Главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России

Генерал Гринкевич пообещал представить план противостояния России

Tекст: Катерина Туманова

Стратегия, которая ранее обсуждалась на высшем уровне Военного комитета НАТО, будет впервые публично представлена командующим силами альянса в Европе, передает РИА «Новости». Организаторы Варшавского форума по безопасности подчеркнули особую значимость этого выступления.

«Одним из важнейших событий Варшавского форума по безопасности в этом году станет выступление генерала Алексуса Гринкевича, который с прошлого года является главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», – говорится в пресс-релизе.

Мероприятие пройдет 2-13 октября в польской столице. В нем участвуют премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекериньская. Владимир Зеленский присоединится к форуму в онлайн-формате.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не заинтересована в прямом военном конфликте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

В сентябре в Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться.