Конфликт Сталлоне и Гира из-за принцессы Дианы лишил последнего работы

Tекст: Катерина Туманова

Элтон Джон рассказал, что в 90-х годах пригласил Сталлоне и Гира, а также принцессу Уэльскую Диану на торжественный ужин, на котором, казалось, она «сразу же прониклась симпатией» к Гиру, пишет Page Six.

«К тому времени она уже рассталась с Чарльзом», – уточнял Элтон Джон, отметив, Гир в то время уже «разошелся с Синди Кроуфорд».

По словам Джона, дело едва не дошло до драки: актеры, судя по всему, были готовы выяснить отношения из-за Дианы с помощью кулаков, и Сталлоне в гневе покинул вечеринку, пока Гир продолжил свои ухаживания за принцессой.

Звезда «Рокки» якобы заявил: «Я бы ни за что не пришел, если бы знал, что здесь будет этот чертов Прекрасный принц. Если бы я хотел заполучить ее, я бы это сделал!»

Диана, по словам Джона, отнеслась к этой сцене «совершенно невозмутимо».

«Возможно, она не поняла, что происходит, а, может быть, подобное случалось с ней постоянно», – добавил он.

Комментируя эту ситуацию в книге «Ступени», Сильвестр Сталлоне написал: «Всем было ясно, что ничего не выйдет». Так он оценил замену Ричарда Гира на Перри Кинга в фильме «Лорды из Флэтбуша», снимать который стало невозможно из-за конфликта актеров.

На прогоне одной из сцен актеры импровизировали: Гир вцепился в футболку своего потенциального партнера по фильму так, что его ногти впились «в кожу [Сталлоне]».

Вспоминая ситуацию, Сталлоне писал, что просил Гира так не делать, а сам едва сдерживал бурю эмоций внутри. Он тогда попросил режиссера Стивена Ф. Верону позволить «реагировать так, как он отреагировал бы на самом деле, если бы кто-то поступил так в реальной жизни».

Режиссер уточнил, означает ли это «выбить [Гиру] зубы», и попросил все же этого не делать.

Актеры едва не сцепились снова уже во время съемок фильма. Гиру пришлось заверять, что он «не хочет доводить дело до драки», после того как разозлил Сталлоне, пролив на него соус. В итоге Гира в картине «Лорды из Флэтбуша» заменил Перри Кинг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сталлоне рассказал, как фильм «Рокки III» довел его до булимии и раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером.

При этом Тому Крузу за кардинальное изменение для «Диггера» предрекли «Оскар».



