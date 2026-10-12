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    12 октября 2026, 00:20 • Новости дня

    Главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России

    Генерал Гринкевич пообещал представить план противостояния России

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич пообещал изложить на Варшавском форуме по безопасности «теорию победы над Россией», которая не собирается ни на кого нападать.

    Стратегия, которая ранее обсуждалась на высшем уровне Военного комитета НАТО, будет впервые публично представлена командующим силами альянса в Европе, передает РИА «Новости». Организаторы Варшавского форума по безопасности подчеркнули особую значимость этого выступления.

    «Одним из важнейших событий Варшавского форума по безопасности в этом году станет выступление генерала Алексуса Гринкевича, который с прошлого года является главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», – говорится в пресс-релизе.

    Мероприятие пройдет 2-13 октября в польской столице. В нем участвуют премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекериньская. Владимир Зеленский присоединится к форуму в онлайн-формате.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не заинтересована в прямом военном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    В сентябре в Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться.

    11 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Спецслужбы Польши заявили о высокой вероятности покушения на Туска

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что вероятность совершения покушения на премьер-министра страны Дональда Туска оценивается как высокая.

    Польская полиция получила информацию о подготовке покушения на Дональда Туска, вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка, передает РИА «Новости».

    «Мы относимся к этому делу смертельно серьезно. Мы говорим о большой вероятности выполнения этих угроз», – заявил Добжиньский.

    По его словам, на недавно завершившемся совещании власти определили дальнейшие шаги по обеспечению безопасности. Защитой чиновников займутся сотрудники службы государственной охраны и спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МВД Польши получило информацию о подготовке покушения на Туска.

    В прошлом месяце правоохранительные органы задержали угрожавшего убить премьер-министра Польши мужчину.

    Летом в квартире злоумышленника нашли патроны.

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    9 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Посол в Варшаве заявил об угрозе уничтожения 87 советских памятников в Польше

    Посол России в Варшаве Михно сообщил об угрозе уничтожения 87 советских памятников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Варшаве Георгий Михно сообщил, что оставшиеся в Польше 87 из 561 памятника советским воинам находятся под угрозой уничтожения.

    Оставшиеся в Польше 87 из 561 памятника советским воинам находятся под угрозой уничтожения, передает РИА «Новости».

    «По данным посольства, на территории Польши по решению польских властей из 561 монумента, включенного в согласованный российской и польской сторонами в 1997 году «Перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Республики Польша» (не связанные с захоронениями воинские памятники), было уничтожено 474. Оставшиеся 87 памятников находятся под угрозой уничтожения», – рассказал Георгий Михно.

    По его словам, польские власти постоянно наращивают темп сноса монументов, в том числе на территории захоронений советских воинов. При этом Варшава ни разу не представила документы о ранее проведенных эксгумациях и перезахоронении останков павших воинов.

    Дипломат добавил, что в нарушение действующих договоров польская сторона в 2014 году изобрела термин «символические памятники» и систематически ликвидирует значимые исторические объекты. За последние несколько месяцев были снесены монументы в городах Пыжице, Жешув и Бытом. Во всех случаях посольство выражало протест польским властям, однако лишь в пяти эпизодах после настоятельных обращений удалось устранить следы вандализма, заключил Михно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выразила протест Польше из-за памятника воинам Красной армии. Общественники Молдавии потребовали осудить снос советского памятника в Польше. Москва направила протест польской стороне после сноса памятника солдатам в Пыжицах.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    10 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Глава Fennovoima пожаловался на решение арбитража по спору с «Росатомом»

    Глава Fennovoima Суурнякки пожаловался на решение арбитража по спору с Росатомом

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор финской компании Fennovoima Матти Суурнякки назвал разочарованием решение Международного арбитража о признании незаконным разрыва контракта с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    Суурнякки подчеркнул, что финская компания была уверена в наличии веских оснований для расторжения договора с Росатомом. При этом Суурнякки отметил, что в решении суда есть как отрицательные, так и положительные стороны с финансовой точки зрения, передает РИА «Новости».

    «Это для нас разочарование», – заявил Суурнякки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Росатом выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Контракт был подписан в 2013 году. В мае 2022 года Fennovoima расторгла договор, сославшись на якобы имевшее место нарушение сроков и ухудшение политической ситуации. В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в финансовых претензиях к российской госкорпорации.

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    9 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Европейские аналитики предложили парализовать город или метро в России

    NYT: В ЕС предложили парализовать город или метро в России в качестве сигнала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ответ на гибридные угрозы, которые якобы исходят от Кремля, европейские аналитики обсуждают возможность использования кибератак для временной парализации российского города или метрополитена, пишут западные СМИ.

    Европейские аналитики допускают использование кибервозможностей для временной парализации города или метрополитена в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    «Аналитики предположили, что можно использовать кибервозможности для парализации российского города или московского метро в качестве предупредительного сигнала», – пишут авторы материала.

    Сейчас реакция Европы на предполагаемые угрозы ограничивается обвинениями и укреплением обороны потенциальных целей. Однако в ЕС продолжаются споры о том, насколько далеко может зайти ответ Брюсселя и стоит ли переносить действия на территорию России.

