В селе Шилово на Алтае загорелась школа

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня поздно ночью поступила информация о возгорании в здании общеобразовательной школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание горело открытым огнем», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

В тушении задействованы 14 пожарных МЧС России и шесть автоцистерн.

Площадь возгорания составляет порядка 900 кв. м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в многоквартирном доме в Элисте произошел пожар. При пожаре на крыше дома в Уфе пострадали два человека. При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека.



