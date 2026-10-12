Tекст: Катерина Туманова

«Мы не можем в одночасье избавиться от энергетической зависимости», – сказал он газете Helsingin Sanomat.

Говоря об отношениях с Россией, премьер-министр Венгрии пообещал прагматичный подход, но признал, что энергетическую зависимость Венгрии невозможно устранить в одночасье, цитирует его Index.hu.

Мадьяр добавил, что необходимо найти новые источники энергии и постепенно снижать зависимость от российской нефти и природного газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей.

Песков в сентябре заявил о готовности Москвы развивать двусторонние отношения с Венгрией, потому что Венгрия перешла к антироссийской политике с нюансами.



