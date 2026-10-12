Врач Минздрава раскрыла секрет крепкого иммунитета в осенний период

Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты

Трихолог назвала необходимые для здоровья волос продукты

Tекст: Катерина Туманова

«Если смотреть в плане питания по восполнению белка, это – яйца, молоко, творог, мясо. Можно использовать и растительный белок тоже. Он находится в орехах, например. Второй дефицит – это железо и низкий ферритин. Потом идет нехватка различных микроэлементов, таких как цинк, медь, селен, кремний и, конечно же, витамины группы В или витамин D. Еще важным компонентом является омега-3. Он нужен не только для волос, но и для нервной системы, для памяти», – рассказала Тимофеева в эфире радио Sputnik.

По словам врача, определить недостаток конкретных витаминов и микроэлементов можно только с помощью анализов. Нехватка меди, к примеру, приводит к появлению седины, а низкое содержание железа делает волосы тусклыми и секущимися.

Дефицит витамина D может вызывать выпадение или медленный рост волос. Трихолог назначает обследования, исходя из внешнего вида волос пациента.

В качестве первой меры врачи рекомендуют увеличить потребление белка. Железо можно получить из говяжьей печени, а ферритин повышают грецкие орехи. Зелень богата микроэлементами, кисломолочные продукты и творог также полезны.

Источником омега-3 служит морская рыба, а витамин D в осенне-зимний период советуют принимать в виде биологически активных добавок.

Особое внимание Тимофеева уделила свежим фруктам и ягодам. Они благотворно влияют не только на волосы, но и на кожу, иммунную и нервную системы. Для восполнения железа полезен гранатовый сок и гранат.

Кроме того, трихолог отметила важность своевременного сна для улучшения состояния волос.

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