналду временно отстранен от игр за сборную Португалии по футболу. Об этом пишет A Bola со ссылкой на Португальскую футбольную федерацию.

    «Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации начал дисциплинарное разбирательство в отношении Криштиану Роналду после его самовольного отъезда с тренировочного сбора национальной команды. Игрок официально отстранен от игр», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии в середине тренировочного сбора. Футболист объяснил это тем, что главный тренер Жорже Жезуш нарушил данные ему обещания: оставил его на скамейке запасных в матче с норвежцами, хотя перед этим попросил готовиться к выходу на поле.

    Согласно регламенту, за самовольный отъезд игрок может быть отстранен на срок от одного до шести месяцев и оштрафован на сумму от 500 до 1 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце футболист покинул расположение национальной команды. Позже нападающий подтвердил свой окончательный уход из нее. А уже во вторник Роналду извинился и заявил о возвращении в сборную Португалии.

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    11 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Британский зоопарк отказался усыплять убившего посетителя тигра

    Зоопарк в Британии отказался усыплять растерзавшего мужчину тигра

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир приняло решение сохранить жизнь тигру по кличке Алтай, который растерзал спрыгнувшего к нему в вольер мужчину.

    «Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом», – говорится в публикации парка, которую передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что в воскресенье парк закрыт, а затронутым инцидентом сотрудникам оказывается помощь. Представители зоопарка также выразили соболезнования семье и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в британском зоопарке тигр убил человека.

    В феврале жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк.

    В прошлом году тигр в Мариуполе убил сотрудника зоопарка во время кормления.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    9 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    УЕФА наказал сборную Сербии матчем без зрителей из-за расизма болельщиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА обязал сербскую национальную команду по футболу провести одну игру при пустых трибунах и выплатить денежный штраф за расистское поведение фанатов.

    Союз европейских футбольных ассоциаций обязал сборную Сербии провести матч без зрителей из-за расизма болельщиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт УЕФА.

    По итогам рассмотрения матчей Лиги наций против команд Греции и Нидерландов Футбольный союз Сербии (ФСС) оштрафовали на общую сумму 129,5 тыс. евро. Кроме того, сербской стороне запретили продавать билеты на один выездной матч условно с испытательным сроком на два года.

    В ФСС сообщили, что на ближайшем домашнем матче против сборной Германии 13 ноября будет разрешено присутствие детей и гостевых болельщиков. Отмечается, что сборная Сербии потерпела четыре поражения в четырех стартовых турах в Лиге наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом тренера «Балтики» Талалаева отстранили на четыре матча за оскорбительный жест.

    В прошлом году украинский ФК «Александрия» оштрафовали за расистское поведение болельщиков.

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    10 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Российская команда разгромила сборную Индии на Кубке ШОС по футболу

    Команда России обыграла Индию со счетом 11:0 на Кубке ШОС в Пекине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команда России одержала уверенную победу над командой Индии со счетом 11:0 на проходящем в Пекине Кубке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по футболу.

    Кубок ШОС по футболу открылся в субботу на футбольном поле на территории посольства России в КНР, передает РИА «Новости».

    Российские футболисты забили в ворота сборной Индии шесть мячей в первом тайме и пять – во втором. Игра прошла без нарушений. Матчи турнира состоят из двух таймов по 10 минут без перерыва, но со сменой сторон.

    В чемпионате участвуют команды России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая и объединенная команда ШОС. В субботу россияне также сыграют с Китаем и сборной ШОС. Полуфинал и финал Кубка, приуроченного к 25-летию организации, пройдут в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг футболистки сборной России обыграли команду Индии в товарищеском матче. В прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о рекордном товарообороте со странами ШОС. В конце лета гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил ключевую роль России в обеспечении продовольственной безопасности ШОС.

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    9 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Проникших на базу ВВС в Британии граждан Латвии освободили под залог

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция освободила под залог двух граждан Латвии, которые ранее незаконно проникли на базу королевских военно-воздушных сил Молсуорт.

    Двое латвийских граждан, задержанных за проникновение на базу королевских ВВС в английском графстве Кембриджшир, отпущены на свободу, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

    «Оба мужчины – граждане Латвии, проживающие в Великобритании, – были доставлены в полицейский участок графства Кембриджшир, но впоследствии освобождены под залог с соблюдением строгих условий на время продолжения расследования», – сообщили в столичной полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали граждан Латвии за проникновение на британскую военную базу.

    На прошлой неделе Иран отверг причастность к инциденту на этом объекте.

    В прошлом месяце британские власти связали задержанных у базы ВВС с Тегераном.

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    10 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    «Зенит» победил «Краснодар» и возглавил таблицу чемпионата России

    Tекст: Вера Басилая

    Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в гостевом матче десятого тура чемпионата России и вышел на первое место в турнирной таблице.

    Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, передает РИА «Новости».

