  • Новость часаАэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
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    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы
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    12 октября 2026, 02:15 • Новости дня

    В селе Шилово на Алтае загорелась школа

    Tекст: Катерина Туманова

    В здании школы села Шилово идет ликвидация пожара, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

    «Сегодня поздно ночью поступила информация о возгорании в здании общеобразовательной школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание горело открытым огнем», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    В тушении задействованы 14 пожарных МЧС России и шесть автоцистерн.

    Площадь возгорания составляет порядка 900 кв. м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в многоквартирном доме в Элисте произошел пожар. При пожаре на крыше дома в Уфе пострадали два человека. При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека.


    11 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.

    «Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.

    Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Названы регионы России с самыми качественными автомобильными дорогами

    Москва возглавила рейтинг регионов с качественными автодорогами

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили список российских регионов с самыми качественными дорогами, достигнув показателя в 94,4%, рассказали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

    Москва, Пермский край и ЯНАО стали лидерами по качеству региональных и межмуниципальных дорог. В этих регионах доля трасс, соответствующих нормативным требованиям, достигла в среднем 94,4%, сообщает РИА «Новости».

    Исследование, проводимое по поручению президента России Владимира Путина, охватило период с 2021 по 2025 годы. В среднем по стране доля качественных дорог регионального значения составила 58,1%.

    За прошедшие пять лет этот показатель в России вырос с 46,1% до 58,1%. Лидерами по состоянию дорожной сети в городских агломерациях стали Костромская область, Москва и Марий Эл с результатом 96,3%.

    В целом по стране доля таких дорог увеличилась с 60,8% до 86,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму. Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость железных дорог. Минтранс заявил, что в России изменятся правила для платных и бесплатных автодорог.

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    11 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев якобы согласились на взаимную приостановку ударов по энергетическим объектам.

    Стороны конфликта достигли договоренности о взаимном прекращении атак на объекты инфраструктуры, передает слова Трампа ТАСС.

    «С настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале подготовки города к ударам по энергетике.

    Минобороны России анонсировало массированные атаки на объекты украинской инфраструктуры.

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    11 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Зеленского от мирных переговоров истерикой

    Песков: Зеленский сейчас в состоянии истерики и не способен на обдуманные поступки

    Песков объяснил отказ Зеленского от мирных переговоров истерикой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в состоянии истерики и не способен на обдуманные действия.

    По словам Пескова, Владимир Зеленский в настоящий момент пребывает в состоянии истерики, из-за чего лишен возможности совершать обдуманные поступки.

    «Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам», – заявил Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Песков отметил, что Зеленский, наоборот, требует «у всех своих соглядатаев» больше денег, в том числе на ПВО и дальнобойное вооружение, доступ к инфраструктуре Starlink.

    В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

    В воскресенье в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам Трампа о выборах.

    Окружение Зеленского потрясли слова Трампа о новом лидере на Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «бандеровский режим» на Украине «впал в ступор» после высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.

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    11 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    Атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире

    Атака БПЛА остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире

    Tекст: Катерина Туманова

    Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена после атаки беспилотного летательного аппарата, повредившего инфраструктуру объекта.

    «В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет», – приводит ТАСС сообщение компании.

    До этого сообщалось, что в зоне доступности ru-central1-a наблюдаются перебои с электропитанием. Команда работает над устранением проблемы.

    Профильные службы прибыли на место и устраняют последствия происшествия. В компании добавили, что оставшаяся конфигурация ресурсов считается неустойчивой, поэтому платформа функционирует в аварийном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника. В четверг дата-центр под Рязанью подвергся атаке БПЛА, произошел пожар.

    «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

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    11 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка

    Трамп заявил о низкой цене поставляемой Россией на мировой рынок нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия способна обеспечить глобальный энергетический рынок нефтью по очень низкой цене.

    Президент США указал на способность России насытить глобальный энергетический рынок энергоносителями по низким ценам. Об этом американский лидер упомянул, комментируя договоренность между Вашингтоном и Москвой по дизельному топливу, передает ТАСС.

    «Он (президент России Владимир Путин) высвобождает много нефти для мира, и это хорошо. Кстати, по очень низкой цене», – заявил Трамп.

    Видеозапись разговора президента США с журналистами была опубликована на официальном канале Белого дома на видеохостинге YouTube. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в том, что глава российского государства заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России вступило в силу.

    В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В понедельник президент США обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

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    11 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты

    Врач назвала сахар и фастфуд убийцами иммунитета зимой

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник предупредила об опасности частого употребления сладкого и вредной пищи в холодное время года.

    «Существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Это сахар, который негативно влияет на функцию лимфоцитов – важной части иммунной системы. И это фаст-фуд, богатый трансжирами, провоцирующими воспалительные процессы», – отметила она в беседе с РИА «Новости».

