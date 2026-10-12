  • Новость часаАмериканист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
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    От Киева потребовали не вредить американским потребителям
    Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
    12 октября 2026, 07:17 • Новости дня

    Европу предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила

    Итальянский биолог Монтарси предупредил о риске лихорадки Западного Нила в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Риск распространения лихорадки Западного Нила по странам Европы, в том числе в восточной ее части, вполне реален, заявил биолог-энтомолог лаборатории медицинской энтомологии Экспериментального зоопрофилактического института Венеции Фабрицио Монтарси.

    «Риск распространения вполне реален. Вирус уже присутствует во всех странах Средиземноморья, и новые случаи заражения людей и животных наблюдаются в странах Северной Европы, например в Бельгии и Нидерландах», – сообщил ученый РИА «Новости».

    По его словам, зараженные птицы мигрируют из-за изменения климата и могут переносить вирус на новые территории. Однако трудно предсказать, где именно будет распространяться лихорадка, отметил Монтарси.

    В конце сентября Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что местные случаи заражения зарегистрированы в 16 странах Европы, среди которых Италия, Греция, Испания, Франция и Нидерланды.

    Лихорадка Западного Нила – инфекционная болезнь. Ее симптомы включают высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе число заболевших лихорадкой Западного Нила в Нидерландах достигло 59. До этого в Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Россию завозили эту инфекцию. Также российские силовики сообщили о вспышке экзотической лихорадки в Сумской области.

    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

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    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

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    11 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Британия, Германия и Польша выступили в поддержку Зеленского

    Британия, Германия и Польша поддержали Киев после слов Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Британии, Германии и Польши подтвердило дальнейшую поддержку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить украинского лидера.

    Британия, Германия и Польша подтвердили свою поддержку президента Украины Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп заявил, что стране нужен новый лидер, пишет Politico.

    «Я думаю, что Украине пора получить нового президента», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, раскритиковав удары Киева по российским нефтяным объектам.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях выразил абсолютную уверенность в том, что никто не сможет сломить Украину и ее президента в борьбе со спецоперацией на Украине. Он заверил Киев в полной солидарности со стороны Варшавы и Европы. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль также подтвердил поддержку Зеленского, призвав усилить давление на Москву для возвращения к мирным переговорам. В беседе с агентством Reuters он отметил необходимость последовательности и ясности на стороне Украины.

    В свою очередь британский министр обороны Уэс Стритинг заявил в эфире BBC, что украинцы должны сами решать, кто руководит их страной. По его словам, приоритетом Лондона станет поиск примирения между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, в субботу с Зеленским поговорил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, пообещавший ужесточить санкции в знак солидарности.

    Сам Зеленский в ответ на критику Трампа сообщил в социальных сетях, что Киев будет готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперты допустили, что Дональд Трамп может ужесточить ответ на резкие высказывания Владимира Зеленского. Предприниматель Илон Маск согласился с позицией американского лидера о необходимости сменить руководителя на Украине. В субботу украинский политик запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона.

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    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    11 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Оппозиция Австрии узнала о перевозке через границу «тайного груза» Украины

    В Австрии потребовали объяснений тайного груза Украины на границе

    Tекст: Катерина Туманова

    Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) запросила в профильных ведомствах комментарии о перевезенных через австрийскую границу 200 кг секретного груза и ценностей на миллиарды евро, принадлежащих украинским спецслужбам.

    С весны 2022 года было оформлено 1011 деклараций на вывоз валюты из австрийской столицы в зону боевых действий на общую сумму 11,85 млрд евро и 7,7 млрд долларов, пишет Kronen Zeitung.

    Бронированные машины вывозили активы из банка Raiffeisen, преодолевая свыше 1300 км. Дополнительно зафиксировано 19 рейсов с золотыми слитками на 130 млн долларов и евро. Общая стоимость перемещенных средств достигла 20 млрд евро.

    Инцидент привлек внимание, когда на тот момент еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остановил один из таких фургонов Volkswagen с «ценным грузом», принадлежащих украинской спецслужбе, после чего австрийскому перевозчику разрешили продолжить путь.

    В центре внимания также оказалась дипломатическая переписка о проезде украинского фургона Volkswagen со спецгрузом во время Всемирного экономического форума в Давосе.

    «Это означает, что дело не просто слухи, а доказанный факт, о котором австрийские власти знали. Что было в этих 200 кг? Наличные деньги, золото, оружие, документы или что-то совершенно другое?» – заявил генеральный секретарь Партии свободы Кристиан Хафенекер.

    Он подчеркнул, что Австрия остается нейтральным государством и не является транзитным коридором для иностранных разведок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию деньги и драгметалл.

    Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей). В июне новый премьер Петер Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.

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    9 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Президент Чехии разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ

    Президент Чехии Павел разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году президент Чехии Петр Павел удовлетворил просьбы 23 граждан республики, разрешив им официально присоединиться к украинским вооруженным силам, пишет портал Denik N.

    В этом году чешские власти одобрили чуть более половины прошений от граждан, желающих отправиться в зону боевых действий на стороне Киева. «Президент Петр Павел разрешил в этом году двадцати трем гражданам Чехии вступить в ряды украинских вооруженных сил. Всего в этом году Павел получил от сограждан 42 обращения с просьбой о разрешении вступить в ряды ВСУ», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-секретаря чешского лидера Войтеха Шелиги со ссылкой на портал Denik N.