    В составе победителей дубль оформил Максим Глушенков, также отличился Александр Соболев. У хозяев мячи забили Жуан Батчи и Джон Кордоба. На 80-й минуте главный арбитр Инал Танашев показал красную карточку защитнику «Краснодара» Витору Тормене за фол на Соболеве.

    Для нападающего «Зенита» Педро матч стал сотым за петербургскую команду, он отметился двумя голевыми передачами. «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем чемпионате.

    Петербургский клуб набрал 21 очко и поднялся на первое место, опередив краснодарцев по личным встречам. В следующем туре «Краснодар» 17 октября сыграет в гостях с московским «Локомотивом», а «Зенит» 18 октября примет грозненский «Ахмат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Зенит» и «Спартак» одолели соперников в матчах девятого тура.

    В рамках восьмого тура петербургский клуб и «Динамо» победили в своих играх.

    Летом футболисты «Зенита» одержали победу над «Факелом».

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    9 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турецкая футбольная федерация (TFF) решила прекратить сотрудничество с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой на посту главного тренера национальной команды.

    «Принято решение не продолжать сотрудничество с главным тренером нашей национальной команды господином Винченцо Монтеллой», – говорится в сообщении федерации, которое передает РИА «Новости».

    Ранее издание Milliyet сообщило о решении TFF расторгнуть контракт с Монтеллой из-за поражений команды во всех четырех матчах группового этапа Лиги наций. После поражения от сборной Италии в понедельник со счетом 1:3 руководство федерации окончательно решило уволить 52-летнего итальянца.

    Монтелла возглавлял сборную Турции с 2023 года. Команда под его руководством провела 40 матчей, одержав 21 победу, потерпев 14 поражений и пять раз сыграв вничью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа».

    В июле Юрген Клопп был назначен главным тренером футбольной сборной Германии.

    Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу.

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

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    11 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС и Британию перестать разжигать конфликт на Украине

    Дмитриев: ЕС должен перестать разжигать войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал правительства Британии и Евросоюза прислушаться к своим гражданам и перестать разжигать конфликт.

    Дмитриев обратился к западным политикам с призывом прекратить спонсирование боевых действий, передает ТАСС.

    «Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев предрек приближение выборов на Украине.

    В субботу глава РФПИ назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти в республике.

    В пятницу он оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    11 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Лидер британских зеленых анонсировал реформу партии из-за скандала о сионизме

    The Guardian: Лидер «Партии зеленых» Британии объявил о реформе структуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер британской «Партии зеленых» Зак Полански заявил о необходимости реформировать партийную структуру и усилить контроль руководства за политическим курсом после спорного голосования, приравнявшего сионизм к расизму.

    Британская «Партия зеленых» намерена изменить свою систему внутренней демократии и предоставить руководству больше полномочий в определении стратегического направления, пишет The Guardian.

    «Было трудно понять, как подойти к этой несовершенной резолюции, поскольку ее суть перекликается с моим пониманием сионизма как идеологии, лежащей в основе перемещения и геноцида палестинцев», – заявил Полански.

    Он отметил, что политические партии не должны указывать людям, во что им верить, а узкое внимание к определениям не является стратегически верным. Лидер партии подчеркнул, что британское правительство или политическая сила не вправе определять будущее израильтян и палестинцев, так как это вызывает раскол и подвергает партию риску захвата радикальными активистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии.

    Израиль запретил въезд лидеру «Партии зеленых» Полански.

    На прошлой неделе «Партия зеленых» Великобритании приравняла сионизм к расизму.

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    11 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Россия выиграла Кубок ШОС по футболу

    Российская команда победила сборную Ирана в финале Кубка ШОС по футболу

    Tекст: Вера Басилая

    Команда России стала победителем Кубка Шанхайской организации сотрудничества по футболу, обыграв в финальном матче в Пекине сборную Ирана со счетом 5:1.

    Спортивное состязание, приуроченное к 25-летию организации, прошло на футбольном поле российского посольства в КНР. За звание лучшей боролись команды из дипломатов, сотрудников дипмиссий, школьников и студентов. В решающем матче россияне пропустили гол в первом тайме, однако во втором забили пять безответных мячей в ворота соперника, передает РИА «Новости».

    «Как известно, одним из важных атрибутов ШОС является «Шанхайский дух» – совокупность принципов, на которых основывается сотрудничество в «десятке», – заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. По его словам, футбол учит умению работать в команде, а также солидарности и равноправию.

    Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что турнир внес хороший вклад в празднование юбилея ШОС. Посол Ирана в КНР Абдолреза Рахмани-Фазли добавил, что главная цель подобных мероприятий заключается в укреплении дружбы для развития межгосударственных отношений.

    В чемпионате приняли участие команды России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Индии, МИД Китая, а также объединенная сборная организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российская команда разгромила сборную Индии на Кубке ШОС по футболу.

    В прошлом году национальная сборная одержала победу на турнире организации по шахматам.

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