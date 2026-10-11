На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву рейсов

Tекст: Ольга Иванова

Более 25 направлявшихся в Москву самолетов совершили посадки на запасных аэродромах в связи с ограничениями в столичных аэропортах, пишет ТАСС.

В Шереметьево не смогли приземлиться 11 рейсов из Саратова, Перми, Петербурга, Монастира, Антальи, Нальчика, Уфы, Самары, Ташкента и Екатеринбурга. «Рейсы направлены в Нижний Новгород, Петербург, Казань, Самару и Ярославль», – пояснили в аэропорту.

Еще девять самолетов, следовавших во Внуково из Самары, Сабетты, Ульяновска, Ухты, Петербурга и Махачкалы, ушли на запасные аэродромы. Кроме того, шесть рейсов в Домодедово из Баку, Екатеринбурга, Новосибирска, Ташкента, Самарканда и Оша временно приземлились в Нижнем Новгороде, Казани и Петербурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 летевших в Москву рейсов.

В тот же день аэропорт Жуковский изменил расписание рейсов из-за ограничений.