    Аналитики также рассматривают вариант развертывания передовых систем ПВО, включая территорию Украины, если страны НАТО увидят угрозу ударов по альянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. В июле он признал проблемы со снабжением украинской системы ПВО.

    Месяцем ранее Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot.

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    10 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    В НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания

    Драгоне: Стратегия победы над Россией не является провокацией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал разработку стратегии «Теория победы» на случай военного конфликта с Россией необходимой мерой сдерживания.

    «Планирование того, как защищаться, никогда не является провокацией. Это обязанность любой ответственной военной организации, необходимая для обеспечения убедительности сдерживания», – заявил Драгоне.

    Он добавил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представит концепцию в понедельник в Варшаве, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения «быстрой победы» альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В пятницу американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток.

    Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

    В четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    10 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Соединенных Штатов, стран Европы, НАТО и Киева провели в Майами встречу по вопросу завершения украинского конфликта «до наступления зимы», сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

    «Сегодня представители США, стран Европы, Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долговечного мира», – заявил Уиткофф в X.

    Он заявил, что участники переговоров затронули меры по подготовке к зимнему периоду, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также на повестке стояли вопросы гарантий безопасности, долгосрочные соглашения для предотвращения будущих конфликтов, послевоенное восстановление Украины и перспективы ее вступления в Евросоюз.

    По итогам встречи были определены направления для дальнейшей работы в преддверии будущих контактов Вашингтона с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

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    9 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи соцсетей раскритиковали лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который попытался связать недавние нападения подростков в школах Польши с Россией.

    В среду и четверг в двух польских школах произошли нападения подростков с ножами, в результате которых погиб один человек, более десяти получили ранения.

    На фоне этих событий лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опубликовал пост в соцсети, где задался вопросом, не являются ли данные атаки частью «гибридной войны» со стороны России. Его заявление вызвало резкую реакцию пользователей, пишет РИА «Новости».

    Комментаторы обвинили политика в попытках «свалить все на русских» и усомнились в его адекватности. Некоторые пользователи отметили, что примеры насилия молодежи подают сами польские политики, в частности, президент Польши Кароль Навроцкий, который в юности участвовал в драках футбольных хулиганов и называл это «благородным спортом».

    «Что ты пишешь? Даже атаки в школе сваливаешь на русских? Ты вообще еще нормальный? Опять тебе Москва во всем виновата?» – написал пользователь с ником Marching Larch sky.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем.

    В четверг премьер-министр Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы.

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    10 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    В школе Варшавы три человека получили ножевые ранения

    При нападении с ножом в варшавской школе ранены три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В здании частной школы на Минской улице в Варшаве 21-летняя учащаяся напала с ножом на девушек, ранения получили три человека, сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Яцек Вишневский.

    В Варшаве совершено уже третье за неделю нападение с ножом на школу в Польше. В здании частной школы на Минской улице 21-летняя учащаяся напала с ножом на девушек, ранения получили три человека, сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Яцек Вишневский.

    «Произошел инцидент с использованием острого и опасного предмета. Сотрудники полиции на месте», – заявил Вишневский, передает ТАСС со ссылкой на TVP Info.

    Напавшая 21-летняя учащаяся бросилась с ножом на 17-летнюю девушку, также пострадали девушки в возрасте 17 и 24 лет. Жизням раненых ничто не угрожает. По предварительным данным, напавшая и пострадавшие не были знакомы. Злоумышленница задержана, мотивы ее действий выясняются.

    Ранее 7 октября 19-летний студент ранил девять человек в техникуме Остроленки, а на следующий день 15-летний бывший ученик начальной школы в Лещидул-Новинах напал на уборщицу, которая скончалась в реанимации. В результате того инцидента также пострадали учитель и директор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Польши начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем. В четверг премьер-министр Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы. В среду в рюкзаке напавшего на школу в Польше ученика нашли бомбу.

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    9 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик вернулся на базу после патруля у границ России

    Tекст: Антон Антонов

    Британский разведывательный Boeing RC-135W Rivet Joint совершил многочасовой патруль над Балтийским морем у Калининградской области и вдоль границ России с Прибалтикой и вернулся на базу, следует из полетных данных.

    Борт вылетел с британской авиабазы Уоддингтон около 12.42 мск и пересек территорию Нидерландов, Германии и Польши, после чего зашел в воздушное пространство Литвы, передает РИА «Новости».

    Он сделал петлю в Балтийском море неподалеку от Калининградской области, после чего пролетел над территориями трех прибалтийских государств вдоль их границ с Россией, сделав минимум две петли над Эстонией, и по схожему маршруту вернулся на базу в Уоддингтоне, где приземлился около 21.59 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик пролетел у границ Калининградской области.

    На прошлой неделе самолет-разведчик НАТО также приблизился к границе Калининградской области.

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    10 октября 2026, 12:11 • Новости дня
    CBC: НАТО усилила защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс перешел от простого патрулирования к защите воздушного пространства над странами Прибалтики на случай вооруженного конфликта с Россией.

    Североатлантический альянс усилил защиту воздушного пространства над странами Балтии на случай потенциального конфликта с Россией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канадский телеканал CBC.