    Специалист напомнила о необходимости соблюдать дневную норму белка, выступающего основой для главного антиоксиданта организма.

    Медик посоветовала сбалансировать рацион, добавив в каждый прием пищи творог, нежирное мясо, свежие овощи, сложные углеводы и полезные растительные жиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Доктор Шуппо рассказала о способах защиты от вирусов осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

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    11 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Эксперт назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска

    Марочко сообщил о стягивании украинских сил к Красному Лиману

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия сосредоточила основные силы на западе Красного Лимана и в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), надеясь взять верх численностью боевиков, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о концентрации украинских боевиков в славянско-краматорской агломерации и где в последнее время идет очень серьезное наращивание сил и средств, то это как раз район населенного пункта Николаевка и также запад Красного Лимана – именно в этих районах сейчас противник действует наибольшей группировкой», – сообщил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ВСУ ожидают добиться определенных успехов, повысив численность наступающей группировки, однако российские военнослужащие ведут ожесточенные бои и рушат все планы противника на данном участке.

    Ранее эксперт отмечал, что украинские войска продолжают стягивать резервы в Славянск, Краматорск и Дружковку. По его информации, власти Украины не жалеют ресурсов для усиления своих позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщил, что первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев. Марочко в конце сентября сообщал, что ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР. «Северяне» в сентябре уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

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    11 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Авиаудар запустил трехчасовую детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Авиаудар запустил детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и авиаударом уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении.

    «В районе Великого Бурлука точным авиаударом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бугаевки. Есть продвижение в районе Токаревки.

    «В ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ рейнджерского полка ССО Украины. Уничтожены два украинских спецназовца. Остальные скрылись, бросив убитых», – сообщили бойцы.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» значительно продвинулись вглубь котла более чем на 1100 м.

    По словам «Северян», в Черниговской области российская авиация и расчеты БПЛА нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Мхи и Семеновка, по пункту дислокации подразделений ССО «Рейнджеры» в районе Лизуновки.

    На Сумском направлении для противодействия российским БПЛА ВСУ усилили группировку ПВО подразделениями РЭБ, перебросив с учебных полигонов в Сумскую область 309 отдельный полк РЭБ.

    В Сумском районе «Северяне» развивают успех в районе Кияницы. Продолжаются тяжелые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки в районе населенного пункта Коренек.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях), следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. Эксперт Марочко назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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    12 октября 2026, 00:06 • Новости дня
    Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

    Новый Уренгой и Салехард возглавили топ городов по уровню зарплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидерами по покупательной способности заработков стали северные регионы, тогда как столицы северокавказских республик оказались в конце списка, следует из результатов исследования.

    Первое место среди исследованных городов пятый год подряд занял Новый Уренгой. Чистая зарплата там превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг почти в шесть раз. Вторую строчку занял Салехард, а третью – Анадырь, передает РИА «Новости» итоги своего исследования.

    В первой половине 2026 года средняя начисленная зарплата по России составила 119,2 тыс. рублей, увеличившись на 11,6%. При этом лидером по абсолютной величине доходов стал Анадырь с показателем свыше 238,6 тыс. рублей.

    На втором месте расположилась Москва, где зарабатывают около 194 тыс. рублей.

    В конце списка по покупательной способности оказались Грозный и Нальчик. В этих городах соотношение средней зарплаты и стоимости базовых потребностей составило чуть более двух раз.

    Самые низкие чистые доходы зафиксированы также во Владикавказе, Черкесске, Элисте и Магасе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, статистика показала самые высокие зарплаты в семи регионах России. Росстат самые высокие зарплаты зафиксировал на Чукотке. Профессор Сафонов спрогнозировал рост МРОТ до 29 тыс. рублей.

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    11 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    Врач назвала неочевидные симптомы опасного дефицита белка

    Тяга к сладкому и утомляемость могут говорить о нехватке белка

    Tекст: Катерина Туманова

    Тяга к сладкому, утомляемость и выпадение волос часто свидетельствуют о нехватке белка, сообщила ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова.

    «Признаки белкового дефицита, как правило, неспецифичны, но могут быть поводом для обращения к врачу и дообследования: общая слабость, утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необъяснимая потеря веса, снижение силы в руках и ногах, отеки, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос, сухость кожи, частые инфекции, медленное заживление ран, тяга к сладкому», – рассказала Сулейманова ТАСС.

    Врач пояснила, что при подозрениях на дефицит медики советуют сдать анализ крови на общий белок и альбумин. В случае необходимости назначаются дополнительные исследования для исключения болезней печени, почек или органов ЖКТ.

    Специалист призвала не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой. Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты.

    Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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