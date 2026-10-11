На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер за день

На выходе из Ормузского пролива подорвался еще один танкер

Tекст: Катерина Туманова

По данным Корпуса стражей исламской революции, судно отключило навигационные системы и следовало по несогласованному с иранскими властями маршруту.

«В тот же день супертанкер подорвался на морской мине при попытке пройти через Ормузский пролив по южному маршруту; взрыв вызвал пожар в машинном отделении судна», – приводит Telegram-канал Al Arabia заявление КСИР.

Полуофициальное иранское информационное агентство ISNA сообщило, что это уже третий танкер, охарактеризованный как «нарушитель правил», который подорвался с субботы, следуя по маршруту, названному КСИР «несанкционированным», в пределах Ормузского пролива.

«Любое судно в Ормузском проливе, отключившее системы навигации и идентификации, будет классифицировано как враждебное, и к нему будут применены жесткие и решительные меры», – привело агентство заявление КСИР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе. Два индийских моряка пропали без вести после этого. В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.