  • Новость часаАмериканист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня

    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки

    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

    11 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Эксперт: Трамп может ужесточить ответ на хамство Зеленского

    Политолог Корнилов: Трамп потребовал сменить лидера Украины в ответ на хамство Зеленского

    Эксперт: Трамп может ужесточить ответ на хамство Зеленского
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский неадекватно оценивает свое положение и начинает открыто хамить главе Белого дома Дональду Трампу. В ответ американский лидер может жестко потребовать от Украины проведения президентских выборов. Москва также имеет рычаги воздействия на ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент США заявил о необходимости смены Зеленского.

    «Заявления президента США Дональда Трампа и основателя SpaceX Илона Маска, что Украине необходимо сменить лидера, стали прямым и логичным следствием слов Владимира Зеленского про «слабость» главы Белого дома и дизельную сделку с Россией», – считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, Трамп принял решение о заключении сделки по дизелю для того, чтоб снизить цены на топливо в США и тем самым улучшить ситуацию для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов. «Зеленский тоже решил вступить в предвыборную кампанию в США – но на стороне демократов. Он принялся неприкрыто хамить американскому лидеру», – указал собеседник.

    «Зеленский явно совершил фальстарт, подумав, что потенциальная победа Демократической партии сделает Трампа бессильным в принятии важных для Киева решений. В итоге президент США прямо указал украинскому деятелю, что тот засиделся на своем посту», – продолжил эксперт.

    Спикер также назвал абсурдной реакцию ряда европейских политиков на критику Трампом политической ситуации на Украине. «В Европе заступаются за Зеленского и осуждают американского лидера за требования провести демократические выборы украинского президента», – детализировал аналитик.

    «Тем не менее, думаю, Банковая частично осознает реальное положение дел и попытается выйти на контакт с Белым домом силами группы переговорщиков. Киев постарается задобрить Трампа и смягчить его позицию относительно Зеленского», – полагает политолог.

    Впрочем, сценарий может развиваться в сторону ужесточения Трампом позиции по украинским выборам, объясняет Корнилов. «Не исключено, что американский лидер жестко потребует проведения на Украине президентской кампании. На ситуацию могут повлиять Маск и другие соратники главы Белого дома», – указал эксперт.

    Москва тоже имеет ресурсы для того, чтобы приблизить проведение выборов украинского президента, указал аналитик. «Россия заинтересована в том, чтобы на Украине к власти пришел легитимный лидер, с которым возможно подписывать полноценные соглашения. Поэтому российская сторона могла бы предоставить Киеву гарантии тишины на дни проведения электоральной кампании», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией. По словам американского лидера, Владимир Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать», передает РИА «Новости». «Ему нужно провести выборы», – указал глава Белого дома.

    «Эту проблему можно было решить много раз, но Зеленский по какой-то причине не хочет заключать сделку. <…> Думаю, он поступил бы разумно, если бы заключил ее два года назад. Тогда он был бы в гораздо лучшем положении», – отметил американский лидер в общении с журналистами.

    Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира», добавил Трамп. «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    С такими заявлениями президент США выступил на фоне переговоров представителей Вашингтона с украинской стороной, которые прошли в Майами в пятницу. Изначально предполагалось, что они продлятся два дня, однако завершились досрочно. Причиной тому послужила сделка по дизелю, о которой Трамп объявил накануне после телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Зеленский зашел слишком далеко», – подтвердил американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети X заявления Трампа. «Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», – добавил бизнесмен.

    Зеленский должен прислушаться к словам Трампа о выборах, согласилась Анна Паулина Луна, член Палаты представителей США. Она также напомнила, что выборов на Украине не было с 2019 года, а Вашингтон больше не может позволить себе ее финансировать. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему внешние акторы не будут терпеть хамство со стороны Киева.

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    11 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский ответил на требование президента США Дональда Трампа о проведении выборов на Украине, заявив, что украинцы сами вправе решать вопрос о смене лидера.

    «Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера – дело нашего народа», – заявил Зеленский в интервью ABC News, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы.

    В этот же день в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам американского лидера.

    Эксперты допустили, что Трамп может ужесточить ответ на хамство со стороны Киева.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
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    11 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Британия, Германия и Польша выступили в поддержку Зеленского

    Британия, Германия и Польша поддержали Киев после слов Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Британии, Германии и Польши подтвердило дальнейшую поддержку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить украинского лидера.

    Британия, Германия и Польша подтвердили свою поддержку президента Украины Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп заявил, что стране нужен новый лидер, пишет Politico.

