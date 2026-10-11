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    11 октября 2026, 22:15 • Новости дня

    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году

    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможных кибератаках с использованием искусственного интеллекта в 2027 году, отметив, что самая опасная технология, когда-либо изобретенная людьми, скорее всего, приведет ко «множеству негативных сюрпризов» в киберпространстве.

    Нерегулируемый искусственный интеллект представляет собой растущую угрозу, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, и предсказывает рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году.

    По его мнению, риск выхода ИИ из-под контроля – это перспектива далекого будущего, но непосредственную обеспокоенность вызывает использование существующих систем без надлежащих мер защиты от злоумышленников.

    «Сфера, где мы, вероятно, увидим наиболее серьезные последствия в ближайшем году, – это кибератаки. Настоящая опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим вопросом, но до того момента, когда это окажет масштабное влияние, еще далеко», – заявил Гейтс в беседе с CNN.

    Гейтс подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках, использующих ИИ, особенно в тех случаях, когда можно отключить все системы защиты. Уже сейчас необходимы более строгие ограничения, чтобы не допустить использования ИИ преступниками для биотерроризма и кибератак.

    «Но сейчас разрешено отключать все защитные механизмы. Поэтому, когда мы имеем дело со злоумышленниками, отсутствием защиты и новейшими моделями, именно здесь – в ближайшем году, и прежде всего в сфере кибербезопасности, – нас ждет множество неприятных сюрпризов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия и допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ.
    Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    11 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    Атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире

    Атака БПЛА остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире

    Tекст: Катерина Туманова

    Работа дата-центра «Яндекса» во Владимире полностью остановлена после атаки беспилотного летательного аппарата, повредившего инфраструктуру объекта.

    «В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет», – приводит ТАСС сообщение компании.

    До этого сообщалось, что в зоне доступности ru-central1-a наблюдаются перебои с электропитанием. Команда работает над устранением проблемы.

    Профильные службы прибыли на место и устраняют последствия происшествия. В компании добавили, что оставшаяся конфигурация ресурсов считается неустойчивой, поэтому платформа функционирует в аварийном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника. В четверг дата-центр под Рязанью подвергся атаке БПЛА, произошел пожар.

    «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя

    «Яндекс»: Сервисы компании постепенно возвращаются к работе

    «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя
    @ Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Сервисы «Яндекса» постепенно восстанавливаются после масштабного сбоя, вызванного повреждением инфраструктуры дата-центров, сообщили в компании.

    Доступ к «Алисе», «Поиску», «Яндекс Картам», «Такси», «Почте» и другим сервисам восстанавливается, хотя некоторые функции пока недоступны, сообщает «Яндекс».

    Отмечается, что инженеры в первую очередь восстанавливают работу наиболее востребованных сервисов. Специалисты продолжают работу, чтобы полностью восстановить доступ во всех регионах.

    В компании пояснили, что сбои связаны с повреждением инфраструктуры дата-центров. Повреждения также затронули службу поддержки, поэтому пользователям рекомендуют обращаться в официальные аккаунты сервисов в соцсетях, если связаться через приложения не удается. Из-за большого количества обращений время ответа может быть увеличено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе». Сервисы компании начали восстанавливать работу. Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.

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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя
    Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сервисы «Яндекса», включая «Яндекс Go» и «Яндекс Еда», начали восстанавливать свою работу после массового сбоя.

    Сервисы «Яндекса» начали функционировать после произошедшего сбоя. В приложении «Яндекс Go» вновь стали отображаться свободные автомобили и появилась возможность заказать такси, передает РИА «Новости».

    Кроме того, возобновилась возможность делать заказы в «Яндекс Еде», однако чат поддержки в этом приложении пока временно недоступен. При этом приложения «Яндекс Пэй» и «Яндекс Лавка» все еще сообщают о возможных проблемах и не работают в полном объеме.

    Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.

    Пользователи в России массово столкнулись с неполадками в работе сразу нескольких ключевых сервисов «Яндекса», а также приложений ряда других крупных компаний.

    Проблемы с доступом к сервисам также коснулись Белоруссии и Киргизии.

