Гражданин Пакистана погиб при ударе по аэропорту короля Халида в Эр-Рияде

Гражданин Пакистана погиб при ударе по аэропорту в Эр-Рияде

Tекст: Катерина Туманова

«При атаке на международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде один человек погиб и 11 получили ранения», – передает агентство Anadolu сообщение Управления гражданской авиации Саудовской Аравии.

Главное управление гражданской авиации (GACA) подтвердило, что погибший был гражданином Пакистана, а пострадавшие были доставлены в больницу для лечения.

В результате атаки также был причинен материальный ущерб, размер которого все еще оценивается, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем ​​неопознанный снаряд попал в терминал аэропорта, вызвав пожар. Это произошло на следующий день после еще одного удара по тому же аэропорту, в результате которого погибли 12 человек и более 300 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Гражданин Индии погиб в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда. До этого при ударе по аэропорту Эр-Рияда погибла египтянка.