    «Я думаю, что Украине пора получить нового президента», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, раскритиковав удары Киева по российским нефтяным объектам.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях выразил абсолютную уверенность в том, что никто не сможет сломить Украину и ее президента в борьбе со спецоперацией на Украине. Он заверил Киев в полной солидарности со стороны Варшавы и Европы. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль также подтвердил поддержку Зеленского, призвав усилить давление на Москву для возвращения к мирным переговорам. В беседе с агентством Reuters он отметил необходимость последовательности и ясности на стороне Украины.

    В свою очередь британский министр обороны Уэс Стритинг заявил в эфире BBC, что украинцы должны сами решать, кто руководит их страной. По его словам, приоритетом Лондона станет поиск примирения между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, в субботу с Зеленским поговорил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, пообещавший ужесточить санкции в знак солидарности.

    Сам Зеленский в ответ на критику Трампа сообщил в социальных сетях, что Киев будет готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперты допустили, что Дональд Трамп может ужесточить ответ на резкие высказывания Владимира Зеленского. Предприниматель Илон Маск согласился с позицией американского лидера о необходимости сменить руководителя на Украине. В субботу украинский политик запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона.

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    12 октября 2026, 00:58 • Новости дня
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    «Языковая путаница», которую допустил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью на тему нового президента Украины, проявила его базовые убеждения о власти и народе или выявила недостаточное знание языка, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В оперативно организованном интервью западными СМИ Зеленский, отвечая на заявление Трампа о новом президенте Украины, использовал глагол «choose», а не «elect», и существительное «leader», а не «president». Типа, это прерогатива украинского общества выбирать (а не избирать) своего лидера (а не президента). Класс! Может, от незнания языка. А может, выдал базу. Подтекст такой: украинцы выбрали лидера, чего уж избирать президента», – написала она в Telegram-канале.

    Захарова также обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    На это Зеленский запросил поддержку европейских государств, после чего Британия, Германия и Польша поддержали его, а глава ЕК пообещала денег на оружие.

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    12 октября 2026, 00:06 • Новости дня
    Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

    Новый Уренгой и Салехард возглавили топ городов по уровню зарплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидерами по покупательной способности заработков стали северные регионы, тогда как столицы северокавказских республик оказались в конце списка, следует из результатов исследования.

    Первое место среди исследованных городов пятый год подряд занял Новый Уренгой. Чистая зарплата там превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг почти в шесть раз. Вторую строчку занял Салехард, а третью – Анадырь, передает РИА «Новости» итоги своего исследования.

    В первой половине 2026 года средняя начисленная зарплата по России составила 119,2 тыс. рублей, увеличившись на 11,6%. При этом лидером по абсолютной величине доходов стал Анадырь с показателем свыше 238,6 тыс. рублей.

    На втором месте расположилась Москва, где зарабатывают около 194 тыс. рублей.

    В конце списка по покупательной способности оказались Грозный и Нальчик. В этих городах соотношение средней зарплаты и стоимости базовых потребностей составило чуть более двух раз.

    Самые низкие чистые доходы зафиксированы также во Владикавказе, Черкесске, Элисте и Магасе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, статистика показала самые высокие зарплаты в семи регионах России. Росстат самые высокие зарплаты зафиксировал на Чукотке. Профессор Сафонов спрогнозировал рост МРОТ до 29 тыс. рублей.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    11 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев якобы согласились на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.

    Стороны конфликта достигли договоренности о взаимном прекращении атак на объекты инфраструктуры, передает слова Трампа ТАСС.

    «С настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки города к ударам по энергетике.

    Минобороны России анонсировало массированные атаки на объекты украинской инфраструктуры.

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    11 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Стало известно о негодовании Трампа из-за Зеленского

    Axios: Трамп негодует из-за отношения Зеленского к США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Белого дома предупредили, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вредят отношениям главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом больше, чем России.

    «Трамп действительно негодует. Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное», – сказал представитель Белого дома порталу Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    До этого американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного, на что Зеленский напомнил, кто решает вопрос о том, кому быть главой Украины.

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    12 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства, объяснив это мнимыми гибридными атаками Москвы.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

    В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.

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    11 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Зеленского от мирных переговоров истерикой

    Песков: Зеленский сейчас в состоянии истерики и не способен на обдуманные поступки

    Песков объяснил отказ Зеленского от мирных переговоров истерикой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.

    По словам Пескова, Владимир Зеленский в настоящий момент пребывает в состоянии истерики, из-за чего лишен возможности совершать обдуманные поступки.