    Высотное патрулирование в рамках концепции небесного щита перестало быть обычными учениями. Канадские журналисты отмечают, что в небе над Литвой сейчас совершают полеты итальянские, испанские и турецкие истребители.

    По словам генерал-лейтенанта Гийома Тома, альянс перешел от патрулирования воздушного пространства к его обороне. При этом многие аналитики НАТО считают войну с Россией маловероятной, а создание полностью непроницаемой системы защиты – «математически невозможным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

    Ранее глава ведомства Сергей Лавров охарактеризовал продвижение альянса к российским границам как нахрапистое. До этого у рубежей России были замечены сразу четыре самолета-разведчика военного блока.

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    9 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток

    Профессор Сакс: Запад должен заявить об отказе от расширения НАТО на Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запад должен публично заявить об отказе от дальнейшего расширения НАТО на Восток и признать нейтральный статус Украины, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    Американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью РИА «Новости» назвал условие окончания украинского конфликта. «Война закончится, когда Запад наконец публично заявит: расширение НАТО на Восток окончено. Украина и Грузия, а также любые другие страны по соседству с Россией не вступят в НАТО», – сказал он.

    Профессор Колумбийского университета считает необходимым не только признать нейтралитет Украины, но и отказаться от размещения на ее территории европейских войск в любое время. По его мнению, будущее мирное соглашение должен утвердить Совет Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

    В мае профессор Сакс назвал дальнейшее существование альянса абсурдным. В феврале он спрогнозировал достижение Россией всех целей на Украине.

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    10 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    В НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград

    Глава Военного комитета НАТО Драгоне: Альянс не готовит блокировку Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

    Руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не намерен блокировать Калининград, передает ТАСС.

    «С Калининградом должно быть все ясно: НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии», – заявил Драгоне в интервью газете La Repubblica.

    По его словам, НАТО не стремится к конфликту, но располагает необходимыми средствами для эффективного сдерживания и реагирования в случае агрессии. Ситуацию на восточном фланге он назвал «серьезной, но под контролем».

    Ранее президент Владимир Путин предупредил, что прямое нападение на Россию, в том числе на Калининград, неизбежно приведет к применению всех имеющихся в распоряжении страны вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Путин четко разъяснил последствия нападения на российский регион. В начале месяца секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград.

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    10 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Польша привела в готовность ПВО и предупредила об активности ВВС

    Tекст: Вера Басилая

    Польский правительственный центр безопасности разослал оповещения об активности польских военно-воздушных сил и приведении в готовность систем ПВО.

    Оповещение было направлено жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств на востоке страны, передает РИА «Новости».

    «Ситуация отслеживается. Польские ВВС действуют на территории Польши. Ожидайте дальнейших сообщений», – говорится в рассылке.

    Отмечается, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности.

    Действия названы превентивными и направленными на обеспечение защиты польского воздушного пространства, особенно на востоке страны. Ранее сообщалось, что регулярные вылеты истребителей, которые Варшава связывает с действиями российской авиации на Украине, обходятся польскому бюджету примерно в 21 тыс. долларов за каждый летный час F-16.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша подняла в воздух военную авиацию.

    В среду польские истребители также поднимались из-за якобы активности авиации России.

    В конце прошлого месяца Польша подняла в небо истребители.

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    9 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные военные маневры Namejs 2026 НАТО, в которых приняли участие около 12 тыс. латвийских и союзных военнослужащих, подошли к концу на территории Латвии.

    Тренировки проходили по всей территории прибалтийской республики со 2 сентября по 8 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны. В ходе маневров военные проверили планы обеспечения безопасности в городах и механизмы гражданской обороны, а также протестировали процедуры мобилизации резервистов.

    Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между национальными силами и союзниками по Североатлантическому альянсу, включая штаб дивизии НАТО «Север» и Объединенные силы реагирования.

    Сценарии учений разрабатывались с учетом боевого опыта, полученного на Украине. Военнослужащие отрабатывали применение беспилотных систем и защиту от дронов противника, а также реагирование на гибридные и обычные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Североатлантический альянс анонсировал проведение учений по ядерному сдерживанию.

    В четверг блок заявил о планах организовать в Латвии тренировки по ведению информационных гибридных войн.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

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    10 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Лавров: Россия делает все для поддержания мира в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва делает все возможное для поддержания мира и стабильности в Арктике, а также готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми конструктивно настроенными партнерами.

    «Россия – крупнейшая арктическая держава – делает все возможное для поддержания мира и стабильности в высоких широтах, социально-экономического развития и бережного хозяйственного освоения Севера, защиты прав и культурного наследия коренных народов», – говорится в приветствии Лаврова участникам VII Северного форума по устойчивому развитию, опубликованном на сайте МИД России.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами.

    Ранее в ведомстве заявляли, что НАТО под предлогом надуманной угрозы с Востока активно занимается милитаризацией Заполярья. Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу для национальной безопасности, отмечали в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров обвинил НАТО в милитаризации Арктики.

    Эксперты отметили, что министр указал Западу на первенство России в регионе.

     Россия и КНР выразили обеспокоенность действиями США в Заполярье.

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