    Позднее сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.

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    11 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    «Яндекс» проверил сохранность счетов клиентов после сбоя

    Счета клиентов «Яндекс Пэй» не пострадали в результате сбоя сервисов

    Tекст: Ольга Иванова

    Записи о счетах клиентов не пострадали в результате сбоя в работе сервисов «Яндекса», заявил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

    Счета клиентов не пострадали в результате сбоя в работе сервисов «Яндекса», передает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

    «Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна», – заявил Пирогов.

    Пользователи из России отмечали сбой в работе продуктов «Яндекса» днем в воскресенье. В компании заявляли, что инженеры постепенно восстанавливают доступ к «Поиску», «Алисе», «Яндекс Картам», «Почте», «Такси» и другим сервисам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов после сбоя.

    Ассоциация туроператоров России предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за неполадок в работе компании.

    Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.

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    9 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в атаках на школы в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи соцсетей раскритиковали лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который попытался связать недавние нападения подростков в школах Польши с Россией.

    В среду и четверг в двух польских школах произошли нападения подростков с ножами, в результате которых погиб один человек, более десяти получили ранения.

    На фоне этих событий лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский опубликовал пост в соцсети, где задался вопросом, не являются ли данные атаки частью «гибридной войны» со стороны России. Его заявление вызвало резкую реакцию пользователей, пишет РИА «Новости».

    Комментаторы обвинили политика в попытках «свалить все на русских» и усомнились в его адекватности. Некоторые пользователи отметили, что примеры насилия молодежи подают сами польские политики, в частности, президент Польши Кароль Навроцкий, который в юности участвовал в драках футбольных хулиганов и называл это «благородным спортом».

    «Что ты пишешь? Даже атаки в школе сваливаешь на русских? Ты вообще еще нормальный? Опять тебе Москва во всем виновата?» – написал пользователь с ником Marching Larch sky.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше задержали подростка за угрозу нападения на школу. В тот же день полиция начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем.

    В четверг премьер-министр Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы.

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    10 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    ИИ-модель Anthropic отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве

    Tекст: Антон Антонов

    Модель искусственного интеллекта компании Anthropic через онлайн-сервис полиции Филадельфии направила ложное сообщение об убийстве, рассказали в городском полицейском департаменте.

    «Полицейское управление Филадельфии информирует о ложном сообщении об убийстве, направленном моделью искусственного интеллекта компании Anthropic», – сказали РИА «Новости» в полиции.

    В департаменте подчеркнули, что в ходе проверки не выявлено признаков несанкционированного доступа к внутренним системам полиции, а инцидент ограничился самим фактом отправки ложного сообщения через официальный сайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Anthropic запретила пользователям агрессивное обращение к своему ИИ Claude.

    В конце сентября один из разработчиков Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    9 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Ozon объявил о прекращении действия страховой программы для продавцов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маркетплейс Ozon с 13 октября остановит действие программы страхования товаров для селлеров из-за существенных изменений на рынке перестрахования рисков, сообщили в компании.

    С 13 октября маркетплейс Ozon прекратит действие страховой программы для продавцов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. «С 13 октября 2026 года будет прекращена действующая программа страхования товаров продавцов Ozon. Страховые полисы продолжат работать до 23:59 мск 12 октября, а начиная с 13 октября они будут отключены в личном кабинете продавцов», – пояснили в пресс-службе.

    В совместном заявлении Ozon и компании «Ингосстрах» уточняется, что с 1 октября на страховом рынке существенно изменились условия перестрахования отдельных рисков. Сокращение доступной перестраховочной емкости затронуло возможности для обеспечения селлеров защитой, поэтому действие программы решили завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников. В прошлом месяце маркетплейс заявил, что не принимал поставки продавцов в хабе Таганрога.

    Летом компания объявила о трансформации пунктов выдачи в небольшие логистические центры.

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    10 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Минпросвещения рассказало о курсе по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения: Со второй четверти в ряде школ введут курс по ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов школ, для учащихся ряда пилотных школ – со второй четверти этого учебного года.

    «Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5–11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – говорится в сообщении министерства.