    «Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам», – заявил Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Песков отметил, что Зеленский, наоборот, требует «у всех своих соглядатаев» больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

    В воскресенье в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам Трампа о выборах.

    Окружение Зеленского потрясли слова Трампа о новом лидере на Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «бандеровский режим» на Украине «впал в ступор» после высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.

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    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

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    12 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Bloomberg: Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    Bloomberg: Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие с Россией, но лишь при условии аналогичных шагов Москвы, выразив сомнения в реализуемости такой сделки.

    Президент Украины Владимир Зеленский вступил в новый конфликтный раунд с президентом США Дональдом Трампом из-за объявленного Вашингтоном «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, пишет Bloomberg.

    Трамп неожиданно для Киева объявил о договоренностях по прекращению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и защите сделки с Владимиром Путиным по экспорту дизельного топлива, после чего Зеленский заявил, что примет перемирие только в случае аналогичных шагов России и «ждет деталей» от США. «Украина поддерживает перемирие, и важно, чтобы Россия поддержала его также», – сказал Зеленский в соцсетях.

    По данным издания, на переговорах в Майами, где делегацию США возглавляли зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, украинской стороне заявили о риске лишиться разведданных и вооружений, если удары по российским НПЗ будут продолжены, что в Киеве восприняли как завуалированную угрозу. Семь сенаторов США из обеих партий выступили с заявлением, что дизельная сделка нарушает запрет Конгресса на импорт российской энергии, а европейские участники встречи не были заранее уведомлены о готовящемся соглашении.

    Bloomberg отмечает, что накануне Трамп публично предложил Зеленскому задуматься об уходе с поста, а ранее их очная перепалка в Овальном кабинете уже приводила к временному замораживанию военной помощи и обмена разведданными. На этом фоне эксперты, в том числе бывший советник Трампа по России Фиона Хилл, предупреждают, что новое обострение грозит Киеву сокращением доступа к данным для ударов по НПЗ и американским вооружениям, тогда как Украина остро нуждается в перехватчиках Patriot и сталкивается с дефицитом финансирования и разрушением экспорта через Черное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп дали понять Владимиру Зеленскому, что ожидают от него уступок по энергетическому перемирию. Польское издание Mysl Polska в тот же день назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Киева. В субботу делегации США и Украины прервали переговоры в Майами после объявления Трампом о соглашении по поставкам российского дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США

    Советник Трампа Брюзевиц заявил о вреде действий Зеленского для политики США

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента США Алекс Брюзевиц заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский подрывает политический курс Дональда Трампа и наносит ущерб американскому народу своими действиями.

    Советник американского лидера Алекс Брюзевиц на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявил, что Владимир Зеленский вредит американцам и мешает политике президента США. По словам консультанта, украинский политик нанес удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сразу после объявления о сделке Вашингтона с Москвой и назвал президента США слабым, передает «Газета.Ru».

    «Давайте перестанем притворяться, что он хороший союзник. Если вы все еще поддерживаете с ним связь, вы должны сказать ему, чтобы он прекратил подрывать авторитет Трампа и вредить американскому народу своими действиями», – написал Брюзевиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хамство Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа сочли угрозой для его власти.

    В воскресенье украинский лидер отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Соединенные Штаты пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у главы киевского режима Владимира Зеленского готовности принимать сложные решения для завершения текущего конфликта.

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    11 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Мирошник: Заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине

    Мирошник призвал США продолжить давление на Зеленского для проведения выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский не покинет свой пост добровольно, а заявления президента США Дональда Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Подобру-поздорову на выборы он не пойдет, особенно после той оплеухи, которую ему вчера выдал Трамп, ослабив позиции и в глазах украинских граждан, и в глазах представителей политического класса», – заявил Мирошник.

    По его словам, на бунт изнутри Украины рассчитывать не приходится, поэтому только жесткое внешнее давление способно принудить Зеленского к проведению выборов. Дипломат отметил, что пока такого давления со стороны Европы нет, однако если Трамп продолжит свою линию, ситуация может измениться, передает ТАСС.

    Мирошник напомнил, что Зеленский уже почти 30 месяцев незаконно занимает президентское кресло. В случае если бы на Украине действовала парламентско-президентская республика, отстранение Зеленского от власти произошло бы автоматически, а выборами занималась бы Верховная рада.

    Ранее Трамп заявил, что Украине пора сменить президента и найти лидера, способного заключить сделку, так как Зеленский этого не делает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов Трампа о Зеленском.

    В Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам президента США о выборах.

    В пятницу политолог Владимир Корнилов отметил, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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