    Согласно законодательству республики, граждане Чехии имеют право служить в вооруженных силах другого государства исключительно после получения официального разрешения от главы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Колумбия в ООН призвала вернуть завербованных на Украине наемников.

    Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности украинских боевиков к терроризму в Африке.

    Весной ВСУ перебросили колумбийских наемников под Сумы.

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    11 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо подверг резкой критике политику Евросоюза на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива.

    Премьер Словакии заявил, что договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, сколь наивным является политическое руководство Европейского союза.

    «У США будет более дешевое дизельное топливо, у России – доходы в бюджет, а мы в Европейском союзе в награду за ненавистническую военную политику, санкции и морализаторство получим дизельное топливо по три евро, а возможно, и его дефицит», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Фицо на странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Политик подчеркнул верность внешнеполитического курса своей страны, который ориентирован на национальные интересы и открыт к диалогу со всеми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    9 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot

    Telegraph: Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс и Евросоюз потерпели неудачу в попытках убедить власти Испании и Греции передать Вооруженным силам Украины устаревающие ракеты-перехватчики для американских комплексов противовоздушной обороны Patriot, пишет The Daily Telegraph.

    НАТО и ЕС безуспешно попытались убедить Испанию и Грецию передать Украине ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет, передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    В Греции насчитывается около 200 ракет модификации PAC-2, которые приближаются к концу своего 23-летнего срока эксплуатации. Точной информации о запасах Испании нет, однако в прошлом месяце Мадрид заявил о готовности передать Киеву пять ракет.

    По оценкам самой Украины, ее потребности в перехватчиках на предстоящую зиму составляют от 300 до 360 единиц. Чиновники, задействованные в переговорах, предпочитают не называть страны публично, чтобы избежать отчуждения с их стороны. Кроме того, для использования устаревающих ракет требуется их повторная сертификация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский назвал российские баллистические ракеты главным вызовом для Украины.

    Во вторник администрация президента Турции отказалась комментировать сообщения о поставках ПВО Киеву.

    В понедельник Турция передала Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

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    9 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по задержанию Звинчука

    Захарова: МИД России не получил от Черногории данных о задержании Звинчука

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не получила от властей Черногории официального ответа о причинах задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука.

    Российская сторона пытается получить от черногорских властей информацию о задержании основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, передает РИА «Новости».

    «Пытаемся получить комментарий, официальную информацию, материалы от черногорских властей. Как только поймем и разберемся с их официальным ответом, которого пока еще нет, сможем сразу же сделать дополнительный комментарий», – сказала Захарова журналистам.

    Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в городе Рисан в Черногории. Ранее российское посольство начало выяснять обстоятельства задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя «Рыбаря» из Черногории в США.

    Россия потребовала от Черногории объяснить задержание Звинчука.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

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    9 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

    Warsaw: Школу в Варшаве эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школу №366 в столице Польши эвакуировали в пятницу утром после получения электронного письма с сообщением о заложенной бомбе, пишет издание Warsaw.

    Письмо с угрозой поступило на электронную почту учебного заведения незадолго до полуночи в четверг, однако сотрудники увидели его только утром в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Warsaw.

    После обнаружения письма руководство школы незамедлительно обратилось в полицию, а директор принял решение об эвакуации учеников. В настоящее время на месте работают полицейские и саперы, которые осматривают помещения. Пока опасные предметы в здании не найдены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник школа в Петропавловске-Камчатском была эвакуирована из-за сообщения о минировании.

    В прошлом году стало известно об эвакуации школ Истры из-за ложных угроз минирования.

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    12 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США

    Мирошник: Европа может подтолкнуть Киев к срыву дизельной сделки России и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны могут спровоцировать Украину на действия, мешающие договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Европейские государства способны спровоцировать Украину на действия, направленные на срыв соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. «На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы», – заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник «Известиям».

    По словам дипломата, эта договоренность стала первым практическим итогом нового прямого контакта двух стран. Он отметил заинтересованность России в развитии экономических связей с Соединенными Штатами независимо от украинского конфликта.

    Мирошник подчеркнул, что такой шаг навстречу открывает возможности для сотрудничества и по другим направлениям, убирая украинский кризис с позиции главного препятствия для российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    В субботу в Германии отреагировали на договоренность России и США по дизтопливу.

    В тот же день вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизельного топлива.

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    9 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Польский суд отправил убившего сотрудницу школы подростка в колонию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Семейное отделение районного суда в Вышкове поместило 15-летнего подростка, убившего сотрудницу начальной школы в селе Лещидул-Новины, в колонию для несовершеннолетних.

    Мера пресечения в виде помещения в колонию для несовершеннолетних сроком на три месяца была избрана судом после нападения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на комендатуру полиции в Радоме.

    В полиции пояснили, что подросток совершил наказуемое деяние в виде убийства и покушения на убийство двух человек в школе в Вышковском повете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений.

    Председателя партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше.

    Полиция задержала подростка за угрозу нападения на школу.

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