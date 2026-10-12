ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в Max.

Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоявленка, Роганское, Святогоровка, Белозерское, Веселая Гора в ДНР, Демурино и Тарасовка в Днепропетровской области.

В Доброполье штурмовики 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. Освобождено за сутки 137 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватое, Медичное в Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка в Запорожской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Новоалександровка в Запорожской области.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Всего силами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное в Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса.

Кроме того, расширяется внешняя зона контроля. Идут бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино в Харьковской области.

В Харьковской области поражены живая сила и техника четырех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Хотомля, Избицкое, Дергачи, Горяное, Революционное и Великий Бурлук в Харьковской области.

В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ворожба, Великая Рыбица, Вакаловщина, Бариловка и Хотень.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские, Грушевка, Новониколаевка, Волчий Яр и Капитоловка в Харьковской области.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Белокузьминовка, Семеновка, Краматорск, Высокоивановка и Славянск в Донецкой народной республике.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 259 174 беспилотных летательных аппарата, 672 ЗРК, 31 190 танков и других боевых бронированных машин, 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74 230 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области.

Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.