    В министерстве уточнили, что со второй четверти текущего учебного года курс начнут осваивать 5–11-е классы пилотных школ, а с января 2027 года его планируется распространить на все школы страны, передает РИА «Новости».

    Значительная часть программы посвящена вопросам информационной безопасности, противодействия интернет-мошенничеству и рискам современной информационной среды, включая технологии искусственного интеллекта.

    Курс, по данным ведомства, должен сформировать у школьников целостное и реалистичное представление о работе искусственного интеллекта и его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепить теорию практическим опытом безопасного использования доступных ИИ-технологий.

    Принципиальной позицией министерства названо то, что искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его, при этом ответственность за результат обучения остается за педагогом.

    Для преподавания нового курса Минпросвещения вместе с Минцифры и Государственным университетом просвещения запустило программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». В нынешнем учебном году в ней планируется участие 250 тыс. педагогов, заявки принимаются через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте для учеников средних и старших классов.

    Были определены четыре принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании.

    На прошлой неделе Минпросвещения назвало основным вызовом при использовании ИИ в школах недостаток цифровой инфраструктуры и подготовленных кадров.

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    10 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».

    Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.

    Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.


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    9 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Эксперты нашли опасную уязвимость в десктопной версии Telegram

    В десктопной версии Telegram выявили позволяющую красть файлы уязвимость

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель отдела экспертизы MaxPatrol VM Positive Technologies Егор Подмоков сообщил об обнаружении уязвимости в десктопной версии Telegram, позволяющей злоумышленникам скачивать файлы с компьютера жертвы.

    По его словам, ошибка безопасности дает хакерам возможность получать доступ к личным данным пользователей при их переходе по специально сформированной ссылке, передает ТАСС.

    «В десктопной версии Telegram обнаружена уязвимость CVE-2026-107181, которая затрагивает версии приложения до 7.2.9. Недостаток безопасности может позволить злоумышленникам получить файлы с устройства жертвы», – заявили в компании Positive Technologies.

    Для проведения успешной атаки злоумышленнику необходимо заранее определить расположение нужных файлов. Под угрозой находятся не только данные из самого мессенджера, но и рабочие документы с конфиденциальной информацией, а также пароли для доступа к учетным записям и удаленным системам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Telegram заявил об отсутствии у зарубежных спецслужб доступа к перепискам пользователей.

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    10 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Сербия начала разработку собственной ИИ-модели с учетом опыта России

    Сербия приступила к созданию ИИ-модели с учетом опыта России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что Белград создает собственную модель искусственного интеллекта на национальном языке, опираясь на подходы России и Китая.

    Белград разрабатывает национальную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил на полях II Глобального цифрового форума в Москве госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что ключом к регулированию искусственного интеллекта является то, как Китай и Россия подходят к этому вопросу. Что-то среднее между этими двумя подходами мы и берем за основу», – указал Матович.

    Он назвал российский опыт создания нейросетей очень полезным. По оценке госсекретаря, отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, включая чат-боты, ничуть не уступают западным аналогам, а в некоторых аспектах могут их превосходить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг».

    В четверг в Сербии с помощью искусственного интеллекта восстановили утраченное знамя русских добровольцев.

    Власти Сербии пообещали углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.

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    9 октября 2026, 22:24 • Новости дня
    Здания обрушились после землетрясения в Панаме

    Tекст: Вера Басилая

    В панамском городе Пенономе обрушились здания после сильного землетрясения, наблюдаются перебои с интернетом.

    Обрушения зданий зафиксированы в городе Пенономе в панамской провинции Кокле после землетрясения магнитудой 7,2, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщили, что среди пострадавших объектов – церковь и здание губернаторского управления в Пенономе, провинция Кокле, а также конструкция отеля, обрушение которой было зафиксировано после сейсмического события.

    После землетрясения поступили сообщения о повреждениях в разных районах. Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) мониторит ситуацию для оценки последствий.

    Информации о погибших и пострадавших нет. После землетрясения в Панаме начались перебои в интернет-соединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение. В столице страны после землетрясения эвакуировали людей из высоток. США предупредили об угрозе цунами.

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