В пригороде Лос-Анджелеса вспыхнул природный пожар

В окрестностях Лос-Анджелеса началась эвакуация из-за природного пожара

Tекст: Алексей Дегтярёв

Площадь пожара близ города Санта-Кларита, получившего название Bike, превышает 69 га, передает ТАСС.

Пока огонь удалось локализовать только на 12%. Власти объявили эвакуацию в восьми зонах и организовали убежище для жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при тушении лесного пожара в США разбился вертолет.

В августе в стране зафиксировали около 100 крупных лесных пожаров.

Летом мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США.